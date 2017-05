Primera División: Chivas Clausura-mästare 2017

Chivas vann med sammanlagt 4-3 över Tigres.

Det första finalmötet, som spelades i Monterrey, slutade 2-2 Chivas kom till spel utan Isaac Brizuela som dras med en skada medan Tigres saknade Jorge Torres Nilo . Hugo Ayala rapporterades vara osäker till spel, men fanns med i startelvan bredvid Juninho i backlinjen.Solen sken över Estadio Chivas i Guadalajara där hemmalaget visade upp ett strået bättre passningsspel. 17 minuter in i matchen serverade Alanis anfallaren Alan Pulido en riktigt fin passning snett på djupet som Pulido bredsidade in i mål intill den bortre stolproten . Anfallaren firade friskt mot sin gamla klubb. Det syntes att han ville vinna den här matchen extra mycket just för att det var mot Tigres och kontrakts-tvisten som han tidigare var i. Tigres var fortfarande med i matchen, men de började redan i mitten av halvleken att se frustrerade ut. Detaljerna stämde inte, de hade svårt att komma till avslut av kvalité och domsluten gick inte deras väg. Mentalt fanns det ett lugn i Chivas. De bjöd på fina kombinationer och brusade inte upp när domslut gick emot dem. Chivas var närmare att få in 2-0 än vad Tigres var att få in en kvittering.Tigres inledde andra halvlek piggt med ett bra tryck mot Chivas mål. Halvleken hade en bättre intensitet och aggressivitet än första halvlek. Spelet mattades av ganska snabbt för Tigres, som hade svårt att finna nya passningsvägar. Kreativiteten var närmast obefintlig. När det återstod 20 minuter ökade José Juan Vazquez på till 2-0. Chivas visade upp ett klart bättre kortpassningsspel. Känslorna blossade upp sista 10-15 minutrarna. Det puttades och hades från båda lagen. Ismael Sosa fick in 2-1 med ett par minuter kvar.Chivas vann med sammanlagt 4-3.R.Cota, E.Hernandez, O.Alanis, J.Pereira, J.Sanchez, C.Salcido, J.J.Vazquez, N.Calderon(58' C.Fierro), O.Pineda(92' A.Zaldivar), R.Pizarro, A.Pulido.N.Guzman, A.Acosta(59' L.Zelarayan), Juninho, H.Ayala(65' F.Meza), L.A.Rodriguez(73' D.Alvarez), G.Pizarro, J.Dueñas, J.Aquino, I.Sosa, J.Damm, A.P.Gignac.Blytung förlust för Tigres. De har förlorat två finaler den här månaden.Chivas vann rättvist. De visade upp en riktigt imponerande inställning, spelarna tog många löpningar utan boll, vårdade bollen bra inom laget och bjöd inte Tigres på utrymme. Alanis har varit hel den här säsongen. Jesús Sanchez har höjt sig det senaste året och lite extra under det här slutspelet. Orbelin Pineda är bara 21 år och 168 centimeter, men tar för sig och gör det suveränt på mittfältet. Med så många egna spelare som Chivas får fram från den egna akademin så kändes det som ett underligt köp, men han har klarat pressen och tagit ytterligare steg i utvecklingen. Bara en tidsfråga innan han finner kontinuitet i landslagsdressen om han fortsätter att ha den här utvecklingskurvan. Cota är lite av en doldis som har konserverat formen från ifjol. Fierro har klivit fram i ligaslutspelet. Matias Almeyda har även han en nyckelroll i det här guld-laget. Det här var Chivas tolfte ligatitel.