Primera División: Omgång 12 - Hurtado med en kandidat till Puskas-priset

Veracruz skrällvann, ett skadedrabbat América besegrade Monterrey och det går fortsatt trögt för Tigres.

U-17 lag besegrademed hela 5-1. Juninhos son, Patrick Ogama, som är anfallare spelade och han har nu gjort fyra mål på de två senaste matcherna. Juniorerna ligger nu sexa medan ärkerivalen Monterrey toppar tabellen i U-17 serien. Sämre gick det för a-laget i den här omgången. Javier Aquino var tillbaka från skada och spelade från start. Tigres hade ett järngrepp om matchen under första halvlek där man dominerade. León kom knappt över på de blågulas planhalva. Vargas och Zelarayan imponerade i speluppbyggnaden, men i den sista tredjedelen så ville det sig inte för Tigres del. I mitten av andra halvlek stänkte Elias Hernandez in 0-1, trots att León inte heller då imponerade varken i spelet eller att skapa målchanser. Luis Alfonso Rodriguez spelade från start istället för skadade Luis Advincula. León är fortsatt sist trots vinsten. Mycket närmare än så här kommer man inte totalfotboll.Omgångens stora möte var mellanoch. Det var ett stukat América som kom till spel. Detta gjorde att bland annat löftet Diego Lainez fick chansen från start. América släppte till väldigt lite bakåt och Edson Alvarez tog för sig. 19-åringen tryckte på framåt, visade upp auktoritet och var involverad i spelet på Monterreys planhalva. I andra halvlek vart Oribe Peralta stor matchhjälte när han tryckte in 1-0 från nära håll. Cecilio Dominguez utgick med en skada och väntas bli borta tre veckor.tog emoti ett möte som slutade 0-0. Positivt för Pachuca är att Hirving Lozano är tillbaka i spel efter sin skada. För en månad sedan åkte han på det här ordentliga hacket i foten och han fortsätter att få ta emot tuff behandling från motståndarna. Mållöst vart det även i mötet mellanoch. Chivas har ett tajt spelschema framför sig. Rodolfo Pizarro åkte på en lindrigare skada och väntas bli borta från spel 10-15 dagar.fick klara sig utan stjärnanfallaren Nicolas Castillo när man i helgen befann sig i Chiapas för att ta sig an. Matias Britos gick in i startelvan som ersättare till den nyfriserade chile naren. Huvudstadsklubben står sig fortsatt stabil. Jesús Gallardo, född -94, går från klarhet till klarhet. Mexikanen hade en huvudroll i Pumas seger. Det var han som skickade in 0-1 på det här viset. Skillnaden mellan klubbarna var märkbar - på alla plan. Jaguares kom till en del anfall, men var inte i närheten av lika bra i spelet och anfallen höll inte samma nivå. Gallardo spelade fram till Britos som gjorde 0-2 och 0-3 var det Gallardo själv som stod för. Pumas-produkten hade bud på fler mål och han spelade fram till ett jätteläge som Britos brände. Alfredo Saldivar stod även den här matchen istället för Alejandro Palacios.Det bjöds på en händelserik afton i Guadalajara därspelade mot. Ett klurigt skott, som studsade, från Matias Alustiza slank in intill den bortre stolpen bakom Lajud. Det var startskottet för målkavalkaden. Två minuter senare var det Aviles Hurtado stod för årets kanske snyggaste mål i ligan och en kandidat till Puskas-priset, när han slog till med det här akrobatiska numret som innebar 1-1. Båda lagen bjöd upp till match och Hurtado rakade in 1-2. Innan första halvlek var över hade José Madueña på egen hand gjort 2-2 . Victor Malcorras frispark träffade armen på Barragan. Malcorra tog själv hand om straffen som han iskallt rullade in. Ställningen var nu 2-3. Ett par minuter senare dömde domaren straff åt andra hållet efter en hands. Matias Alustiza klev fram och placerade in 3-3. Jorge Ortiz som spelade från start tacklade Fidel Martinez med axeln och åkte på det röda kortet med 20 minuter kvar av matchen. Med ett par minuter kvar täckte inhopparen Juan Carlos Medina ett inlägg med armen, vilket domaren dömde straff för. Matias Alustiza tog hand om även den straffen. Straffen var tamt slagen och saknade precision, vilket gjorde att Lajud enkelt kunde ta straffen. Lajud hade massor att göra i matchen. Carlos Vargas, född -99, debuterade tidigare den här säsongen för Tijuana. Han spelade från start i backlinjen och spelade hela matchen. Målvakten Jonathan Estrada, född -98, fanns på Atlas bänk. Han väntar spänt på att få göra a-lagsdebut. Hiram Muñoz gjorde ligadebut för Tijuana.var favoriter i Veracruz där man ställdes mot. En match mellan två lag som är i stora behov av trepoängare. Cruz Azul för att nå slutspelet och Veracruz för att förbättra koefficienten. "Lalo" Herrera vart nerdragen en bit in i andra halvlek i Cruz Azuls straffområde. Domaren dömde straff. Jesús Corona lyckades pararera straffen, som slogs av Leobardo Lopez, med en benparad. Istället var det gästerna som gick till halvtidsvilan med en ledning sedan Jorge Benitez nickat in 0-1. Herrera stod för kvitteringen och med 10 minuter kvar tog Edgar Andrade emot bollen i löpsteget och klippte till. Ett mål som innebar 2-1 . Luna satte spiken i kistan genom att trycka in 3-1.går som tåget även utan Triverio. I helgen besegrade demed 2-0. Fernando Uribe var närmast att göra mål i första halvlek sedan han prickat ribban. Med drygt 20 minuter kvar styrde inhopparen Jesus Chavez in bollen i eget mål. I slutet gjorde Erbin Trejo även 2-0. Toluca tappar tabellen. Diego Hernandez, född -98, gjorde debut för Necaxa och spelade från start på mittfältet.tog emotpå söndagen. Hemmalaget skapade bra press mot Queretaros mål i inledningen. I andra halvlek uppstod ytor. Djaniny gjorde matchens enda mål med 25 minuter kvar att spela. Santos Laguna klättrade i tabellen och ligger nu åtta. Det skiljer endast tre poäng mellan trean och nian i tabellen. Det här var Villafañas blott andra ligamatch för säsongen.