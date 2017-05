Primera División: Kvartsfinalen - första mötet

Det bjöds bland annat på 12 mål, en utvisning, två derbyn och en Gignac med uppåtgående formkurva.

Omgången inleddes idär Tigres tog emot. Alberto Acosta spelade vänsterback istället för skadade Jorge Torres Nilo . Ett känsloladdat möte som satte ribban högt för de övriga lagen som är i slutspelet. Det bjöds på en spelmässigt öppen och jämn första halvtimme där det satsades ordentligt i duellerna. Gignac tryckte in 1-0 efter att Hugo Gonzalez parerat ett hårt inlägg efter 20 minuter. Med kvarten kvar av första halvlek började rollerna bli tydliga där Tigres fick ett ordentligt grepp om matchen och styrde spelet. Monterreys anfallsvapen var Chara och Dorlan Pabon på kanterna, medan man var uddlösa i boxen. Precis innan halvtidsvilan ökade Jesüs Dueñas, som var en av matchens giganter, på till 2-0 efter mediokert ingripande av Cesar Montes. Tigres var det bättre laget i andra halvlek. Gignac nickade in 3-0. Aldo De Nigirs kom in - men fyra minuter senare fick han syna det röda kortet . Cesar Montes tryckte in reduceringen på övertid. Jesus Dueñas gjorde omgångens snyggaste mål som innebar 4-1.Samma dag som Monterrey-derbyt spelades spelademot. Målkavalkaden fortsatte. Enrique Triverio som varit avstängd fanns med i Tolucas startelva. Gabriel Hauche nickade in 0-1 efter en kvart. Senare i första halvlek missade Sambueza öppet mål sedan Jonathan Orozco varit långt utanför straffområdet och försökt att avrbyta. Santos Laguna fick in en kvittering genom Jonathan Rodriguez i början av andra halvlek. Toluca svarade snabbt genom att Triverio placerade in 1-2. Det märktes att Santos saknade både Djaniny och Walter Sandoval. Fernando Uribe ökade på till 1-3 och Carlos Esquivel kom in och gjorde 1-4.Det vart målsnålare i både Monarcas och Guadalajara.tog emoti Monarcas. Det satsades i duellerna och syntes att det var nu allvaret var igång. Miguel Sansores glidtacklade in 1-0 i den tionde minuten. Raúl Ruidiaz åkte på en skada och tvingades utgå redan i första halvlek.Omgången avslutades med Clásico Tapatío i Guadalajara.inledde dubbelmötet mothemma. Chivas skapade inledningsvis de farligaste halvchanserna. Jair Pereira ådrog sig en skada och byttes av redan efter en kvart. Domaren dömde straff för Atlas, sedan Michael Perez olyckligt råkat sparka på Daniel Alvarez. Matias Alustiza sköt in 1-0 lågt i det vänstra hörnet. Matias Almeyda gjorde offensiva byten i andra halvlek, men Chivas lyckades ändå inte få in någon kvittering.