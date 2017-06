Mexikanska notiser - Mexiko utslagna i U-20 VM

De mexikanska juniorerna åkte ut och América spelar inte med öppna kort inför draften.

Mexiko hade tagit sig till kvarten sedan de slagit ut Senegal, där Ronaldo Cisneros stod för ett sent avgörande. Nu väntade England som hade skickat ut Costa Rica ur turneringen sedan de vunnit med 2-1. England vann med 0-1 mot Mexiko. Dominic Solanske som nyligen skrev på för Liverpool stod för målet. Ronaldo Cisneros började på bänken och kom in i andra halvlek. England fick Onomah utvisad med knappt 20 minuter kvar av ordinarie speltid. Diego Cortes och Pablo Lopez satt på bänken under hela matchen. Nämnvärt är även att Ulises Torres knappt har spelat någonting i det här mästerskapet.Draften i Mexiko drar snart igång och América är inte ivriga att bli av med spelare. Huvudstadsklubben har, genom Miguel Herrera, gått ut med att ingen spelare har transferlistats och att det kommer att förbli så. Arroyo lämnade klubben samtidigt som Guido Rodriguez, Luis Reyes, Nestor Araujo och Cesar Montes är några av spelarna som ryktas till América. Javier Güemez, Miguel Samudio och Moises Muñoz ryktas bort.