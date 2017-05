Primera División: Semifinalen - första mötet

Tigres med ena foten i finalen medan det är öppet race mellan Toluca och Chivas inför returen.

Omgången inleddes i Toluca därtog emot. Toluca stod för en försiktig inledning där Chivas anföll med fler spelare. Matchen hade ett rätt bra tempo, men att mycket stod på spel var märkbart i matchbilden. Inget av lagen tog några större risker i spelet. Sent i andra halvlek gjorde inhopparen Rodolfo Pizarro 0-1. Det dröjde inte många minuter innan Fernando Uribe svarade med att kvittera in 1-1 för Toluca. Carlos Salcido stod för en riktigt usel match. Viktigt för Chivas att ha fått med sig ett bortamål inför returen i Guadalajara.I den andra matchen togemoti Monterrey. Respektive lags tränare hade snackat upp den här matchen tidigare i veckan i media. Juan Carlos Valenzuela som är rutinen i Tijuanas backlinje, som han håller ihop, utgick redan efter 20 minuter med en skada. Tigres skapade de farligaste målchanserna i första halvlek. När det återstod ett par minuter av första halvlek fick Lucas Zelarayan hål på Gibran Lajud i Tijuana-målet. Innan halvleken var över hade Javier Aquino ökat på till 2-0. Tijuana lyckades inte få in någon reducering i andra halvlek. Luis Alfonso Rodriguez och Alberto Acosta har gjort det suveränt när Jorge Torres Nilo , Israel Jimenez och Luis Advincula dragits med skador. Luis Alfonso Rodriguez har gjort det så bra att Advincula inte längre har en säker plats i startelvan. Valenzuela och Aviles Hurtado är osäkra till spel i returen.