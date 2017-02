Primera División: Omgång 7 - Castillo stod för omgångens mål

Nicolas Castillo fortsätter att göra mål, Pabon toppar skytteligan och Puebla tog sin första vinst.

Omgången inleddes i hamnstaden Veracruz därtog emot. Veracruz hade ett ypperligt läge att plocka viktiga poäng då Monterrey-klubben var i taskig form. Antonio Briseño är utlånad från just Tigres och Egidio Arevalo har förflutet i klubben. Båda spelade från start. Tigres skapade de farligaste chanserna i första halvlek och det var bara en tidsfråga innan de skulle få hål på Meliton Hernandez, som stod i mål istället för Pedro Gallese. Veracruz hade svårt att skapa målchanser. 20 minuter in i andra halvlek nickade Gignac in 0-1 . Luis Quiñones som spelade istället för Aquino nickade in 0-2 efter en servering av Gignac. Damm kom in och fullbordade segern genom att trycka in 0-3 från nära håll. Istället för resultatet och det som hände på plan, så var det händelserna på läktaren som stal rubrikerna från matchen. Mer om detta finner ni här . Veracruz har näst lägst koefficient-poäng.Omgångens stora match var mellanoch. Under början av veckan hade biljetterna sålts slut. América var det fysiskt starkare laget. Huvudstadslaget hade svårt att skapa chanser i första halvlek. En halvtimme in i matchen vart Alan Pulido fälld sedan han, med en tvåfotsdribbling, tagit sig in i Américas straffområde. Angel Zaldivar stegade fram och placerade straffen hårt till vänster. Under matchen var det med kontringar som América försökte få hål på Almeydas mannar. I början av andra halvlek åkte Samudio på det röda kortet för den här händelsen. Senare åkte även Ricardo La Volpe ut. Chivas skapade mer i matchen och var det bättre laget. En rättvis seger för Guadalajara-klubben som nu har två raka segrar av stor prestige.gästades Monterrey av. Pachuca fick aldrig igång sitt spel och Hirving Lozano var osynlig. Det var annars en match som bjöd på en härlig intensitet. Hemmalaget bjöd på ett högt tempo i passningsspelet och pressade även Pachuca väldigt högt upp i plan. Betydligt mycket högre än vad vi tidigare har sett de senaste 2-3 säsongerna. Dorlan Pabon sköt in 1-0 och toppar nu skytteligan med sina fem mål. En imponerande insats av "Rayados".Solen sken över Estadio Azul i Mexiko City. Men det skulle däremot inte resultatet göra för, som ställdes mot. Hemmalaget hade ett långskott i ribban i första halvlek. Men närmare än så kom de inte. Istället var det Fidel Martinez som vart stor matchhjälte när han sköt in 0-1 med ett fåtal minuter kvar av första halvlek. Jemez lär sitta löst nu. Cruz Azul harvar i botten och har endast vunnit en match, vilket var i premiären mot Necaxa. Detta trots att de agerade starkt på transferfönstret.form pekar fortsatt uppåt. I helgen besegrade demed hela 1-4. Gästerna bjöd på ett vackert väggspel som ledde fram till att Noriega sköt in 0-1. Det var hans tredje match i rad som han gör mål. Necaxa såg ut att gå in i halvtidsvilan med en kvittering sedan Puch nickat in 1-1. Men på övertid var det den OS-meriterade försvararen Hiram Mier som återtog ledningen åt "Gallos Blancos". I andra halvlek gjorde Lugo och Candelo varsitt mål.Omgångens målrikaste match utspelade sig i Mexiko City därochdelade på poängen. Alejandro Palacios bjöd på en ordentlig blunder i mitten av första halvlek. Aviles Hurtado som varit strålande så här långt av säsongen tackade för de och tog ledningen åt "Xolos". En bit in i andra halvlek ökade Malcorra på till 0-2 och Guido Rodriguez till 0-3 . Det var en match där det bjöds på ett böljande spel. Spelmässigt var Pumas fortfarande i matchen. De mäktade med en imponerande vändning. Nicolas Castillo som hittills har levererat sedan han kom till Pumas gjorde två mål. Där emellan stod Barrera för en reducering. Chile naren stod för omgången mål med sitt akrobatiska nummer. Miguel Herrera gick efter matchen ut och sa att domaren var horribel.går fortsatt dåligt. I helgen lyckades man, på hemmaplan, endast ta ett poäng mot. Efter knappt en halvtimme in i matchen blir Gael Sandoval fälld när han viker in i straffområdet från vänsterkanten. Domaren blåser, helt korrekt, straff. Julio Furch som spelat kontinuerligt sedan han kom till Santos inför den här säsongen placerade in 0-1 lågt i det högra hörnet. Minuten senare svarade León med att kvittera. Innan halvleken var över hade Carlos Izquierdoz nickat in 1-2. Med nio minuter kvar gjorde Boselli 2-2. Argentina ren har inte kommit igång med målskyttet den här säsongen. Blir Torrente nästa tränare att få sparken?fortsätter att toppa tabellen. På bortaplan tog de säsongens femte ligavinst mot. I slutet av första halvlek nickade Fernando Uribe in 0-1. Gabriel Achilier gav hemmasupportrarna positiva vibbar när han ett par minuter in i andra halvlek jämnade ut till 1-1. Barrientos nickade in 1-2, vilket var matchens tredje nickmål. Toluca ligger redan nu riktigt bra till för att kunna ta en slutspelsplats. Tungt resultat för Morelia som har lägst koefficient i ligan.som låg sist inför den här omgången tog säsongens första vinst mot. Och det inför hemmasupportrarna. Spelmässigt märktes det att det här är två av lagen vi brukar se i botten. Pablo Míguez sköt in 1-0 efter 1-0 minuter. Båda lagen sökte straff, men domaren lät spelet fortgå. I andra halvlek gjorde Toledo 2-0 och Francisco Torres 3-0. Vinsten innebar att Puebla klättrade upp en placering och nu ligger León sist.