Primera División: Kvartsfinalen - returerna

Santos seger räckte in hela vägen till avancemang, Gignac fortsätter att göra mål och Chivas vände på hemmaplan.

hade en mycket brant uppförsbacke framför sig på Estadio BBVA Bancomer i returen mot. Tigres vann det första mötet med 4-1. Vid samma målskillnad och bortamål, är det laget som hade bäst tabellplacering som går vidare. Monterrey behövde göra ett tidigt mål för att skapa spänning. Tigres var även bättre i den här matchen. De spelade sig ur pressen med bravur under hela matchen. Lucas Zelarayan utgick redan i första halvlek och Francisco Meza kom in istället. På övertiden av första halvlek slog Gignac in 0-1 på frispark . Monterrey hade mycket boll, men hade svårt att skapa de riktigt farliga målchanserna. De riktigt heta målchanserna var få och löpningarna utan boll saknades. Gignac ökade på till 0-2 i andra halvlek. Det här var en av de topp 5 mest känslofyllda matcherna den här säsongen, vilket även de gula korten siar om. Det delades ut 10 gula kort i matchen. Alberto Acosta har imponerat i Jorge Torres Nilo s frånvaro. Edwin Cardona stod för en blek insats. Han såg ointresserad, loj och nonchalant ut. Tigres vidare sedan de vunnit med sammanlagt 1-6.tog emoti Toluca. Toluca vann det första mötet med 1-4. Sandoval, Djaniny och Arteaga var nu tillbaka i startelvan, vilket var ett glädjande besked för Santos Laguna-supportrarna. Santos inledde mycket bättre jämfört med det första mötet och skapade press mot Tolucas straffområde tidigt i första halvlek. Det började att lukta Santos-ledning och 20 minuter in i matchen nickade Triverio in bollen i eget mål. Sent i första halvlek kvitterade Antonio Rios. Innan halvleken var över hade Ulises Rivas, ett namn att lägga på minnet, återtagit ledningen åt gästerna. Det här var en match där Santos Laguna offrade ytor i defensiven i hopp om att få utdelning framåt. Julio Furch slog in 1-3 med kvarten kvar, men närmare än så kom inte de grönvitrandiga. Alfredo Talavera stod för flera riktigt vassa räddningar, vilket höll nere siffrorna. Toluca vidare med sammanlagt 5-4.Det första mötet mellanochslutade 1-0 på Estadio Jalisco. Detta gjorde att det fortfarande fanns spänning. Detta märktes tydligt i de taktiska bitarna. Första halvlek bjöd på en tillknäppt historia med ett försiktigt spel från båda lagen, i rädsla för att tappa in ett mål. En spelmässigt ganska jämn första halvlek. Orbelin Pineda nickade in 1-0 i den 45:e minuten. Pineda stod för en bra insats i matchen och han är en spelare som gör skillnad. Han tar initiativ, jobbar hårt både i defensiven och offensiven, tar avslut och står ut. Han har dynamik. José Guadalupe "Profe" Cruz skickade in Matias Alustiza till andra halvlek och spelade 4-5-1 innan dess. Spelet vart öppnare i andra halvlek då Atlas, tack vare sämre tabellplacering, var pressade att göra mål för att nå avancenamg. Chivas skapade de hetaste chanserna och var närmare 2-0 och 3-0 än 1-1. Sammanlagt slutade det 1-1 och Chivas vidare tack vare bättre tabellplacering.Den första matchen mellanochvann Morelia med 1-0. Detta gjorde att en stor dos av spänning fortfarande fanns. Morelia kom till spel utan Raúl Ruidiaz som skadade sig i det första mötet lagen emellan. Ett tungt avbräck. Henry Martin som har spelat lite den här säsongen tog ledningen för Tijuana med ett par minuter kvar av första halvlek. Matchen hade ett bra tempo både i första och andra halvlek. Lucero sköt in 2-0 i andra halvlek. Tijuana är vidare med sammanlagt 2-1.Tijuana - TigresChivas - Toluca