Primera División: Omgång 2 - Puebla åkte på stordäng

Tijuana gjorde sex mål, djur tog sig in på planen när Pachuca vann och Hauche gjorde ett vackert mål.

Omgångens knall finner vi i norra Mexiko . Dayro Moreno har lämnat "Xolos" för spel i Atletico Nacional, men detta skapade inte något bekymmer för Miguel Herreras lag i helgen.besegrademed hela 6-2. Puebla var länge med i matchen. Gästernas defensiv var katastrof. Caraglio stod för det här konststycket som innebar 4-2 Malcorra stod även han för ett läckert mål med den här frisparken som innebar 5-2. Robert Herrera åkte ut med tio minuter kvar av matchen och missar där med matchen mot Queretaro i nästa omgång.spelade 0-0 mot. Morelia gjorde nyligen klart med peruanen Andy Polo.skapade de hetaste målchanserna inledningsvis mot, i vad som vart ett händelserikt möte. Trots detta var det Rodolfo Pizarro som tog ledningen för Chivas. Edwin Hernandez som var bra förra säsongen ökade på till 0-2. Det här var en match där både lagen gjorde vad de kunde för att skapa så många målchanser som de kunde och det offrades ytor bakåt. I matchminut 33 åkte Vazquez på det röda kortet för den här tuffa satsningen. Edwin Cardona var nära att få in en reducering innan halvtidsvilan med det här fina förarbetet, men avslutet saknade skärpa. I början av andra halvlek visades även Jair Perreira ut. Funes Mori tryckte in returen på sitt egna avslut, som innebar 2-1, och med 20 minuter kvar ordnade Dorlan Pabon så att Monterrey tog ett poäng med den här rökaren som innebar 2-2. Rodolfo Cota fortsätter att imponera i Chivas även den här säsongen. Han bjöd bland annat på den här räddningen.I huvudstadsderbyt mellanochvar det två nyförvärv, ett i vardera lagen, som stod i centrum. Castillo för Pumas del och Peñalba för Cruz Azul. Gabriel Peñalba ska ha spottat på Nicolas Castillo en bit in i första halvlek. Argentina ren åkte ut för den här tacklingen innan domaren ens hade blåst av för halvtidsvilan. I andra halvlek tog Nicolas Castillo emot bollen, på låret, felvänd och sköt in 1-0. I slutet av matchen drog chile naren på sig sitt andra gula kort och åkte ut. Pablo Jaquez gjorde ligadebut för Pumas, där han är skolad.ochhar båda en taskig säsong bakom sig. I helgen drabbades de samman. Positivt för mexikansk fotboll är att José Manuel de la Torres ger unga spelare från förra säsongen ser ut att fortsätta. Mot Veracruz fick Gael Sandoval(-95), Ulises Rivas(-96), Jorge Sanchez(-97) och Gerardo Arteaga(-98) alla chansen från start. Den explosiva anfallaren Jonathan Rodriguez nickade in 1-0 efter bara ett par minuter. "Lalo" Herrera kvitterade in 1-1 genom ett tjusigt anfall. I andra halvlek gjorde Rodriguez även 2-1. 2-1 vart även siffrorna närbesegrade. Inför ett rödvitt hav av Toluca-supportar på läktaren var det Gabriel Hauche som presenterade sig med den här kanonträffen. Osvaldo Gonzalez bjöd in América i matchen genom att ta hands i mitten av första halvleken. Arroyo gick på kraft och sköt in kvitteringen. Ett par minuter senare svarade Tolucas Jesus Mendez med att panga in 2-1. Oribe Peralta är ny lagkapten för América sedan Rubens Sambueza lämnat för spel i just Toluca. Darwin Quintero spelade från start. Det är fortsatt oklart vad som händer med honom.utan både Erick Gutierrez och Omar Gonzalez från start besegrade. Om än knappt. Pachuca var det bättre laget. För Jaguares, som var urusla förra säsongen, var det här ändå ett steg i rätt riktning och man blixtrade emellanåt till och bjöd på fina speluppbyggnader. Moises Muñoz hade mycket att göra denna afton och höll nere siffrorna. Ruben Botta stod för matchens enda mål. Pachuca har gått ut med att man är beredda att sälja Lozano om ett tillräckligt högt bud kommer och att en försäljning är en del av klubbens plan. Det sprang in både en hund och en katt på planen. Pachuca har gått ut med att man funnit en ny ägare åt hunden.spelade oavgjort mot Santos Laguna i premiären och i helgen åkte man på förlust mot. Hugo Ayala som är skolad i just Atlas, som Tigres köpte honom ifrån, nickade in 1-0 i egen kasse. I andra halvlek gjorde Matias Alustiza 2-0. Gignac ryktas till Kina , men något konkret bud har Tigres gått ut med att klubben inte har fått på stjärnan. Carlos Peña vart stor matchhjälte när han, för sitt, stod för matchens enda mål moti slutminutrarna.