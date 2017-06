Mexikanska notiser - Rodriguez återförenas med Herrera

Presidenten tog kol på Banega-rykten, argentinsk mittfältare återförenas med Miguel Herrera och Formica är tillbaka i Liga MX.

Affären som det varit på tal om ett bra tag har nu gått i hamn. Guido Rodriguez är klar för Club América. Tijuana värvade honom förra sommaren från River Plate. Den 23-årige argentina ren har imponerat stort sedan han kom till klubben. Han har varit en av de mest tongivande spelarna under de två säsongerna han spelat i Tijuana. Han har även varit en sväng i Defensa y Justicia. Tidigare under veckan ryktades han till spanska Eibar. Detta innebär att mittfältaren återförenas med sin tidigare tränare Miguel Herrera från tiden i Tijuana.Redaktionen rapporterade tidigare i veckan att Mauro Formica var nära en övergång till Pumas . Pumas meddelar på twitter att de gjort klart med argentinaren, som närmast kommer ifrån spel i Newell's Old Boys.Rykten om spelare till Tigres har det varit ganska tyst om. En av få spelare som ryktats till den blågula klubben är Inter-mittfältaren Ever Banega. När Tigres president fick frågor om de påstådda ryktena så sa han att det inte finns någon sanning i de. Andra spelare som ryktas till Tigres är Cristian Tello, Jesus Isijara och Gustavo Gomez.