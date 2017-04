Primera División: Omgång 16 - Näst sista omgången

Oscar Perez blev stor hjälte, Pumas åkte på stryk och Atlas går som tåget.

Omgången inleddes med en skräll i. Veracruz tog sin andra raka vinst när man besegrademed 1-0. Egidio Arevalo som har förflutet i Monterreys rivalklubb Tigres tryckte in ledningsmålet efter en kvart. Ivan Piris vart utvisad sedan han dragit på sig sitt andra gula kort på övertid. Den paraguayanske högerbacken missar matchen mot Morelia i den sista omgången.visade klass när man besegrademed 3-0. Det tog mindre än en kvart för Tigres att ta ledningen. Guido Pizaro hittade fram till Jesus Dueñas med en välplacerad passning mellan två Tijuana-försvarare, varpå mexikanen placerade in bollen i den bortre delen av målet . Tigres var det klart bättre laget. Hemmalaget släppte till otroligt lite bakåt, Tijuana-spelarna fick inte utrymme att komma rättvända med bollen och det var även de gulblå-klädda som skapade de vassaste chanserna. Första halvlek var en något av en uppvisning. Lucas Zelarayan hade en roll som offensiv mittfältare. Det var han som skickade in 2-0 efter det här fina anfallet. Juninho satte pricken över i:et genom att skicka in 3-0 innan domaren blåste av första halvlek. I andra halvlek var Tigres närmare att få in 4-0 än vad gästerna var att få in en reducering. Gignacs form är oroande. Han stod åter för en blek insats. Mittbacken Vargas i Tijuana stod för en godkänd insats. Han såg stark ut i kroppen.imponerade spelmässigt moti Chiapas. Luis Leal tog ledningen för hemmalaget redan efter en och en halv minut. Felix Micolta var nära att utöka ledningen i andra halvlek, men Sandoval kom till undersättning . Osvaldo Martinez som är ordinarie på Santos mittfält satte 1-1 och senare gjorde Jonathan Rodriguez även 1-2. Det här var en match där Jaguares hade en hel del av spelet och emellanåt stod för ett charmigt spel. I slutet kvitterade Jonathan Fabbro. Ronaldo Cisneros väntar fortfarande på sin säsongsdebut i ligan. Det här var ytterligare en match som fick negativa rubriker. Som man kan se på dessa bilder invaderade folk på läktaren planen, vilket gjorde att matchen avbröts och senare kunde upptas. Domaren ska ha varit måltavlan för hemmasupportrarna som tog sin in på planen. En polis rapporteras ha blivit skadad. Jaguares har lägst koefficient med en återstående omgång kvar. Näst lägst har Morelia. Jaguares ställs mot formstarka Atlas medan Morelia spelar mot Monterrey.som tidigare i veckan blev Champions League -mästare tog ett viktigt poäng mot. Ett poäng som satt långt inne. Pachuca inledde piggt. De visade upp ett aggressivt presspel och skapade även de farligaste målchanserna i inledningen. Jesus Corona åkte olyckligt på en smäll i huvudet av Franco Jara. Mexikanen kunde trots detta fortsätta spela. En bit in i andra halvlek rakade Jara in 1-0. Hittills har han ett målsnitt på strax över 0,5 mål per match. Ett imponerande facit. Ruiz stod för den här makalösen nicken som innebar att det var utjämnat. Med kvarten kvar fick Cruz Azul ett ypperligt bra läge att ta ledningen. Domaren dömde straff sedan inhopparen Martin Rodriguez blivit fälld i gästernas straffområde. Cauteruccio sköt med kraft och precision in 1-2. På den andra av de tre övertidsminutrarna gick Oscar Perez upp på en offensiv hörna och nickade in 2-2. Glädjen var enorm för Pachuca-spelarna, som har chansen att nå slutspelet. Den 44-årige målvakten blev en oväntad hjälte. Oscar Perez debuterade 1993. Då var varken Erick Gutierrez, Erick Aguirre, Victor Guzman, Juan Calero eller Francisco Figueroa födda av spelarna som spelade i matchen. Cruz Azuls chanser att ta en plats till slutspelet dog.vässar formen inför slutspelet. Mottog klubben sin tredje seger på de fyra senaste matcherna. Leiton Jimenez nickade in 0-1 i de inledande minutrarna. Det dröjde inte länge innan Matias Alustiza ökade på till 0-2. Det var hans åttonde ligamål för säsongen. Oribe Peralta fick in en reducering i andra halvlek. Alustiza är nu i delad ledning i skytteligan tillsammans med Ruidiaz, Peralta, Hurtado och Castillo. Juniorerna Diego Lainez Leyva och Ricardo Marin började på bänken och kom in i andra halvlek.var i stort behov av en seger när man i helgen var i Guadalajara och spelade mot. Med kvarten kvar ordnade inhopparen Edson Torres straff åt Chivas. Oswaldo Alanis sköt behärskat in straffen. Mauro Boselli ordnade kvitteringen, men närmare än så kom inte León. Javier Torrente lär inte sitta kvar som tränare för León till nästa säsong.åkte på sin fjärde raka ligaförlust när man var på besök i Monarcas där man ställdes mot. Alfredo Saldivar stod för en groda när han fick en till en dålig bollmottagning som han sedan försökte rätta till, men det slutade med att han fällde Aldo Rocha i straffområdet. Raul Ruidiaz sköt in 1-0 lågt i det vänstra hörnet. Det var bara början för Ruidiaz lyckade afton. Andy Polo placerade in 2-0 i början av andra halvlek. Morelia skapade de hetaste målchanserna och Ruidiaz gjorde både 3-0 och 4-0. Morelias seger var otroligt viktig i kampen om att hålla sig kvar. Ares de Parga har gått ut och sagt att Pumas inte har några planer på att göra sig av med Nicolas Castillo och att det laget som vill värva honom behöver använda sig av utköpsklausulen som finns skrivet i chile narens kontrakt. Ares sa även att klubben kommer att leta efter en ersättare till Pablo Barrera som åter har dragit på sig en skada och spelade inte mot Morelia.som redan är klara för slutspel förlorade mot. Fernando Uribe nickade in 1-0 med fem minuter kvar av första halvlek. Queretaro vände på steken i andra halvlek. Camilo stod för ett riktigt läckert mål när han från mittcirkeln sköt in 1-1. Med knappt 10 minuter kvar fick Toluca med sig en straff. Volpi räddade Antonio Naelsons tamt slagna straff. Istället var det Camilo som med ett per minuter kvar gjorde 1-2. 21-årige Aldo Arellano spelade från start.har det fortsatt tufft. I helgen förlorade man mot. Pablo Miguez vart syndabock när han styrde in Edson Puchs inlägg i egen kasse.