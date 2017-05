Primera División: Omgång 17 - Morelia tog den sista slutspelsplatsen

Den sista omgången bjöd på läckra mål, utvisningar och massor av känslor.

Omgångens inleddes med en målkavalkad i Queretaro.utklassadetrots att de saknade Eduardo Vargas , Manuel Viniegra, Jorge Torres Nilo och Israel Jimenez. Första halvlek var något av en uppvisning av stabilitet och överlägsenhet från Tigres. Gignac tryckte in 0-1 redan i den åttonde minuten. Fem minuter senare ökade "Chaka" Rodriguez på till 0-2 med den här kalasträffen. Tigres satte press på hemmalagets bollhållare så fort de kom in på de blågulas planhalva. Tigres dominerade spelmässigt, försvarsspelet var felfritt och man visade upp ett varierat anfallsspel i första halvlek. Camilo sköt in 1-2 tidigt i andra halvlek. Andra halvlek bjöd, ganska omgående, på ett lite öppnare spel. Tigres var fortsatt numret större. Ismael Sosa skickade in 1-3 sedan Volpi lämnat retur på Gignacs tunga skott från distans. Gignac var delaktig i speluppbyggnaden, flöt ut till vänsterkanten en del och han stod för sitt andra mål i matchen när han placerade in 1-4 tätt intill den högra stolpen med ett skruvat avslut. Neri Cardozo åkte på sitt andra gula kort när det återstod knappt en halvtimme av matchen. Gignac satte pricken övet i:et genom att göra 1-5 på inhopparen Jürgen Damms inlägg. Segern för Tigres innebar att de knep en slutspelsplats.tog emotpå vad som ibland kallas för Nou Camp. Cruz Azul stod för en oväntat pigg inledning. Ett rappt bolltempo, konkret passningsspel och bra inställning summerar vad de visade upp. Men trots detta var det hemmalaget som tog ledningen. Jesus Corona vräkte ner en hemmaspelare vilket resulterade i straff. Boselli stegade fram till straffpunkten och placerade säkert in 1-0. Det dröjde bara ett par minuter innan Jorge Daniel Benitez, helt rättvist, satte kvitteringen för "La Maquina". Angel Mena stod för en bra match och det var han som gjorde att Cruz Azul fick en straff i början av andra halvlek. Mena tog själv hand om straffen, som William Yarbrough räddade utan några svårigheter. Enzo Roco vann en hel del bollar på Queretaros planhalva och det var hans landsman, Francisco Silva , som pangade in 1-2 med besked . Cruz Azul släppte in León efter ledningsmålet. Corona stod för ett var matchavgörande ingripanden. Francisco Silva vart utvisad på övertid sedan han dragit på sig sitt andra gula kort i matchen.tog emot de regerande Clausura-mästarna Mexiko City. Diego Lainez Leyva var tillbaka i startelvan. Pachuca var det bättre laget i första halvlek. De imponerade betydligt mer än vad América gjorde i det egna spelet och skapade även de farligaste målchanserna. Jara missade öppet mål efter inspel från Hirving Lozano i inledningen. Urretaviscaya förbättrade sin poängskörd för säsongen genom att göra både 0-1 och 0-2. Hirving Lozano rev upp sår i Américas defensiv och tog initiativ. América lyckades skapa fler längre anfall jämfört med förra helgen mot Atlas. Andra halvlek bjöd på ett öppet spel med många målchanser för båda lagen. Framför allt hade América kämpat sig in i matchen och deras risktagande, att de flyttade upp spelare i offensiven, gav utdelning. Inhopparen Manuel Pérez Ruiz gjorde både 1-2 och 2-2. När det återstod elva minuter av ordinarie speltid dök Oscar Murillo upp i Américas straffområde och nickade in 2-3. Slutet bjöd på spänning och matchen innehöll massor av känslor - nio gula kort delades ut.Det slutade 0-0 mellanoch. Javier Eduardo Lopez, Michelle Benitez och José Godinez kom in i andra halvlek. Det här var Godinez ligadebut.Förvar det här en otroligt viktig omgång där mycket stod på spel. För deras del handlade det främst om att hålla sig kvar i nedflyttningsstriden, men de hade också chansen att ta en slutspelsplats. De gästadei en match där Monterrey ställde upp med en slagkraftig startelva, trots att de redan var klara för slutspelet. En halvtimme in i matchen tog Morelia ledningen. Vilchis snappade upp en boll i det egna straffområde och transporterade den ända till Monterrey straffområde, där han spelade in till Lezcano som satte 0-1. Carlos Sanchez hade ett avslut i ribban i de inledande minutrarna av andra halvlek och det luktade kvittering. Med mindre än tio minuter kvar satte Loeschbor gästerna i knipa. Han gick in farligt mot Rogelio Funes Mori, i det egna straffområdet, när han skulle rensa undan bollen. Domaren dömde straff som Dorlan Pabon skickade in lågt intill den vänstra stolpen. På övertid gjorde Raúl Ruidiaz 1-2. Ruidiaz toppar nu skytteligan med sina nio mål.Mötet mellanochi Tijuana såg länge ut att bli mållöst. Med fem minuter kvar smekte Luis Chavez in den här frisparken som innebar seger för Tijuana.som redan var klara för slutspelet tog emoti Guadalajara. Christian Bermudez mål på halvvolley i inledningen stod sig matchen ut. Cristian Gonzalez, född -98, gjorde ligadebut för Atlas.drabbades samman medi Mexiko City. De blygsamma tabellplaceringarna för bägge klubbarna speglade matchen. Kvalitén på de tekniska bitarna var låg och så även tempot. Puebla gick segrandes ut mötet sedan Francisco Torres gjort matchens enda mål. Riktigt svagt av Pumas att komma näst sist.gästades avi omgångens sista match. Båda lagen var klara för slutspel, men vad resultatet blev skulle avgöra vilka de ställdes mot i slutspelet. Det bjöds på en spelmässigt jämn inledning där båda lagen ville vara det spelförande laget. Djaniny visades ut efter knappa halvtimmen sedan han gått in klumpigt och stämplat Salinas. Strax efter detta skickade Barrientos in 0-1 med besked. Santos var fortfarande med i matchen och skakade fram ett par halvchanser, samtidigt som de försökte bibehålla balansen för att inte släppa in fler mål. Innan första halvlek var över hade Hauche ökat på till 0-2 i solskenet. Ett par minuter in i andra halvlek blir Sandoval fälld i Tolucas straffområde. Straff för Santos Laguna. Jonathan Rodriguez satte straffen trots att bollen träffade Talaveras ben. Efter reduceringen vart rollerna väldigt tydliga. Toluca dominerade spelet medan Santos fick rikta in sig på kontringar. Med 25 minuter kvar tryckte Julio Furch in 2-2 sedan Talavera lämnat retur på Furchs nick. Med 20 minuter kvar av matchen var det Jesus Mendez tur att åka ut sedan han sagt opassande saker till linjedomaren. Ett par minuter senare åkte Sandoval ut sedan han gått in med sulan före. José Manuel de la Torre vann den taktiska matchen mot Cristante. Jordan Silva spelade hela matchen.Tijuana, Monterrey, Chivas, Toluca, Santos Laguna, Atlas, Tigres och Morelia tog sig till slutspelet.