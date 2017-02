Primera División: Omgång 6 - Sinhas 600:e match

Toluca är nu tabelletta, Queretaro tog tre poäng och Tigres har det fortsatt tungt.

inledde omgången med att sätta stopp försegersvit. Tijuana hade hemmaplan och var det spelförande laget. Det kollektiva försvarsspelet imponerade och Aviles Hurtado var nära att näta i inledningen. Tijuana hade flera bud på mål och borde ha tagit ledningen i första halvlek. I andra halvlek var det istället Necaxa som tog ledningen. Claudio Riaño placerade in 0-1 efter ett fint förarbete . Necaxa hade svårt att skapa chanser, men var å andra sidan effektiva. Det var även Riaño som gjorde 0-2. Inhopparen Juan Martín Lucero kom in och fick in en reducering. Detta innebar att Tijuana tappade förstaplatsen.Omgångens prestigefylldaste match var mellanoch. El Clásico Tapatío - Mexiko s äldsta derby. Atlas kom till spel utan Rafael Marquez som dras med en skada. De hade behövt sin lagkapten, för Chivas var det klart bättre laget i både första och andra halvlek. En halvtimme in i matchen vart Isaac Brizuela, som visade framfötterna i inledningen, knuffad i ryggen i Atlas straffområde. Angel Zaldivar klev fram och placerade in 0-1 med stor övertygelse. Innan halvleken var över hade Pineda ökat på till 0-2 efter en rejäl bjudning av Oscar Ustari . Orbelin Pineda var överallt denna afton. Atlas försökte få hål på Chivas genom inspel på djupet bakom mittbackarna, utan att få utdelning. Istället var det genom ett inlägg som Barragan nickade in till 2-1. Daniel Arreola visades ut på övertid.Är krisen redan här för stjärnbygget? Det ser så ut! I helgen förlorade klubben mot. Franco Jara kunde ostört nicka in 1-0 redan i den sjätte minuten. Pachuca anföll med fart och var nära att utöka ledningen. Gignac som har det tungt just nu hade ett vobblande skott från långt håll som träffade ribban. Javier Aquino åkte på sitt andra gula kort en bit in i andra halvlek efter att ha delat ut två bryska tacklingar. Ferretti gjorde offensiva byten i tid, men fick ingen effekt. Tigres ligger nu tredje sist. Pachuca har på allvar gett nyförvärven från division två chansen.tog säsongens första seger när man på hemmaplan besegrade. Noriega som gjorde mål i förra omgången tog ledningen för Queretaro. Det här var en match där León inte imponerade. Spelet såg trögt och oinspirerat ut. "Gallos Blancos" blixtrade till emellanåt med fina kombinationer. Tiago Volpi är ligans kanske mest underskattade målvakt. Brassen har under en längre tid imponerat. León fick dock hål på honom genom Osvaldo Rodríguez. Med ett fåtal sekunder kvar av övertiden av matchen vart Miguel Ángel Martínez stor matchhjälte när han gjorde 2-1.Det bjöds verkligen på matcher av stor dignitet den här omgången. Förutom Tigres mot Pachuca och Atlas mot Chivas så spelade ävenmot. Pumas-spelaren Gallardo hade fått positiva kommentarer efter landskampen mot Island och han fanns med från start mot "Rayados". Det bjöds på en härlig intensitet och aggressivitet i Monterrey. Monterrey skapade de farligaste chanserna inledningsvis. I skuggan av Cardonas usla precision i första halvlek på avsluten var det Dorlan Pabon som med ett lågt avslut sköt in 1-0. Den tidigare Parma-spelaren gjorde även 2-0. Med ett fåtal minuter kvar var det Gallardo som fick syna det röda kortet Det var viktiga poäng i kampen om överlevnad närtog emoti Chiapas. Båda lagen ligger pyrt till och riskerar att åka ner. Bollen gick som på ett snöre i Morelias anfall innan Andy Polo placerade in 0-1 i det bortre hörnet. Achilier styrde olyckligt in 1-1. Morelia skulle inte bara ha sista ordet i halvleken, utan även matchen. Ruidiaz ordnade tre pinnar åt Morelia genom att göra 1-2.som ligger sist i tabellen tog ett poäng moti en match som slutade mållöst.tog på söndagen, lokal tid, emot. Knappa halvtimmen in i matchen gick Martín Cauteruccio, som spelade från start, in ovarsamt mot Jonathan Rodríguez i eget straffområde. Domaren var säker på sin sak när han pekade på straffpunkten. Den tidigare Benfica-spelaren tog själv hand om straffen som han sköt in lågt i det vänstra hörnet. Angel Mena stod för omgångens snyggaste mål när han, på en frispark, placerade bollen högt upp i det främre hörnet . Jonathan Rodriguez som både är stark, snabb och explosiv var ett ständigt hot längs Santos vänsterkant. I början av andra halvlek tryckte Martin Rodriguez, som nyligen gjorde det här läckra målet i mexikanska cupen, in 1-2. Ett par minuter senare kvitterade Djaniny. Javier Abella är fortsatt bänkad till förmån för 19-årige Jorge Sanchez. Det är lite av ett lyxproblem som "Chepo" har, då undertecknad håller Abella högt. Jorge Sanchez(-97), Ulises Rivas(-96) och Gerardo Arteaga(-98) har visat sig inte bara vara nödlösningar från ifjol. Alla tre är ordinarie den här säsongen. Rivas som nyligen gick ut och sa att han drömmer om att komma med i landslaget ska i oktober ifjol ha haft ögonen på sig från italienska Bologna och MLS-klubbar. Låter namnet bekant? Han spelade spelade mot Sverige i U-17 VM 2013.Fernando Uribe vart stor matchhjälte när han gjorde matchens segermålet närvann med 1-0 mot. Toluca toppar nu tabellen. Antonio Briseño har funnit kontinuerlig speltid sedan han kom till Veracruz inför den här säsongen. Sinha gjorde sin 600:e ligamatch och Toluca fyllde 100 år i helgen.