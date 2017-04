Primera División: Omgång 14 - Gignacs milstolpe

Tigres övertygade mot Pumas, América fortsätter att visa upp en stark defensiv och Cruz Azul förlorade på övertid.

Omgången inleddes i Chiapas därtog emot. Hemmalagets Micolta skickade upp 1-0 i nättaket när endast ett fåtal minuter återstod av första halvlek. Det var en match gav vibbarna av en träningsmatch. Matchen var avslagen. Andra halvlek hade knappt dragit igång när Moises Muñoz stod för den här blundern, vilket Aviles Hurtado tackade för och rullade in bollen i öppet mål. Senare gjorde Lucero 1-2. Carlos Vargas spelade åter från start i Tijuanas backlinje.stod för en uppvisning moti Monterrey. Ismael Sosa tog ledningen för Tigres efter en kvart. Monterrey-klubben släppte till väldigt lite bakåt i första halvlek och försvarade sig väl. Luis Alfonso Rodriguez och Alfredo Saldivar stod båda för en bra halvlek. I andra halvlek gjorde Jürgen Damm både 2-0 och 3-0. Det var ett annat Tigres än vad vi brukar se som var nyckeln till segern. Mot Pumas vart det ett rakare spel med snabba omställningar som gällde och man var det bättre laget. Gignac sköt senare in 4-0. Det var fransosens mål nummer 50 i Tigres-tröjan. Pumas spelade utan Nicolas Castillo som är fortsatt skadad.Matchen mellanochslutade 0-1. Edson Puch var hur kylig som helst när han slog till med en Panenka från elva meter drabbades samman medpå söndagen. Toluca skapade de första målchanserna i matchen. Men det skulle dröja innan de fick hål på Hugo Gonzalez. Med fyra minuter kvar av första halvlek sköt Edwin Cardona, via en motståndare, in 0-1. Det dröjde bara ett par minuter efter Monterreys ledningsmål innan Hauche kvitterade.spelade 1-1 mot. Gael Sandoval är en intressant spelare som i fjol bytte upp sig till nummer sju och även började att hitta kontinuerligt med speltid. Den här säsongen är han given ute till vänster på mittfältet. Det var han, efter väggspel med Julio Furch, som tog lednigen för Santos Laguna i matchinledningen. Santos Laguna skapade fina chanser och var mycket nära att utöka ledningen i första halvlek. Fidel Martinez kom in i andra halvlek och satte 1-1 mellan benen på Orozco.tog sin tredje raka seger närstod för moståndet. Den mexikanske landslagsspelaren Elias Hernandez tog en löpning på djupet, fick tag på bollen och spurtade förbi Carlos Felipe Rodriguez innan han rullade in bollen i mål. Med kvarten kvar av matchen utökade Andres Andrade ledningen. Lezcano reducerade med tio minuter kvar, men det räckte inte för att ta poäng.Det slutade 0-0 mellanoch. Hirving Lozano var tillbaka efter sin avstängning. Pachuca lyckades inte göra mål trots att man med knappt 20 minuter kvar vart en man mer, sedan Michael Perez åkt på det röda kortet.tränare Jemez sitter pyrt till, trots att laget vann tidigare i veckan då den tionde omgången spelades. Motförlorade man, trots att man hade en ledning. Rafael Baca språngnickade in 0-1 redan i den femte minuten. Det bjöds på mycket kamp och Puebla var, framför allt i första halvlek, pigga. Målchanserna var få, för båda lagens del. En bit in i andra halvlek styrde Dominguez in bollen i eget mål. Enzo Roco var en jätte i luften. På den sista tilläggsminuten av matchen gjorde Gabriel Esparza 2-1. Cruz Azul imponerade inte. Puebla ligger, trots vinsten, nu sist i tabellen.Redaktionen skrev nyligen om stabila defensiv . I helgens match motfick vi åter se just detta. Mexiko City-klubben hade det mesta av spelet, hade bredd i spelet där Lainez opererade ute till höger och laget såg samtidigt starkt ut bakåt. I slutet av första halvlek gjorde Silvio Romero matchens enda mål . Quintero och Samudio var båda tillbaka och kom in i andra halvlek. Lainez var det som fick ta emot mest smällar i första halvlek. Jaime Lozano petade Villa till förmån för Camilo.