Primera División: Halvtid - Toppar, floppar och ungtuppar

Redaktionen plockar ut toppar, floppar och dem unga spelarna åtta omgångar in på säsongen.

Överraskningarna

Flopparna

Ungtupparna

Positiva

Debutanterna

Föhoppningarna

Besvikelserna

hamnade fyra från slutet ifjol. Detta sedan man tagit 19 poäng på 17 matcher. Efter åtta omgångar stod man på 10 poäng, jämfört med den här säsongen då man står på 13 poäng efter lika många spelade matcher. Atlas agerade starkt under transferfönstret och detta kombinerat med den imponerande poängskörden gör att chanserna till att nå slutspelet får ses som goda. José Guadalupe "Profe" Cruz tränar laget och han har främst använt sig av en en 4-4-2-formation. Alustiza spelar bredvid Martin Barragan där argentina ren har en friare roll och droppar ner i banan för att delta i speluppbyggnaden. Fidel Martinez har emellanåt spelat på topp, men främst ute till vänster på mittfältet. Clifford Aboagye har fått agera inhoppare, men i de två senaste matcherna spelat från start och vairt rapp i benen. Målen mot León i den senaste omgången, som slutade med en 2-0-vinst, var magi. Nämnvärt är att Guadalajara-klubben har riktigt tuffa matcher kvar.finner vi på en åttondeplats. Det må inte låta alls så imponerande som Tijuanas framfart. Men tittar man närmare på Queretaro är det svårt att inte nämna de. När resultaten uteblev i säsongsinledningen var det omöjligt för Victor Manuel Vucetich att sitta kvar som tränare. Istället för att se sig runt efter ett etablerat tränarnamn som ersättare för Vucetich gav man Jaime Lozano, som redan jobbade inom klubben som ungdomstränare och assisterande tränare, chansen. Från att klubben klubben tog två poäng på de fyra första matcherna, utan att ha gjort något mål, så har man på de fyra senaste matcherna tagit tio poäng och gjort elva mål. Tidigare i veckan besegrade Lozanos lag Alebrijes med 3-0 i mexikanska cupen. Noriega är ett målstim och Volpi fortsätter att imponera i målet. Brassen har gjort det så pass bra att de riskerar att tappa honom till nästa säsong. Nämnvärt är att Villa inte har kommit igång med målskyttet. I honom och Camilo har "Gallos Blancos" har ett sparkapital.toppade tabellen när seriespelet summerades efter de 17 omgångarna förra säsongen. Vi har vi otaliga gånger tillfällen sett klubbar göra succé i ena säsongen, för att nästa vara helt under isen. Tijuana vart inte plundrade inför den här säsongen, även om man på allvar inte ersatte spjutspetsen Dayro Moreno som gick till Atletico Nacional. Miguel Herrera har fått laget att fungera som en enhet - även den här säsongen. Tron på vad de gör är stark. Mycket stark. Matchen mot Puebla i den andra omgången sticker ut tillsammans med matchen mot Pumas i den sjätte ligamatchen. Mot Puebla vann de med hela 6-2. Matchen mot Pumas, som slutade 3-3, var ett svaghetstecken. Starkt att spela lika på bortaplan mot huvudstadslaget och göra tre mål, men svagt att tappa 0-3 till 3-3. Med 18 gjorda mål i ligan är man de laget som gjort överlägset flest mål. Aviles Hurtado, Guido Rodriguez och Gibran Lajud har varit framstående.ligger, trots en slagkraftig trupp, sist. En klubb som förväntas ligga i det övre skiktet av tabellen. De har bara vunnit en match och står på fem poäng. Spelet har inte sett inspirerande ut. Mauro Boselli förväntas ligga i toppen av skytteligan, men har hittills bara gjort ett mål. Återvändaren Peña, som plockade massor av poäng innan han lämnade klubben för spel i Chivas, måste även han komma igång. Han förväntas vara framstående i både spelet och poängskörden. Ska man plocka ut någonting postitivt så är det att det går bra i mexikanska cupen och att den 22-årige mittfältaren Leonel Lopez har gjort det bra. Javier Torrente lär vara den tränaren som sitter lösast till av alla tränare i ligan.må gå som tåget i Champions League där man i veckan