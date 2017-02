Primera División: Omgång 5 - Sambueza sänkte Tigres

Tigres åkte på förlust, Tijuana går som tåget och Lozano gjorde ligadebut som tränare.

föll på hemmaplan mot. Första halvlek handlade främst om kamp om bollen och inledningsvis hade båda lagen svårt att få till några längre sekvenser med bollen inom laget. Målchanserna var även få. På det tekniska planet var lagen ganska jämnlika. Med Guzman fortsatt skadad för Tigres del fick Palos fortsatt förtroende i mål. Mexikanen som knappt hade spelat på länge innan den här säsongen. Palos tvingades utgå redan efter en kvart med känningar, vilket gjorde att tredjemålvakten Aaron Fernandez, helt utan att värma upp, fick komma in. I andra halvlek, då spelet och positionerna luckrades upp, vart det märkbart att Tigres hade hemmaplan. De hade både spelet och skapade målchanserna. Ismael Sosa och Gignac stod för bleka insatser medan Zelarayan rev sår i gästernas försvar och vräktes ner gång på gång. Med knappt 20 minuter kvar smekte Sambueza in 0-1 på frispark Eduardo Vargas kom in med kvarten kvar. Han lyckades inte göra några större avtryck i matchen.Den offensiva stjärnan Edson Puch var tillbaka i spel närtog emot. Ett Monterrey med Cardona avstängd och Carlos Sanchez skadad. Detta gjorde att Arturo Gonzalez fick chansen på mittfältet. Gästerna hade ett bättre flyt i det egna spelet än vanligt och såg konkretare ut. Rogelio Funes Mori chippade kyligt in 0-1 i slutet av första halvlek. Necaxa var, trots allt, med i matchen. I början av andra halvlek kvitterade Claudio Riaño. Necaxa har ett starkt kollektiv. Monterrey är svårlästa - slagkraftig trupp och duktig tränare men prestationerna är ojämna och det är ganska spretigt på plan.hade ett bra grepp om spelet matchen igenom i Guadalajara mot. De hade spelet, såg stabila ut bakåt och det saknades bara att få utdelning på anfallen som skapades. Chivas hade ett anfall i slutet av halvleken med två avslut på mål i samma sekvens, som avslutades med ett tredje avslut i ribban. Med halvtimmen kvar av matchen var det istället Santos Laguna som tog ledningen genom Julio Furch. Med kvarten kvar vart Santos Laguna en man kort sedan Diego De Buen delat ut en vårdslös tackling på Pineda, vilket Diego åkte ut på. José Manuel de la Torre var rasande över utvisningen och skickades också av planen. På övertid nickade Rodolfo Pizarro välförtjänt in kvitteringen. Jonathan Orozco stod i övrigt för en bra match.Jaime Lozano är ett färskt tränarnamn. Han la skorna på 2013 efter att bland annat ha spelat i Tigres, Cruz Azul och Pumas. Mexikanen som är 38 år inledde tränarkarriären med att träna Queretaros U-20 lag. After att ha lett laget till ligaguld tog han steget till att bli assisterande tränare för a-laget. För en vecka sedan fick Vucetich sparken och Lozano tillsattes som ny tränare för a-laget. I helgen ställdesmoti huvudstaden. Cruz Azu var det spelförande laget, men i sista tredjedelen imponerade de inte. En bit in i andra halvlek satte Noriega bollen i egen kasse. Senare var det han som gjorde att Queretaro fick med sig en pinne genom att styra in 1-1.Senastvann mot, i ligan, på hemmaplan var i Aperturan 2012. I helgen hade Pumas chansen att bryta det mönstret. Väderförhållandena var goda och det var andramålvakterna som fick chansen denna afton. Saldivar för Pumas och Blanco för Pachucas del. Några hållna nollor vart det inte. Dario Veron tryckte in 1-0 med ett fåtal minuter kvar av första halvlek. En bit i andra halvlek räddade Saldivar en straff från Franco Jara, som var tamt slagen. Oscar Murillo såg till att förlänga sviten på Pumas hemmaplan genom att flyga fram och nicka in 1-1.Bådeochligger i farazonen för nedflyttning. I helgen ställdes de mot varandra. Veracruz som imponerade mer i spelet tog ledningen genom Eduardo Herrera i minut 39. Mot slutet utökade Kristian Alvarez till 2-0.Första halvlek slutade mållöst mellanoch. I andra halvlek vart Francisco Acuña fälld av Leiton Jimenez precis innanför straffområdet. Alexis Canelo stegade fram och bommade. Med tre minuter kvar av matchen sköt Acuña in 1-0. På övertid nickskarvade Martin Barragan in 1-1.ser ruskigt starka ut. Mot, på bortaplan, tog klubben sin fjärde raka ligaseger. Det började dock knackigt. Elias Hernandez som är uttagen till landskampen mot Island satte 1-0. León fortsatte att komma till farliga lägen efter det, utan att få utdelning. Sedan kom vändningen för "Xolos". Osvaldo Rodriguez gick in klumpigt mot Aviles Hurtado med sulan mot colombia nens smalben, vilket resulterade i straff. Hurtado klev själv fram och pangade in kvitteringen. Caraglio ökade på till 1-2 från straffpunkten, Guido Rodriguez till 1-3 med ett klurigt skott och Paul Arriola till 1-4. Peña kom in och fick in en reducering. Det fanns bud från båda lagen till ännu fler mål. Tijuana har nu gjort 12 mål i ligan.Har formen vänt för? På de tre första matcherna hade klubben endast tagit ett poäng. Mottog man sin andra raka seger. Det bjöds på tuffa närkamper och åtta(!) gula kort delades ut. Cecilio Dominguez tryckte in bollen från nära håll i andra halvlek. Senare gjorde Edson Alvarez, som kan komma att göra landslagsdebut mot Island, 0-2.