Primera División: Semifinalen - returerna

Tigres höll nollan i ytterligare en match och Chivas var det bättre laget i sin match mot Toluca.

tog emoti Guadalajara. Det första mötet slutade 1-1, vilket gjorde att det fortfarande fanns spänning. Inledningen var spelmässigt jämn med ett bra tempot från båda lagen. Chivas var närmast att ta ledningen med ett skott i ribban från Orbelin Pineda som Talavera inte var med på noterna på. En halvtimme in i matchen sköt Nestor Calderon in 1-0 på en frispark. Chivas övertygade efter målet och hade ett spelmässigt övertag. Toluca hade en del spel på kanterna, men hade svårt att skapa målchanser och det såg lite platt ut framåt centralt i banan. Hernan Cristante lät inte vänta på sig, utan bytte in både Triverio och Mendez för att för att få en förändring i matchbilden. Det dröjde bara en minut innan Fernando Uribe fick in 1-1. Angel Zaldivar hann både bytas in i andra halvlek och bytas ut. Tungt för Zaldivar som inte kunde gå ut av egen kraft och som nyligen drogs med en skada. Toluca lyfte upp laget i slutet, men lyckades inte få in något ledningsmål. Chivas visade upp en riktigt bra inställning matchen igenom där alla spelare jobbade hårt. Rodolfo Pizarro var riktigt bra i slutet. Han höll i bollen och sysselsatte 2-3 Toluca-spelare på egen hand. Chivas vidare tack vare bättre tabellplacering.I Tijuana hadeden tuffa uppgiften att vända underläget från det första mötet mot. "Xolos" lyckades få matchen till att inledningsvis spelas på Tigres planhalva och satte ordentligt med press högt upp i plan. Detta var även signifikativ för första halvlek. Tijuana var strået tuffare och starkare i närkamperna. Många av Tigres anfall gick genom Javier Aquino på vänsterkanten. Tigres fick inte utrymme att bygga upp sitt egna spel. Tijuana var närmast att ta ledningen i första halvlek sedan Caraglio satt Guzman ordentligt på prov med en klurig nick. Tijuana hade fortsatt hög press i andra halvlek. Guido Rodriguez visades ut tidigt i inledningen av halvleken. Tigres började att få till lite längre spelsekvenser med ett konstruktivt passningsspel. Med drygt en halvtimme kvar smekte Javier Aquino in 0-1 . Efter målet blomstrade gästernas passningsspel. Med åtta minuter kvar missade Jesus Dueñas öppet mål på en kontring, vilket också var den bästa målchansen andra halvlek bjöd på. Inhopparen Jürgen Damm satte 0-2 på övertid. Tigres vidare sedan de vunnit med sammanlagt 0-4.