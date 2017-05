Primera División: Finalen - första mötet

Tigrarna drabbades samman med getterna i ett möte som slutade oavgjort.

Tigres tog emot Chivas i Monterrey tidigt imorse, svensk tid, i det första finalmötet av två. Tigres vann matchen lagen emellan i seriespelet med 3-0. En längre inför-rapport finns här.Tigres bjöd hemmasupportrarna och Chivas-spelarna på en chock-artad inledning. De blågula skickade upp bollen på brasilianskt vis redan vid avspark, för att sedan lyfta hela laget. Alla utespelarna hade höga utgångspositioner i inledningen och det kollektiva presspelet var aggressivt. De vann boll, visade upp kombinationer och det var egentligen bara ett ledningsmål som saknades. Chivas började att bygga upp ett eget spel efter en kvart och närmade sig Tigres straffområde till en början med ett rappt och rakt spel. Tigres hade det första kvalitativa avslutet på mål i matchen, som var ett hårt skott som Cota parerade ut till hörna. I den 22 minuten trycker Alan Pulido , från nära håll, in ledningsmålet för Chivas på en hörna. Tigres tappade i bolltempo, tajtheten i passningsspelet och löpningarna utan boll efter målet i baken. Chivas började även att visa upp ett mer organiserat försvarsspel än tidigare. Pineda fann en lucka i hemmaförsvaret vid två tillfällen mot slutet av halvleken. Vid det andra tillfället resulterade det i att Pizarro satte 0-2.Matchen i matchen i första halvlek var mellan Gignac och Salcido. Dem duellerade vid flera tillfällen. Chivas tryckte ut Javier Aquino mot kanten med bravur under hela halvleken. Mexikanen fick inte fått mycket utrymme alls. Dueñas har visat upp en mer sofistikerad fotboll under den senaste tiden. Jesús Sanchez stod var en av planens bästa spelare i halvleken.Det här var i övrigt en halvlek där man nästan kunde ta på adrenalinet som pulserades på Estadio Universitario.Hugo Ayala utgick i halvtid med en smäll på benet. In kom Francisco Meza som fått sparsamt med speltid sedan han kom till Tigres.Chivas såg stabila ut i andra halvlek. Man släppte till lite bakåt och såg organiserade ut. Zelarayan som var den som tog mest egna initiativ i Tigres byttes ut mot Damm när det återstod en halvtimme. Bortsett från en stolpträff från Dueñas, så var Tigres uddlösa. Tiden började att rinna iväg och Chivas såg ut att vinna med 0-2. När det återstod fem minuter av ordinarie speltid dök Gignac, som hade varit osynlig ett bra tag i matchen, upp och tryckte in 1-2 på Damian Alvarez inspel. Alvarez som stod för ett piggt inhopp och tog tag i hemmalagets spel och var konkret i spelet så fort han fick tag i bollen. Ett par minuter senare klev Gignac fram och satte 2-2 på det här viset.Alan Pulido stod för en bra insats, både i spelet med och utan boll. Det här är en speciell final för just honom. Mexikanen är skolad i just Tigres UANL där han ansågs vara en lovande spelare. Han debuterade för det mexikanska a-landslaget bara ett par månader innan VM 2014 mot Sydkorea. Han stod för tre mål mot koreanerna och kom med till VM. Sedan dess har hans karriär varit omtumlande. Han har varit i en kontraktstvist med Tigres, åkt runt i världen och tränat på egen hand, tillfälligt spelat i både Olympiakos och Levadiakos och förra sommaren köpte Chivas honom för dyra pengar. Samma sommar vart han kidnappad när han med sin flickvänn befann sig i Tamaulipas, Mexiko . I Tigres spelade han på alla de offensiva platserna, medan han nu används som central anfallare. Hans fysik är en helt annan än när han spelade i Tigres. Han har nästan blivit som en annan spelare nu när han är större och starkare.Matias Almeyda sa till media efter matchen att Gignac är ligans bästa spelare. Almeyda vann det taktiska spelet mot Ricardo Ferretti. Racet om ligatiteln är öppet inför returen i Guadalajara!0-1 Alan Pulido0-2 Rodolfo Pizarro1-2 Andre Pierre Gignac2-2 Andre Pierre GignacN.Guzman, L.Advincula(71' D.Alvarez), H.Ayala(46' F.Meza), Juninho, L.A.Rodriguez, J.Aquino, J.Dueñas, G.Pizarro, I.Sosa, L.Zelarayan(61' Damm), A.P.Gignac.R.Cota, E.Hernandez(G.Martinez), C.Salcido, O.Alanis, J.Sanchez, M.Perez, J.J.Vazquez, O.Pineda(71' M.Ponce), N.Calderon(60' C.Fierro), A.Pulido, R.Pizarro.