besegrade Pumas med 0-3, men i ligan går det trögt. De regerande ligamästarna befinner sig fyra - från slutet. Klubben har en så pass stark och bred trupp att man ska kunna utmana om ligatiteln, mexikanska cupen och CONCACAF Champions League. Även att kontinuiteten är bra och de tekniska bitarna hos spelarna finns. Gignac och Sosa har inte kommit igång på allvar och tempot i passningsspelet måste bli snabbare. Att "Tuca" är avstängd i de två kommande ligamatcherna är naturligtvis negativt. Vargas som kom in i ett sent skede av transferfönstret behöver komma in mer i spelet. Positivt är att Dueñas, Guzman och Advincula har presterat bra samt Quiñones i Aquinos frånvaro.har likheter med Tigres den här säsongen - slagkraftig trupp som innehåller både spets och bredd, men där resultaten har uteblivit. Américas situation är bättre, de ligger elva. Men godkänt är det inte. De förlorade prestigemötet mot Chivas, men vann derbyt mot Cruz Azul. Inledningen av säsongen var kass. Förlusten mot Jaguares och krysset mot Puebla har varit riktigt svagt och är matcher som América ska vinna med flera måls marginal. Till deras försvar har högerbacken Paul Aguilar inte spelat en endaste minut den här säsongen tack vare en skada, Edson Alvarez är på landslagsuppdrag och Cecilio Dominguez har dragits med en lättare skada. Dominguez imponerade innan skadan.ligger näst sist. Huvudstadsklubben förstärkte offensiven rejält till den här säsongen. Bortsett från Necaxa i den första omgången har Cruz Azul inte vunnit någon match i ligan. De är duktiga på att hålla i bollen och etablera spel på motståndarnas planhalva. "La Maquina" förlorade både derbyt mot Pumas och América. Det största problemet är att Jemez lag inte har fått igång målproduktionen. Cauteruccio och Jorge Benitez har ännu inte gjort något mål i ligan.Med Arteaga, Rivas, Sandoval och Sanchez som ordinarie har Santos Laguna varit ligans mest framträdande den här säsongen. Jorge Sanchez och Gerardo Arteaga debuterade förra säsongen och båda tog snabbt en ordinarie plats i startelvan. Det har dessutom gått bra för Santos Laguna den här säsongen. Américas Edson Alvarez, Pumas kantspringare Jesús Gallardo, Atlas-mittfältaren Bryan Garnica, Chivas-profilen Javier Eduardo Lopez och Leóns Leonel Lopez har alla funnit kontinuerligt med speltid av ligans unga spelare som sedan tidigare inte har etablerat sig på allvar. Spelare som visat framfötterna.Tidigare i veckan gjorde Américas blott 16-årige Diego Lainez Leyva debut. Det var i matchen mot Santos Laguna i mexikanska cupen, som Santos vann med 2-1. Lainez med nummer 340 på ryggen kom in i minut 59 istället för Gerson Torres. Han är född 2000 och spelar även i det mexikanska U-17 landslaget. Hans äldre bror Mauro Lainez, 20 år, spelar tillhör Pachuca och är utlånad till Zacatecas. Diego Lainez som är spelskicklig är ett namn att lägga på minnet. Mexikanen Carlos Robles, till vardags i Atlas, gjorde även han nyligen debut. Försvararen är även han 16 år, men född tidigare än Diego Lainez. Pachucas Francisco Figueroa debuterade den här säsongen mot Toluca i ligan. Mexikanen som har nummer 311 på ryggen och är född -99 spelade i båda mötena mot Saprissa i Champions League.Undertecknad hoppas att vi får se mer av Santos Lagunas anfallare Ronaldo Cisneros och Chivas offensiva pjäs Edson Torres.Toluca har gått bra, riktigt bra den här säsongen. De ligger tvåa. Deras mittback Jordan Silva har knappt den här säsongen medan den kvicke anfallaren Alexis Vega, med nya nummer nio på ryggen, inte har spelat någonting alls i ligan. Jordan Silva var med i OS ifjol och var ordinarie i OS-kvalet. Vega imponerade stort ifjol när han spelade. Pachuca fortsätter att satsa ungt, men förvånande att Erick Aguirre inte har spelat mer än 240 minuter i ligan. Detta då nivån på honom är hög och att han kan användas på så många positioner.