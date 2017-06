Peñas klubb-situation

Blir det skottska Rangers för Carlos "Gullit" Peña?

Ryktena om Carlos Peña till den anrika klubben Rangers F.C. har duggat tätt under den senaste tiden. Spelarens agent har tidigare bekräftat att det förs förhandlingar med den skottska klubben . Peña själv har gått ut och sagt att det skulle vara en dröm som går i uppfyllelse att spela i Europa. Mexikanen mellanlandade här om dagen i Amsterdam, vilket vart uppmärksammats på sociala medier . Han ska ha genomgått den sedvanliga läkarundersökningen och vara överens med Rangers om ett treårigt kontrakt. Enligt de brittiska regler som finns måste spelaren ha medverkat i 75% av landskamperna sedan två år tillbaka, för att få arbetstillstånd i Skottland, vilket Carlos inte har gjort. Signalerna ska, trots detta, vara positiva. Den 27-årige mexikanen spenderade den gångna säsongen i León, men tillhör Chivas.Rangers har redan gjort klart med Ryan Jack och Bruno Alves inför den kommande säsongen.Lösa rykten har under de senaste dagarna placerat mexikanerna Eduardo "Lalo" Herrera och Javier Abella i Rangers. Herrera var ordinarie i Veracruz under den gångna säsongen medan Abella nötte bänk i Santos Laguna.