Primera División: Inför finalen

Chivas och Tigres gör upp om ligatiteln i ett dubbelmöte. Tigres börjar hemma.

Chivas - Återfår de sin glans?

Tigres - Får de sin revansch från Concacaf-finalen?

Matias AlmeydaCarlos SalcidoRodolfo Pizarro(5 mål) och Alan Pulido (5 mål)11Chivas som har sitt fäste i Guadalajara är en klubb med stark identitet och rik historia. Klubben som grundades för 111 år sedan kallas ibland för folkets klubb. Det är endast mexikaner som får spela i klubben, som historiskt är en av landets absolut främsta klubbar. Endast América har vunnit fler ligatitlar. Historiskt har det pågått en prestigefull kamp mellan Club América och Chivas om vem som har flest ligatitlar, där América har gått om Chivas. Ett ligaguld för Chivas skulle skruva upp temperaturen i kampen mellan de två giganterna. Chivas-supportrarna har trånat efter en tolfte ligatitel och fått utstå tunga år fyllda av tränarkaruseller, skandaler, fiaskovärvningar och uteblivna resultat. Den elfte ligatiteln kom för elva år sedan och då fanns spelare som Adolfo Bautista, Jonny Magallon, Omar Bravo, Ramon Morales och Alberto Medina i laget. Men även den charmiga talangen Sergio "Gaucho" Avila, som tyvärr aldrig blommade ut. Attraktionskraften har funnits kvar i Chivas trots de blygsamma resultaten. Nyförvärv som Aldo De Nigris, José Juan Vazquez, Carlos Salcido, Carlos Peña och Orbelin Pineda är ett bevis på detta.Tränaren Matias Almeyda, som är inne på sitt blott tredje tränaruppdrag, tillsattes i september 2015. Argentina ren har brutit det negativa mönstret när det kommer till Chivas tränaromsättning, som var stor. Almeyda passar som handen i handsken i klubbens filosofi med ett rakt spel. Att laget nu står i final har Jorge Vergara mycket att tacka Almeyda för. Förutom den raka fotbollen så är Matias även profesionell och fått ut en härlig energi till spelarna på planen.Ricardo FerrettiJuninhoAndre Pierre Gignac(12 mål)Tigres är, historiskt, en klubb av mindre storlek jämfört med Chivas. Under de senaste åren har rollerna dock varit ombytta. Tigres vann Aperturan 2011, Aperturan 2015, Aperturan 2016 och mexikanska cupen i Clausuran 2014. Till detta har klubben varit i final i Concacaf Champions League två år i rad och tog sig till final i Copa Libertadores 2015. Inget mexikanskt lag har vunnit Copa Libertadores. Tigres har agerat väldigt smart på transfermarknaden under flera års tid. Hugo Ayala och Jorge Torres Nilo hämtades när dem kom fram i Atlas i ung ålder och Gignac värvades som kontraktslös. För att nämna några. En annan sak är att klubben lyckats hålla en sund spelaromsättning. Hela den ordinarie backlinjen är intakt från ligaguldet i Clausuran 2011, medan någon enstaka spelare har bytts ut i andra lagdelar.Klubben inledde årets Clausuran knackigt och blev klar för ligaslutspelet först i den sista omgången. De har även spelat i Concacaf Champions League, där de tog sig till final men föll mot Pachuca. Nu har de chansen att ta revansch för det tunga bakslaget i Concacaf-mästerskapet.Medan Chivas står för den raka fotbollen, så är Tigres synonymt med stort bollinnehav sedan brassen Ricardo Ferretti över som tränare. Spelarmaterialet som "Tuca" har till sitt förfogande passar in bra i hans fotbollsfilosofi. I de senaste matcherna har Tigres även visat upp att de även kan ställa till det för motståndarna med snabba omställningar.Luis Alfonso Rodriguez, Javier Aquino och André-Pierre Gignac är alla i kanonfin form. Gignac har höjt sig i de senaste 4-5 matcherna. Javier Aquino har klivit fram under slutspelet, tagit för sig och gjort mål. "Chaka" har varit lite av en överraskning. Israel Jimenez och Advincula har dragits med skador, då har "Chaka" visat Ferretti att han är att räkna med och vill ha en plats i startelvan.