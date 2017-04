Om sanktionerna - Uppdateringar, uttalanden och en utsvängning

Nyheter om bestraffningarna blandas med egna tankar.

Américas Pablo Aguilar och Enrique Triverio fick båda ett års avstängning, som började att gälla från och med den 13 mars. Aguilar har reagerat starkt på straffet. Mittbacken har nu vänt sig till idrottens internationella skiljedomstol i hopp om att få straffet sänkt. Samma domstol som kopplades in i den röriga kontraktssituationen mellan Tigres och Alan Pulido , som vart en utdragen historia. América har gått ut med att man kommer att stödja spelaren i överklagandet. Något beslut väntas inte komma under Clausuran. När América tidigare under tisdagen tog ett lagfoto fanns Pablo med.Pachuca-stjärnan Hirving Lozano har under en längre tid ryktats till diverse klubbar i Europa. Klubbens president har tidigare bekräftat uppgifterna om att representanter från europeiska klubbar har varit och scoutat klubbens spelare. "Chucky" själv säger i en färsk intervju med ESPN att han är redo för att ta steget till Europa. Pachucas president, Jesús Martinez Patiño, säger att man redan har mottagit flera bud på 22-åringen. Martinez berättar vidare att han tror att Celta Vigo skulle vara en idealisk destination för mexikanen. Att frun var gravid och att det var mitt i säsongen, vilket gjorde att han inte kunde genomföra en hel försäsong med sin nya klubb, ska ha varit två av orsakerna till att han inte lämnade moderklubben för Europa. Martinez Patiño passade på att lufta sina åsikter gällande överfallen på Lozano. Han uttryckte en oro för sina spelare, och då främst Lozano, som får ta emot mycket stryk utan tillräckliga åtgärder. Andrés Fassi gick tidigare under säsongen ut och sa att han är trött på att se den systematiska behandlingen "Chucky" får. Det finns statistik som visar att han under de gångna två säsongerna var den som fick flest avblåsningar med sig. Michael Orozco fick ingen avstängning för den tuffa tacklingen på den mexikanske landslagsspelaren.América och Toluca har åkt på en långtidsavstängning vardera. América dras samtidigt med ett helt knippe av skador. Detta samtidigt som det mexikanska transferfönstret är stängt. Finns det då någonting positivt ur detta? Eventuellt. Alexis Vega drog, olyckligt nog, på sig en skada i vintras. En mycket spännande 19-åring som annars hade haft bra chanser till spel nu när Triverio är avstängd. I América finner vi La Volpe på tränarbänken och han är en duktig på att ge unga spelare chansen. Avstängningen av Pablo Aguilar och skadorna som kommit på löpande band har lett till att Edson Alvarez fått ännu mera speltid och Diego Lainez inte bara fick debutera, utan också börjat slussas in. Jättelöftet Ulises Torres, född 98, väntar på att få göra debut och så även Francisco Cordova, som är född -97. Cordova som var med och kvalade in till U-21 VM för Mexiko . Speltid för dessa spelare är positivt för Mexiko som fotbollsnation.