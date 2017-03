Primera División: Omgång 9 - Toluca skämde ut sig

Den nionde ligaomången innehöll brutala tacklingar, formstarka chilenare och två debutanter.

Omgången inleddes med ett toppmöte.tog emot. Hirving Lozano åkte på den här tacklingen och tvingades utgå redan efter en kvart. Tijuana var närmast att ta ledningen med en ribbträff. Första halvlek var spelmässigt ganska jämn. Med ett par minuter kvar nickade Damian Perez in 1-0. Tijuana spelade fult och det var bara en tidsfråga innan någon spelare skulle få syna det röda kortet. Roberto Alvarado som ersatte Lozano kvitterade tidigt i andra halvlek. Pachuca var mycket bättre än Tijuana i andra halvlek. Även sett över 90 minuter. De skapade spelmässiga övertag i kombinationsspelet och stod rätt i positionsspelet. Med halvtimmen kvar skickade Gutierrez fram en passning på djupet snett till vänster i plan till Urretaviscaya. Uruguay anen nådde bollen utan att stå i offside och spelade fram till Jara som tryckte in 1-2 . I minut 73 skickade Urretaviscaya in 1-3 mellan benen på Lajud. Ett par minuter senare satte Joe Corona krokben på sig själv och Tijuana genom att dra på sig sitt andra gula kort. Trots detta lyckades Caraglio få in en reducering. Andra halvlek var en av de bäst genomförda, rent taktiskt, som Pachuca visat upp de senaste säsongerna och vinsten var rättvis. Pachucas vice-president, Andres Fassi, gick efter matchen ut och sa att han är trött på att Pachuca ska behöva säga åt domarna att hålla ett extra öga på "Chucky". Lozano är den spelaren som två säsonger i rad har blivit foulad överlägset flest gånger. Michael Orozcos tackling på den 21-årige mexikanen lämnade ordentliga spår . Hirving tippas bli borta tre veckor från spel.Det syntes tydligt att hemmalagetvar tekniskt på en högre nivå än gästandes. Under lång tid var det spelmässigt och sett till målchanserna jämnt. Båda lagen saknade skärpa i avsluten. Peñalba bommade en straff och istället skulle det bli andra sydamerika ner som ordnade segern. Angel Mena drog iväg en kanon i andra halvlek som innebar 1-0. Kort därefter slog Joao Rojas, som senare åkte ut efter sitt andra gula kort, på den här fräckisen som innebar 2-0. Efter målet spelade Cruz Azul övertygande och bjöd på ett fint passningsspel.åkte på säsongens sjätte förlust i ligan för säsongen mot. Raul Ruidiaz sköt in 1-0 på straff i andra halvlek och resultatet höll sig matchen igenom. Nämnvärt är att Gallese stod i mål för Veracruz. Andy Polo stod för den här läckra tunneln i första halvlek. Veracruz är nu laget med lägst koefficient-poäng.hade gyllene läge att klättra i tabellen när man i helgen spelade motpå vad som ibland kallas för "Nou Camp". 20 minuter in i matchen åkte Jorge Pereyra på det röda kortet sedan han gått in sent mot Samudio, med sulan före och trampat paraguayanen på foten , när Miguel rensat undan bollen. Trots detta var det León som genom Boselli tog ledningen i slutet av halvleken. Diego Lainez Leyva kom in till andra halvlek och gjorde ligadebut. 16-åringen spelade ute till vänster på mittfältet. Ett par minuter in i andra halvlek nickade Bruno Valdez in 1-1. América skappade ett massivt tryck framåt, men lyckades inte ta ledningen. Renato Ibarra som gick av planen i första halvlek rapporteras ha åkt på en benfraktur. Det bjöds på en tajt inledning närtog emoti Guadalajara. En halvtimme in i matchen fick Pulido en passning sedan han tagit en diagonal löpning. Han ryckte förbi sin markering och stänkte in bollen i den bortre delen av målet . Ett par minuter efter målet kastade Sambueza in handduken. Han trodde inte sina ögon när domaren gav honom det röda för den här stämplingen på Isaac Brizuela. Brizuela som är född i USA men uppväxt i Mexiko väntas bli borta från spel i 40 dagar. Chivas dominerade i andra halvlek och släppte knappt till någonting bakåt. Alan Pulido utökade ledningen till 2-0. Med tio minuter kvar var det Gabruel Hauches tur att syna det röda kortet . Chivas visade upp ett riktigt fint passningsspel på små ytor. Den här förlusten gjorde att Toluca halkade ner i tabellen. Chivas toppar nu tabellen.Det var ett, med två raka ligasegrar i bagaget, som ställdes mot ett formsvagtpå bortaplanI halvtid, då det var mållöst, kastade "Profe" in Matias Alustiza istället för Javier Salas. Alustiza behövde mindre än en minut på sig för att pricka in 1-0 bakom Barovero i målet. Necaxa tog ett poäng tack vare ett självmål av Leiton Jimenez., som kommer ifrån säsongens första förlust i ligan, tog emot ettsom är på frammarsch. Skillnaderna mellan trupperna spelade ut sin roll denna afton. Det dröjde bara ett par minuter innan Edwin Cardona slog till med den här hörnvarianten. Monterrey fortsatte att komma till avslut. Cardona var sugen på fler mål och hade bland annat en stolpträff. Den återstående tiden av första halvlek började att bli liten och gästerna sökte efter en kvittering. De hade en frispark en bit utanför Queretaros straffområde. Tiago Volpi rusade upp i plan och tog hand om frisparken, som träffade Molinas arm. Villa placerade säkert in 1-1 i det högra hörnet. Ett nytt ledningsmål låg i luften. Med knappt en halvtimme kvar styrde Miguel Angel Martinez in 2-1 i eget mål. "Rayados" fortsatte att trycka på. Juarez nickade in 3-1 Cristaldo 4-1. Hugo Gonzalez gav ett bra intryck. Fina ingripanden, styr sin backlinje och satte igång spelet riktigt bra med sina utkast som hade både längd och precision.föll motpå söndagen. Puebla skapade de första halvchanserna, men vart mållösa i matchen. Dueñas som spelade bredvid Pizarro på innermittfältet sköt in 0-1 med tio minuter kvar av första halvlek. I andra halvlek gjorde Eduardo Vargas 0-2. Tigres har nu häng på den sista slutspelsplatsen. Det är oerhört jämnt i tabellen.som inte hade vunnit någon av de fyra ligamatcherna, samt åkt ut i Champions League , tog emoti Mexiko City. Efter första halvlek, där Santos gjorde det bra, så var det hemmalaget som tog ledningen. Nicolas Castillo tog emot en passning på djupet och placerade kyligt in 1-0 . Castillo dök senare upp på den bortre ytan och tryckte in 2-0. Uriel Antuna som gjorde det bra i kvalet till U-20 VM, dit Mexiko kvalificerade sig, gjorde ligadebut när han med 20 minuter kom in istället för Carlos Izquierdoz. Djaniny stod bakom reduceringen på övertid.