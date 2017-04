Primera División: Omgång 15 - Alustizas konststycke räckte till seger för Atlas

Monterrey vann derbyt, Alustiza fortsätter att plocka poäng och Veracruz stod för omgångens skräll.

I Tijuana var det toppmöte mellanochsom gällde. Det bjöds på ett böljande spel i en match som innehöll tuffa tacklingar från båda lagen. Joe Corona nickade in 1-0 när det återstod 20 minuter av matchen. Matchbilden förändrades inte annat än att tempot höjdes. Senare ökade Victor Malcorra på till 2-0 sedan han blivit serverad av Hurtado Solen sken i Mexiko City därtog emot de nyblivna cupmästarna. Cruz Azul öppnade piggt i de inledande minutrarna. De fann ytorna bakom inner och ytterback hos Chivas. Något mål ledde det inte till, då löpningarna in i straffområdet var få och inte togs tillräckligt långt in i straffområdet. Istället var det Fierro som hade bästa målchansen efter en passning snett bakåt i Cruz Azuls straffområde. Cruz Azul hade mycket boll. 20 minuter in i matchen fällde Rodolfo Cota en hemmaspelare och domaren dömde straff. Mena stegade fram och placerade in 1-0 i det vänstra hörnet. Det dröjde inte många minuter innan Miguel Ponce försämrade Chivas odds till att få in en kvittering. Ponce drog i Jorge Benitez axel när Benitez, med bollen vid fötterna, satte full fart mot Chivas mål på en omställning. Ponce åkte på det röda kortet. Francisco Silva ökade på till 2-0 i början av andra halvlek. Matchen utvecklade sig i andra halvlek och hade en bättre intensitet med ett konkretare spel, där båda lagen gick efter att göra mål. Oswaldo Alanis satte 2-1 på frispark när klockan hade tickat förbi 90 minuter.Omgångens stora match var mellanoch. Francisco Meza spelade bredvid Dueñas på det centrala mittfältet då Guido Pizarro dras med en skada. Det var en försiktig första halvlek. Inget av lagen stod för några större risker. Spelet var ganska tillknäppt, vilket gjorde att målchanserna uteblev. Tio minuter in i andra halvlek styrde Cesar Montes in Pabons hörna. Efter målet vart det väldigt tydligt att Tigres var det spelförande laget. Cesar Montes var en jätte i försvaret denna afton och hade bra koll på Gignac och Vargas.tog emoti Guadalajara. Pachuca vilade flera spelare då returen av finalen mot Tigres i CONCACAF Champions League spelas om ett par dagar. Pachuca hade inledningsvis den klart bästa målchansen. Men de vart mållösa. Aviles Hurtado stod för ett drömmål i förra omgången och Matias Alustiza ville inte vara sämre han. Argentina ren förvaltade Garnicas inlägg, när det återstod 10 minuter av första halvlek, med den här konstsparken. Ett mål som räckte till tre poäng. Den 17-årige mittfältaren Francisco Figueroa spelade från start för Pachuca. Det var hans sjunde ligaframdande, men det har mest blivit kortare inhopp för hans del.har vaknat till mot slutet. I helgen tog de tre poäng mot. Spelmässigt handlade matchen om just León. De kontrollerade spelet och matchen och skapade även målchanserna. Mauro Boselli gjorde 1-0 i första halvlek och målet höll sig matchen ut.tog emot. Hemmalaget skapade de första målchanserna. Edson Puch sköt rättvist in 1-0. Necaxa hade bud på 2-0, men istället för att utöka ledningen vart det straff i andra änden av planen sedan Lezcano vräkts ner i straffområdet. Rodolfo Vilchis klev fram och sköt in 1-1 tätt intill den vänstra stolpen. Inhopparen Maturana sköt in 2-1 på övertid. Ruidiaz spelade inte medan Andy Polo började på bänken och kom in i slutet av matchen.fortsätter att falla i tabellen. I helgen var det motsom man tappade poäng mot. Det började dock bra för "Gallos Blancos". Angel Sepulveda nickade läckert inDet var även hemmalaget som skapade det mesta i första halvlek. Domaren hade knappt hunnit blåsa igång andra halvlek när Felix Micolta jämnade ut resultatet till 1-1. Andrés Renteria som spelade från start, men fått dåligt med speltid den här säsongen, vart stängd när han löpte in i gästernas straffområde. Domaren pekade på straffpunkten med övertygelse. Camilo som spelade ensam på topp från start klev fram till straffpunkten och placerade in 2-1. Vanderley kvitterade för Jaguares, som nu ligger på samma poäng som Queretaro.tappade dyrbara placeringar när man förlorade mot. Velazquez satte 0-1 i första halvlek. Pumas behövde en förändring till andra halvlek och Palencia bytte direkt ut Mendoza i halvtid och in kom Nicolas Castillo. Ett offensivt byte. Med fem minuter kvar gjorde Pellerano 0-2. Castillo vart utvisad i slutet och missar därför matchen mot Morelia i nästa omgång.gästades avi omgångens sista match. Hemmalaget var tydligt det spelförande laget och skapade även de farligaste chanserna. Det enda som saknades var att få in en inledning. De använde sig av båda kanterna. Djaniny stod åter för ett piggt framträdande medan Jonathan Rodriguez stod för en blek insats. América var kompakta runt och i det egna straffområdet, men mycket till etablerat spel lyckades man inte få till och offensivt såg det ganska platt ut. Andra halvlek var spelmässigt jämn. När mindre än 10 minuter återstod tog Jonathan Rodriguez ledningen för Santos Laguna. Américas lagkapten Oribe Peralta nickade in kvitteringen med ett par minuter kvar. På övertid lyckades Diego de Buen, som hoppade in i minut 85, återta ledningen åt Santos Laguna.