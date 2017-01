Mexikanska notiser - Tidigare AIK-spelare klar för Tijuana

De mexikanska lagen fortsätter att värva spelare.

Tigres är det laget som hållit lägst profil under det här transferfönstret. Ialla fall hittills. Klubben meddelar nu att man har värvat Luis Advincula. Affären har varit på g under hela vintern. Högerbacken, som även kan spela vänsterback och högermittfältare, ser vi frekvent i det peruanska landslaget sedan debuten 2010. 26-åringen inledde karriären i det peruanska topplaget Juan Aurich, som han debuterade för 2009. Sedan dess har han även hunnit spela i Sporting Cristal, Tavriya Simferopol, Hoffenheim, Ponte Preta, Vitória Setúbal, Bursaspor och nu senast Newell's Old Boys. Luis som bland annat har två Copa América-mästerskap i bagaget tippas ta en ordinarie plats ute till höger i fyrbackslinjen.Marcelo Estigarribia har ryktats till den mexikanska ligan under flera säsonger. Nu har Jaguares gått ut med att man gjort klart med paraguayanen. 29-åringen spelade i Sport Colombia , Juventus, Cerro Porteño, Le Mans, Newell's Old Boys och Deportivo Maldonado innan bar av till Europa och spel i Juventus. Han vart kortvarig i Juventus, men äventyret fortsatte i Italien. Han fortsatte i Sampdoria, Chievo Verona och Atalanta för att sedan göra ytterligare en sejour i Cerro Porteño. Han har ett 30-tal landskamper i bagaget för Paraguay. Han kommer till Chiapas-klubben på ett på ett lån som sträcker sig året ut.Numera finner vi tunga profiler som Jonny Magallon, Omar Esparza, Marc Crosas, Daniel Ludueña och Omar Arellano i Ascenso MX. Ligan är nu en profil rikare. Correcaminos har gjort klart med den argentinska anfallaren Matías Vuoso. Vuoso som har hunnit bli 35 år har bland annat spelat i Manchester City, Club América och Cruz Azul. Han hade sina glansdagar i Club América. Han fina insatser ledde till att han vart uttagen till det mexikanska landslaget som han gjorde 15 landskamper för.Tijuana som har en bra säsong bakom sig och även inlett den här säsongen starkt, har nu gjort klart med argentina ren Jorge Ortiz. Ortiz inledde karriären i San Lorenzo och var en sväng i Arsenal de Sarandí innan de till säsongen 2008 bar av till AIK. Han fick högt betyg av AIK-redaktionen här på Svenskafans och Jorge hann bland annat med att vinna Allsvenskan en gång. 2010 återvände han till Argentina för spel i Arsenal de Sarandí. Sedan dess har han även spelat i Lanus och kommer senast ifrån spel i Independiente.