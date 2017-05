Mexiko klara för U-17 VM

Mexiko vann CONCACAF-mästerskapet efter straffläggning mot USA.

Tidigare i år kvalade Mexiko in till U-20 VM som spelas i sommar. Det står nu klart att även U-17 landslaget kommer att spela VM i år. Ett mästerskap som hålls i Indien i oktober.Mexiko hamnade i Grupp C tillsammans med USA , Jamaica och El Salvador. Mexiko inledde mästerskapet med att köra över El Salvador i en match som slutade hela 6-0. Detta följdes upp med en 3-4-förlust mot den stora rivalen USA, som man även förlorade mot i U-20 kvalet. USA tog full pott i kvalet, medan Mexiko hamnade tvåa sedan man vunnit mot Jamaica med 5-1 i den sista gruppspelsmatchen. Segersiffrorna kunde ha blivit ännu större mot både Jamaica och El Salvador, då de mexikanska juniorerna radade upp målchanser. USA och Mexiko vidare från gruppen till nästa fas som bestod av tre lag i två grupper.Mexiko fann vi i Grupp E tillsammans med Costa Rica och Panama, där ettan och tvåan från båda grupperna fick en biljett till VM. I den andra gruppen, Grupp D, var USA, Honduras och Kuba. Mexiko vann med 0-1 mot värdlandet Panama för att sedan vinna med 1-6 mot Costa Rica. Mexiko vann gruppen, vilket gjorde att de var klara för VM tillsammans med Costa Rica, Honduras och USA, och tog sig till final där USA väntade. USA vann Grupp D, där Honduras om tvåa.Den svårspelade planen satte sina spår på matchbilden i finalen. För det var en match som bjöd på ett hackigt spel. Andrew Carleton ordnade ledningen i andra halvlek efter en bjudning från den mexikanske målvakten . Carleton såg ut att bli stor matchhjälte. Men så på övertid nickade försvararen Carlos Robles in 1-1. Det var tillslut straffar som fick skilja lagen åt. Mexiko vann straffläggningen med 4-5.Diego Lainez Leyva medverkade inte i kvalet, utan spelade istället med Club Américas a-lag.Mexiko har vunnit U-17 VM två gånger.