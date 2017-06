Mexikanska notiser - Pachuca bekräftar intresse för Lozano

Det senaste från Mexiko med fokus på transferfönstret.

Pumas har en fiaskosäsong bakom sig och blickar nu framåt. Klubben har på twitter gått ut med att man gjort klart med Nestor Calderon. Mexikanen kommer närmast ifrån spel i Chivas, där han var på lån ifrån Santos Laguna. Under den gångna säsongen spelade han kontinuerligt, men trots många spelade matcher har han haft svårt att ta en plats i startelvan. Nestor har tidigare även spelat i Pachuca och moderklubben Toluca. Övergången till Pumas är ett lån.León har på twitter gått ut man att de värvat Alvaro Ramos. Chilenaren har under en längre tid ryktats till "La Fiera". Den 25-årige anfallaren kommer närmast från Club Deportes Iquique. Han går ibland under smeknamnet "Chanchito". Tidigare i år debuterade han i landslaget mot Kroatien. León har sedan tidigare under det här transferfönstret gjort klart med Mauro Laínez, Miguel Ángel Herrera, Carlos Felipe Rodríguez, Alan Cervantes och Ivan Piris.Pachucas stjärna Hirving Lozano är ryktenas man. Ingen spelare ryktas till så många klubbar som han gör i Liga MX. Pachucas president gick nyligen ut och sa att Chivas alltid har velat ha Pachucas nummer sju. Presidenten sa åter att man endast har intentioner om att sälja landslagsspelaren till Europa. Han medgav att klubbar som Real Sociedad, Celta Vigo, Benfica och PSV Eindhoven är intresserade av honom. Andres Fassi, Pachucas vice-president, säger att Pachuca i dagsläget har fått fyra erbjudanden. Enligt obekräftade uppgifter ska Pachuca ha nobbat ett bud på 21 miljoner dollar från just Chivas. Celta Vigos president, Carlos Mouriño, har medgett att 3-4 spelare i Pachuca intresserar honom.Cruz Azul misslyckades med att ta sig till slutspelet förra säsongen och målskyttet stämde inte. Anfallaren Jorge Benitez har lämnat för Monterrey. Nu kopplas Bryan Ruiz och Felipe Mora kunna ersätta paraguayanen. Ruiz som till vardags spelar i Sporting Lissabon och har enorm erfarenhet från Costa Ricas landslag ryktas även till Tigres. Han har 1,5 år kvar av sitt nuvarande kontrakt med Lissabon-klubben. Felipe Mora spelar till vardags i Club Universidad de Chile . Den 23-årige anfallaren har landskamper för Chiles U-23 landslag.Kvicksilvret Yimmi Chara lämnar så Monterrey. Den här gången är det på permanent basis. Monterrey köpte honom från Deportes Tolima i slutet av 2014. Sedan dess har han hunnit med en tur i både Atletico Nacional och Dorados de Sinaloa, innan han återvände till Monterrey. Han blandade och gav under den gångna säsongen. Chara har spelat med ett stort hjärta när han väl har spelat. Den snabba och kvicka yttern har skrivit på för Atlético Junior.Club América köpte Brian Lozano från Defensor Sporting Club i december 2015. Förra sommaren lånade América ut honom till uruguay anska Nacional. Santos Laguna som imponerade förra säsongen där stommen bestod av egenproducerade spelare, meddelar nu på twitter att de gjort klart med Lozano. Det rör sig om ett lån.