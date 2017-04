Primera División: Omgång 10 - Santos Laguna fortsätter att imponera

Omgången som i och med domarstrejken sköts upp har nu spelats.

tog emot Mexiko City. Paul Aguilar var tillbaka och spelade från start. Annars var det ett América, som matchen främst kom att handla om, som fortsatt dras med tunga skador. Necaxa skapade en del målchanser i första halvlek, medan América fullständigt dominerade i andra halvlek. Det var bara en tidsfråga innan hemmalaget skulle göra mål. Oribe Peralta blev stor matchhjälte när han i ett sent skede av matchen nickade in 1-0 efter ett lysnade förarbete av Arroyo . Bruno Valdez rakade tidigare i veckan av håret på både Ricardo Marin och Diego Lainez Leyva.Det var en spelmässigt jämn första halvlek mellanoch, som kunde ha slutat hur som helst. Med halvtimmen kvar vart Juan Carlos Nuñez utvisad sedan han dragit på sig sitt andra gula kort. Med kvarten kvar, då Tijuana var en man kort, skickade Aviles Hurtado in 1-0 från straffpunkten. Tijuana ligger nu fyra i tabellen, medan Jaime Lozano och hans Queretaro fortsätter att sjunka efter den fina inledningen Lozano hade när han tog över som tränare en bit in på säsongen.tog emotpå Estadio Corona. Det bjöds på en intensiv inledning där Julio Furch nickade in Santos ledningsmål redan i den andra minuten efter inlägg av Djaniny. Djaniny som fortsätter att göra det bra. Han håller i bollen, används både centralt i banan och på kanten, är konkret i omställning och till inlägg. Santos Laguna imponerade mer i första halvlek än vad Monterrey gjorde. De grönvitrandiga försvarade sig väl, höll positionerna bra, visade upp en tro på det man gjorde i passningsspelet, ytterbackarna överlappade i anfallen och de bjöd på ett varierat anfallsspel. Den 21-årige mittfältaren Ulises Rivas utökade ledningen sedan Djaniny nickskarvat ett inlägg till mexikanen. Det var i kontringsspelet som Monterrey var farliga och även på en omställning som reduceringen, genom Chara, kom till. I andra halvlek sköt Edwin Cardona in 2-2 i nättaket. Det här var ett steg i rätt riktning för Santos Laguna även om de inte vann. Amérikanen Villafaña spelade åter från start istället för ynglingen Arteaga ute till vänster i backlinjen. Gael Sandoval och Ulises Rivas fortsätter att visa framfötterna.Omgångens vinnare varsom tog tre otroligt viktiga poäng mot. André-Pierre Gignac nickade in en hörna i inledningen av matchen. Ett viktigt mål både för honom och Tigres. Med den fjortonde ligaomgången till helgen och en stundande cupfinal vilade Matias Almeyda flera spelare. Detta var också märkbart. Michelle Benitez, Orbelin Pineda och Guillermo Martinez kom in i andra halvlek. Bytena gav ingen effekt, utan istället var det Tigres som utökade ledningen. Dueñas sköt in 2-0 och Gignac nickade senare in 3-0. Tigres var närmare 4-0 och 5-0 än vad Chivas var att få in en reducering.ställdes moti Guadalajara. Pumas fick klara sig utan anfallsstjärnan Nicolas Castillo. Han var tänkt att spela från start, men hade problem med en fotled under uppvärmningen. Ett tungt tapp, även om Matias Britos finns att tillgå och det var Britos som gick in i startelvan istället för Castillo på topp. Atlas öppnade piggt och efter en kvart tryckte Aboagye in returen på Alustizas avslut. Matias Alustiza är framstående i spelet i Atlas och kunde mycket väl ha kommit med i målprotokollet. Britos satte 1-1. Nämnvärt är att Fidel Martinez i de senaste matcherna har börjat på bänken och kommit in i andra halvlek.Det slutade 0-0 mellanochi en match där Pachuca kom till spel utan avstängde Hirving Lozano. Mållöst vart det även mellanoch. Christian "El Hobbit" Bermudez har knappt spelat någonting den här säsongen.tog tre viktiga poäng moti kampen om överlevnad. I den 27-gradiga värmen vart det rikligt med mål. Avsluten radades upp en efter en, från båda lagen. Med ett fåtal minuter kvar av första halvlek gjorde Angel Reyna 1-0. Innan halvleken var över hade Daniel Villalva ökat på till 2-0. Tidigt i andra halvlek reducerade Canelo och tio minuter senare hade Gutierrez jämnat ut resultatet. Villalva fick sista ordet och placerade in 3-2.hade chansen att rycka i toppen sedan Chivas och Monterrey tappat poäng.stod för motståndet. Barrientos vart fälld i straffområdet i slutet av första halvlek av Julio Dominguez. Uribe tog hand om straffen, som han sköt utanför. En bit in i andra halvlek tog Cruz Azul ledningen genom Angel Mena. Senare ökade den chile naren Francisco Silva på till 0-2. Det här var klubbens tredje seger för säsongen.