Primera División: Omgång 8 - Jara avgjorde på övertid

América segrade i derbyt, Queretaro tog ytterligare en seger och Gignac vart målskytt.

hade en knepig uppgift framför sig på fredagen då man gästade. Tijuana inledde övertygande och var flera nivåer vassare. Lucero styrde rättvist in 1-0 efter en kvart. Hemmalaget var fortsatt det bättre laget, både när de själva hade bollen och när Monterrey hade den. En bit in i andra halvlek knorrade Victor Malcorra in 2-0 på en frispark . Det här var Monterreys första förlust i ligan den här säsongen. Tidigare i veckan besegrade Monterrey Dorados de Sinaloa i mexikanska cupen med 0-5. Dorlan Pabon gjorde sin hundrade match i den randiga tröjan då.Jaime Lozano är ligans färskaste och yngsta tränare. Sedan han tog överhar det gått bra för klubben. Det gjorde det även den här helgen, då de tog emot. Pumas blottade känsliga ytor i backlinjen redan i inledningen och det var bara en tidsfråga innan det skulle straffa sig. Det var dock Pumas, genom en nick av Matias Britos, som tog ledningen. Sepulveda lirkade in 1-1 och innan första halvlek var över hade Pablo Jaquez gjort självmål. Queretaros Aldo Arellano, 21-årig mittfältare, gjorde a-lagsdebut tidigare i veckan mot Cruz Azul i mexikanska cupen och fick chansen från start mot Pumas. Han hade rollen som defensiv mittfältare i tremannamittfältet. Han fick 76 minuter på sig och byttes ut till förmån för Gerardo Lugo. Gästerna spelade med ett stort självförtroende. Villa ökade på till 3-1 i andra halvlek och Camilo Sanvezzo till 4-1 . Pumas lyckades skapa en ordentlig press mot Queretaros mål i slutet, vilket gav utdelning. Gallardo bombade in 4-2 och på övertid gjorde Rabello 4-3. "Gallos Blancos" har förstärkt ledarstaben med japan en Ryota Nishimura.hade ett ypperligt läge att klättra i tabellen när man ställdes motpå bortaplan. Rodolfo Pizarro slog in returen på Alan Pulido s skott i den tredje minuten, som innebar 0-1. Chivas var flera klasser bättre i det egna spelet och matchen såg ut att främst om hur stora segersiffrorna skulle bli. Med kvarten kvar av första halvlek vart Alan Pulido nedtryckt bakifrån i straffområdet. Domaren dömde straff som Angel Zaldivar, en av ligans främsta straffskyttar, placerade in lågt. Det fanns bud på fler mål, men Muñoz och ribban höll nere siffrorna. I början av andra halvlek flyttades Chiapas-laget upp positionerna. Det visade sig vara ett lyckat drag av Sergio Bueno. Felix Araujo nickade in 1-2, Fabbro som bört näsan i matchen rullade in 2-2 på straff och tätt efter det gjorde Lucas Silva även 3-2. Då var det plötsligt ett helt annat Jaguares jämfört med andra halvlek och 4-2 satt helt rättvist uppe i nättaket. Pizarro gav Chivas hopp om poäng när han i minut 83 tryckte in 4-3, men närmare än så kom de inte.Inför den helgens ligaomgång låg fokus på huvudstadsderbyt mellanoch. Cruz Azul stod för en riktigt imponerande inledning. De var de bättre laget, imponerade i presspelet och det var bara ett målen som fattades. Efter knappa halvtimmen dök Oribe Peralta upp på den främre ytan på en hörna och nickade in 1-0. América började att jobba sig in i matchen. Första halvlek handlade mycket om att inte gå bort sig positionsspelet, täppa till ytor och vinna tuffa dueller. Med kvarten kvar blir Enzo Roco utvisad sedan han dragit på sig sitt andra gula kort efter två klumpiga fällningar. Ett par minuter senare gjorde Peralta 2-0. Cruz Azul skapade målchanser, men saknade kyla i straffområdet.var på besök i Monterrey och Estadio Universitario där man spelade mot. En halvtimme in i matchen gick Hugo Ayala vårdslöst in mot Ruidiaz, vilket gjorde att domaren dömde straff. Ruidiaz placerade säkert in 0-1. Tigres stod för en svag första halvlek. Luis Quiñones som spelade från start istället för skadade Javier Aquino och colombia nen överglänste Jürgen Damm. Trots detta byttes Luis Quiñones ut i andra halvlek mot Damian Alvarez. Tigres fick ett lyft i samband med Alvarez inhopp. För Morelias del stod Andy Polo ut i offensiven. Hans rappa fötter och snabbhet längs kanten var Morelias främsta vapen. Med 20 minuter kvar nickade Gignac in 1-1. Tigres borde ha gjort fler mål. Sett till 90 minuter var det här inte en godkänt genomförd match av Tigres, som behöver få igång Eduardo Vargas såg länge ut att knipa ett poäng, på bortaplan, mot. I minut 93 fixade Franco Jara 1-0 och Veracruz återvände hem lottlösa. Pachuca är fortfarande kvar i Champions League . De spelade 0-0 i det första mötet mot Saprissa i kvarten. Veracruz har nu näst lägst koefficient-poäng.är fortsatt sist i tabellen. I helgen förlorade de mot. Matias Alustiza hade is i magen när han la bollen till rätta och sköt in 1-0 . Alustiza spelade läckert fram till Martin Barragan som pangade in 2-0 . Edgar Zaldivar som nyligen gjorde debut i Atlas a-lag hann både komma in och bli utvisad. Atlas ligger nu på en imponerande femteplats. José Guadalupe Cruz har fått fart på Atlas, som tagit sig an 10/8-regeln mycket bra.tappade förstaplatsen när man mot bottengängetförlorade i helgen. Puebla gick till halvtidsvila med 0-2 efter mål av Miguez och Amione. Med kvarten reducerade Barrientos. Francisco Torres tog kol på dramatiken genom att göra 1-3. Sambueza visades ut och missar därför nästa match då Toluca ställs mot Chivas.fortsätter att kryssa. Mottog man säsongens sjätte kryss och det fjärde raka. Det började bra för de grönvitrandiga. Osvaldo Martinez chippade kyligt in 1-0 över Barovero efter att ha väggspelat. Med ett par minuter kvar av första halvlek skickade Edson Puch upp 1-1 i nättaket. Santos återtog ledningen genom Djaniny . Barreiro kom in i minut 81 och fem minuter senare stänkte han in 2-2. Necaxa som överraskade förra säsongen ligger trea från slutet.