Primera División: Omgång 3 - América sist i tabellen

Tigres tog en prestigefull seger, Chivas föll och Fabbro stod för omgångens mål.

Omgångens stora möte var mellanoch. De två klubbarna som var i final i fjolrets Apertura. Med spelare som Quintero, Peralta, Gignac och Sosa på plan var förutsättningarna för att det skulle bjudas på mål goda och ordentligt med mål vart det. Ismael Sosa satte Tigres i en förnämlig sits när han redan i den första minuten sköt in 1-0. Oribe Peralta som har blivit ny lagkapten sedan Sambueza lämnade kvitterade 20 minuter in i matchen. Mexiko City-klubben försökte störa hemmalaget vid speluppbyggnaden genom att markera backarna vid utspark. Tigres ställde till det rejält och det var bara en tidsfråga innan de skulle återta ledningen. Lucas Zelarayán visade ifjol att han har fin känsla i högerfoten. Argentina ren som har blonderat håret sköt, via den bortre stolpen, in 2-1 på det här viset. Det var rejält irriterat mellan Pablo Aguilar och Goltz . Paul Aguilar är fortsatt skadad och ersättaren Bruno Valdez nickade in 2-2 i början av andra halvlek. Zelarayán skickade resolut in 3-2. Senare var det Sosa satte spiken i kistan när han kyligt chippade in 4-2 . Med Guzman skadad fick Palos chansen i mål. Det var hans första ligamatch sedan den 13 augusti 2015.I den mexikanska huvudstaden togemot. Hemmalgets nyförvärv Martín Cauteruccio hade tidigare i veckan presenterat sig genom att göra mål i mexikanska cupen. Mot Monterrey inledde han på bänken och kom in med halvtimmen kvar. För Monterreys del gjorde Hugo Gonzalez debut mellan stolparna. Cruz Azul visade upp ett rätt fint spel, men där spelet i den egna och motståndarens straffområde inte imponerade. 20 minuter in i matchen vräktes Pabon ner i Cruz Azuls straffområde och domaren dömde straff. Colombia nen stegade fram och sköt in 0-1 lågt i det vänstra hörnet. I slutet av första halvlek placerade Carlos Sanchez in 0-2 efter en fin framspelning av Ortiz. Det här var en match där Monterrey ofta sjönk ner med laget och endast hotade Cruz Azul med kontringar. Ivan Piris sparkade ovarsamt Jorge Benitez på vaden. Angel Mena tog hand om straffen. Ecuador ianen var nära att bomma straffen, som gick i mål, då han prickade Gonzalez fötter. Med halvtimmen kvar var det Walter Ayovi som fick syna det röda kortet. Han var oförstående till domarens beslut och trodde inte sina ögon, men det finns inte mycket att diskutera när man ser bilderna där Ayovi sätter sulan upp mot Benitez . Med knappt 10 minuter kvar fick Cauteruccio och hans Cruz Azul det här målet felaktigt bortdömt. På övertid, efter ett spelövertag av Cruz Azul, var det Nicolas Sanchez som var sist på bollen och Cruz Azul fick med sig ett poäng.vann bara två matcher i ligan förra säsongen. Klubbens som är till salu är redan på väg mot en bättre säsong. I helgen ställdes man motpå bortaplan, där solen sken. De rödvita vann matchen på läktaren överlägset, men på planen vann Chiapas-klubben. Jonathan Fabbro stod för matchens enda och omgångens snyggaste mål när han förvaltade frisparken på bästa sätt när det återstod 20 minuter. 0-1 vann ävenmed mot. Det bjöds på mycket vilja i matchen. Javier Eduardo Lopez stod för en mycket bra insats i matchen och var svårstoppad. Så bra att han var en av planens bästa tillsammans med Michael Perez. Paul Arriola var närmast att göra mål i första halvlek sedan han prickat ribban. Med knappen kvar av matchen gjorde Milton Caraglio mål. Det här var Matias Almeydas 50:e match som tränare för Chivas.ochär två klubbar vars trupper ger skenet av att kunna ta sig till ligaslutspelet. I helgen drabbades de samman i Monarcas. Nestor Araujo som spelar i Santos sedan sommaren 2013 nickade in ledningsmålet i första halvlek. Med 20 minuter kvar av matchen gick Emanuel Loeschbors nick i ribban och ner på målvakten Orozcos rygg och in i mål. Med en kvart kvar att spela kom debutanten Andy Polo in för Morelia. Han var inolverad och var han på sin högerkant.Stjärnnyförvärvet Nicolas Castillo visades ut imatch moti förra omgången. Motspelade Jesus Gallardo bredvid Barrera på topp, med Abraham Gonzalez strax bakom sig. León kom till flera fina lägen i matchen, men avsluten var horribla. På den sista övertidsminuten rakade Gallardo in matchens enda mål.tog säsongens första ligaseger när man besegrademed 1-0. Barreiro placerade in 1-0 i början av andra halvlek och resultatet höll sig. Diego Alonso är avstängd och styra sitt lag från läktaren i nästa match då Pachuca tar emot Toluca. Matchen mellanochslutade 0-0.tog sin andra ligaseger för säsongen när man besegrademed 1-0. Leobardo Lopez vart stor matchhjälte genom att stå för målet. I nästa omgång spelar Veracruz mot ett América som kommer med ett svajigt självförtroende.