Primera División: Omgång 13 - Fierros fräckis ledde till seger för Chivas

Fierro vart sen matchhjälte, Atlas besegrade Queretaro och América dras fortsatt med skador.

Den trettonde omgången inleddes i Tijuana därtog emot. Det var ett b-betonat América som kom till spel. Paul Aguilar, Darwin Quintero, Miguel Samudio, Paolo Goltz, Renato Ibarra, Osmar Mares, Cecilio Dominguez och Pablo Agular fattades. Paul Aguilar är på bättringsvägen efter sin långtidsskada, men har ännu inte spelat någonting. América som är i större behov av att börja vinna än Tijuana hade svårt att övertyga i det egna spelet och offensiven, medan hemmalagets presspel imponerade. Matchen slutade 0-0 och Edson Alvarez visade åter framfötterna. Han visade på karaktär, pondus och ledaregenskaper i matchen. Diego Lainez spelade hela matchen. Han var inblandad i Américas bästa målchans. Miguel Herrera sa inför matchen att hans forna klubb bör ta det lugnt med stjärnskottet och ha tålamod med honom. Lainez spelar moget, men han väger väldigt lätt i duellerna och detta blir märkbart så fort América inte styr spelet.Tidigare i veckan hadebesegrati mexikanska cupen med 1-0. Nu ställdes de mot varandra i ligan, där Cruz Azul såg ut att ta revansch i huvudstaden. Jorge Benitez tryckte in 1-0 efter en halvtimme. Morelia skapde en del chanser i en match som bjöd på ett böljande spel. När tio minuter återstod av matchen slog det slint i huvudet på Gabriel Achilier. Han gick farligt mot Christian Gimenez , vilket innebar ett rött kort. Morelia var, trots en man kort, fortfarande med i matchen. Raúl Ruidiaz vek inåt i banan ifrån högerkanten och knorrade in kvitteringen. Blytungt för Jemez och hans Cruz Azul. Klubben har det kämpigt i botten av tabellen och är nu utslagna ur cupen!var det laget som hade släppt in minst mål med sina nio insläppta mål. Klubben hade tidigare i veckan skickat ut Whitecaps ur Champions League . Det går trögt för den blågula klubben i ligan, men ännu sämre går det förvars form från förra säsongen är som bortblåst. Tigres kom till spel utan lagkaptenen Juninho och Advincula. Detta gjorde att colombia nen Francisco Meza fick chansen från start bredvid Hugo Ayala i backlinjen, istället för brassen. Meza stärkte sina aktier genom att nicka in 0-1. Tigres har svårt att producera mål trots en fantastisk uppsättning av offensiva spelare att tillgå. De skapade anfall, men Barovero släppte inte in några fler mål denna afton. Istället var det Jair Gonzalez som ordnade kvitteringen för de rödvitrandiga. Necaxa ligger näst sist.toppar fortsatt tabellen. I helgen besegrade manmed 1-0. Alfredo Saldivar stod för den här blundern i första halvlek, vilket Esquivel tackade för och skickade in bollen i öppet mål. Talavera stod bland annat för den här trippelräddningen i slutet av första halvlek. Talavera har varit fantiastisk så här långt av säsongen. Pumas-produkten Alejandro Zamudio, född -98, gjorde debut när han med fem minuter kvar kom in istället för Pablo Barrera. Alfredo Saldivar, Alan Mendoza, José Antonio Garcia, Kevin Escamilla, Jesús Gallardo, Javier Cortes, Alejandro Zamudio och Pablo Jaquez som alla fick speltid i matchen är skolade i Pumas.hade tidigare under veckan slagit ut Monterrey ur mexikanska cupen, sedan man vunnit med 1-2. Angel Zaldivar stod för ytterligare ett mål och visade att han är en av ligans absolut främsta straffskyttar. I ligan var detsom stod för motståndet. Guadalajara-klubben som har ett tajt spelschema kom till spel utan både Isaac Brizuela, Rodolfo Pizarro och Jair Pereira