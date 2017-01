Primera División: Omgång 4 - Dominguez nätade i debuten

Tijuana toppar tabellen, Cecilio Dominguez hade en lyckad debut och chilenarna visade vägen för Pumas.

Omgångens stora skräll finner vi i Chiapas. Chiapas som är beläget i sydöstra Mexiko , är rikt på mytomspunnen historia och gränsar till Guatemala.tog i helgen emot. Två klubbar med enorma kontraster sinsemellan. Tigres från nordöstra delen av Mexiko med enorma ekonomiska resurser och en trupp fylld av namnstarka landslagsspelare. På andra sidan finner vi Jaguares med en betydligt anonymare trupp, taskig ekonomi och som förra säsongen hamnade sist. Kontrasterna i speluppbyggnaden var även de stora, där Tigres tekniskt var på en flera nivåer högre nivå och skapade mer i första halvlek. De borde ha fått in något mål. Båda lagen blottade ytorna bakom respektive lags backlinje. Jürgen Damm imponerade i sitt defensiva jobb och stod bland annat för den här klockrena tacklingen i det egna straffområdet. I första halvlek gjorde Angel Mendoza 1-0 . En halvlek där Tigres hade spelet. I andra halvlek lyckades Jaguares bygga upp en del längre halvlek och spelade med ett större självförtroende i det egna spelet än i första halvlek.Närtog emotfanns Edwin Cardona med från start. Hans första match från start den här säsongen. De blåvitrandiga hade både spelet och halvchanserna inledningsvis, även om det i sista tredjedelen såg platt ut. I mitten av första halvlek åkte Cardona, helt oförstående, ut för den här händelsen. Sedan flyttade Léon fram positionerna och skapade chanser mot ett Monterrey som la fokus på defensiven. Matchen slutade 0-0 och Hugo Gonzalez imponerade. Cesar Montes bar ett skydd runt huvudet då han åkte på en rejäl smäll mot huvudet i mexikanska cupen, som en säkerhetsåtgärd, där han behövde sys.tog i helgen sin andra ligavinst för säsongen när man besegrade. Nestor Araujo fortsätter att plocka poäng. Det var han som som nickade in ledningsmålet. Puebla kom till en del avslut, men Jonathan Orozco tog för sig och stod även pall för trycket. I andra halvlek var det Araujos mittbackskollega Carlos Izquierdoz som nickade in 2-0. Ricardo Alfredo Valiño och Puebla har nu gått skilda vägar. Jose Cardozo ersätter honom. Santos är hittills obesegrade.Matchen mellanochslutade 0-0. Francisco Figueroa som är 17 år gjorde debut för Pachuca. Mexikanen är en offensiv mittfältare som Pachuca hämtat från Morelias akademi. Han kom in istället för Victor Guzman med sex minuter kvar av ordinarie matchtid. Ruben Botta har lämnat för spel i argentinska San Lorenzo. Ernesto Vega och Jordan Silva har knappt fått någon speltid den här säsongen i den rödvita klubben.I Mexiko City togemot. Américas nyförvärv Cecilio Dominguez, med prestigefyllda nummer tio på ryggen, gjorde debut och mycket fokus låg på just honom. Han spelade från start, tog för sig och hade hård bevakning på sig. I andra halvlek var det han som nickade in 1-0 och resultat stod sig matchen ut.tog säsongens tredje ligaseger när man besegrade. Necaxa stod för en chockinledning. Isijara sköt in 0-1 redan i den första minuten med ett välplacerat skott som letade sig in intill den bortre burgaveln. I andra halvlek vände Pumas. Nicolas Castillo som Pumas värvade för att göra mål kvitterade i början av andra halvlek. Pablo Barrera som äntligen ser ut att vara kvitt med sina skador sköt in 2-1. Necaxa var vid flera tillfällen nära att få in en kvittering. Med en minut kvar av ordinarie matchtid klev Bryan Rabello fram och stod för omgångens kanon som innebar 3-1.form håller i sig. Den rutinerade mittbacken Juan Carlos Valenzuela gjorde 1-0 med tio minuter kvar mot. Det var "Xolos" tredje vinst för säsongen och man har 10-2 i målskillnad. Tungt för Cruz Azul som har fyra poäng på lika många spelade matcher, trots ett starkt transferfönster.var det enda hemmalaget i den här omgången som åkte på förlust. Man gästades av. Ett kärt återseende för Orbelin Pineda som är skolad i Queretaro och det var där han fick ett mindre genombrott innan han i december 2015 lämnade moderklubben för spel i Chivas. Det var han som spelade fram till målet, som Jesus Sanchez gjorde, när Chivas vann med 0-1 bergodalbana fortsätter. I helgen besegrade man Morelia med 3-1.spelade fram till Alustiza i inledningen. Ecuador ianen tackade och placerade in 1-0. Morelia fick in den ack så viktiga kvitteringen ett par minuter innan halvtidsvilan genom Vilchis. Atlas har axlat regeln 10/8 galant. I andra halvlek fixade Barraza och Garnica tre poäng åt Guadalajara-klubben genom att göra varsitt mål.