medan nyckelspelaren Orbelin Pineda inledde på bänken. Puebla kom till de första avsluten och efter 25 minuter fick Federico Gonzalez hål på Rodolfo Cota. Mittbacksprofilen Edgar Dueñas, som har förflutet i Toluca, nickade in 0-2. Chivas har inte vunnit ligan på mer än 10 år, haft en rad skandaler och varit nära att åka ner en division. Mot Puebla visade man i andra halvlek prov på att storheten inte är borta, ialla fall inte helt. Alan Pulido som är i god form satte 1-2. Med knappt 25 minuter kvar fick José Juan Vazquez syna det röda kortet sedan han tagit hands. Oddsen jämnade ut sig när Adrian Cortes visades ut sedan han åkt på sitt andra gula kort. Kort efter detta styrde Centurion bollen i eget mål. 2-2 och det bjöds på spänning i slutet, där båda lagen gjorde tappra försök i hopp om att få in ett ledningsmål. På övertid dök Carlos Fierro upp som gubben i lådan, lurade ner Campestrini som likt en kräfta försökte nå bollen som Fierro rullade in . Euforin var enorm för 22-åringen som är tillbaka i klubben, där han är fostrad, efter att ha varit på lån i Queretaro. Chivas ligger nu tvåa med ett poäng upp till ettan Toluca.vann rättvist motpå Estadio BBVA Bancomer. Hemmalaget ställde upp med 4-1-2-1-2-formation som påminde om Milan under Carlos Ancelottis glansdagar som tränare för Milano-klubben. Rogelio Funes Mori som har potential att utmana i skytteligatoppen glidtacklade in 1-0 efter fin framspelning av Chara. Edwin Cardona som blandar och ger gjorde både 2-0 och 3-0. Felix Micolta reducerade i en match där Monterrey radade upp avslut efter avslut. Klubbikonen Aldo De Nigris kom in behövde bara fyra minuter på sig för att trycka in 4-1. Monterrey blixtrade emellanåt till med direkta kombinationer på diagonalen som gjorde att man fick ett bättre flyt i spelet än vad man brukar.följde upp förra helgens ligavinst mot Tigres genom att geordentligt med stryk. Juan Antonio Noya placerade Antonio "Pollo" Briseño ute till vänster i fyrbackslinjen. Det var León för hela slanten som stod för målchanserna i solskenet. Men målen dröjde. Mauro Boselli gjorde 1-0 en bra bit in i andra halvlek. Sedan lossnade det för "La Fierra". Yttermittfältaren Elias Hernandez gjorde både 2-0 och 3-0. Hernandez slog på övertid inlägget som German Cano skickade in och innebar 4-0 . Det här var Leóns blott tredje ligavinst den här säsongen.fortsätter att överraska. I helgen besegrade demed 1-4. Martin Barragan knoppade in 0-1 på Alustizas inlägg efter 12 minuter. Fem minuter senare var det Alustiza själv som vände bort en försvarare innan han sköt in 0-2 i det främre hörnet. Queretaro skade en del fina chanser. Istället för att få utdelning på dessa, så var det Barragan som nickade in 0-3 och Daniel Alvarez med omgångens mål som innebar 0-4. Villa fick in ett tröstmål på slutet. Atlas ligger nu sexa i tabellen och har hemmaplan i de tre kommande matcherna.drabbades samman medi omgångens sista match. Pachuca som tidigare i veckan vart klara för final i Champions League. Detta sedan de slagit ut Dallas. Jonathan Urretaviscaya var närmast att ta ledningen för Pachuca sedan han träffat stolpen med ett lågt avslut i mitten av första halvlek. Det var en spelmässigt jämn första halvlek där Santos Laguna hade bra koll på Lozano. I slutet av halvleken placerade Djaniny in 1-0. När det återstod 25 minuter åkte Hirving Lozano på det röda kortet för den här händelsen. Detta i ett skede då Pachuca var med i matchen, även om de inte imponerade i speluppbyggnaden. Djaniny överglänste lagkamraten Julio Furch.