Primera División: Tre reflektioner

Redaktionen gräver gå djupare på tre punkter efter tretton spelade omgångar.

América solida defensiv

Efter tretton ligaomgångar finner vi América femma i tabellen. De har fyra poäng upp till ettan Toluca. Turbulensen har varit stor gällande Pablo Aguilar, som nu vänt sig till TAS, kombinerat med skador i flera lagdelar och på flera ordinarie spelare. Ricardo La Volpe har med andra ord tvingats arbeta med en stukad trupp. Jämför man Américas målstatistik med de åtta lagen som toppar tabellen har América gjort 14 mål, endast Pachuca som ligger längre ner har gjort färre med sina elva mål av dessa lag. Samtidigt har defensiven imponerat. Klubben har släppt in 12 mål och det är endast Pachuca, med sina 11 insläppta mål, som har släppt in färre av de åtta lagen högst upp i tabellen. Det är inte bara fina siffror, utan även att det sett mycket bra ut på planen. Marchesin har inte släppt in något mål på de sju senaste halvlekarna, laget har visat upp ett aggressivt presspel både på den egna och motståndarnas planhalva och varit oerthört kompakta kring eget straffområde. I detta har Edson Alvarez gått från klarhet till klarhet. Han pushar upp laget, deltar i speluppbyggnaden och visar en god inställning.



Lainez Leyva, mer än en ung debutant

Víctor Mañón debuterade som 15-åring, OS-profilen Julio Gomez som 16-åring, Martin Galvan som 15-åring och snabba Simon Almeida som 16-åring. För att nämna några av dom som debuterat i väldigt ung ålder i den mexikanska högstaligan. Förväntningarna har varit höga. Ingen av dem har lyckats finna kontinuerligt med speltid och karriärerna har dalat. Å andra sidan har tillexempel Edson Alvarez, Orbelin Pineda och Cesar Montes, till och med äldre än Diego, tagit steget till att finna kontinuerligt med speltid och tagit stora klev i utvecklingen. Tijuanas tränare gick nyligen ut och sa att América bör skynda sakta med 16-åringen Diego Lainez Leyva. Lainez som är uttagen till U-17 CONCACAF, ser ut att stå ut i mängden och finna kontinuerlig speltid. Han spelar moget för sin ålder, visat upp ett fint driv med bollen, bra teknik och passningsspel kombinerat med en härlig inställning.



Cruz Azuls målproduktion

Huvudstadsklubben har mycket bollen, kommer till fina inspel och Jemez har en trupp till sitt förfogande gör att ligga på det övre skiktet av tabellen. Laget har endast gjort 12 mål i ligan den här säsongen i ligan. Med det facit är hamnar är man ett av lagen som gjort minst antal mål. Det som står ut är att dem två centrala anfallarna Jorge Benitez och Martín Cauteruccio, som förväntas göra målen, tillsammans endast har gjort ett mål. Angel Mena är den, med sina fyra mål i ligan, som leder den interna skytteligan.

0 KOMMENTARER 62 VISNINGAR 0 KOMMENTARER62 VISNINGAR OSSIAN LINDSTRÖM

ossianlindstrom@hotmail.com

2017-04-15 00:33:00 ossianlindstrom@hotmail.com2017-04-15 00:33:00

ANNONS:

Fler artiklar om Mexiko

Mexiko

2017-04-15 00:33:00

Mexiko

2017-04-14 22:07:00

Mexiko

2017-04-10 19:57:00

Mexiko

2017-04-06 19:27:00

Mexiko

2017-04-05 00:57:00

Mexiko

2017-04-04 03:44:00

Mexiko

2017-04-04 00:07:00

Mexiko

2017-03-30 23:37:00

Mexiko

2017-03-29 17:58:00

Mexiko

2017-03-29 17:07:00

ANNONS:

Redaktionen gräver gå djupare på tre punkter efter tretton spelade omgångar.Omgången som i och med domarstrejken sköts upp har nu spelats.Fierro vart sen matchhjälte, Atlas besegrade Queretaro och América dras fortsatt med skador.En helmexikansk final är att vänta i Champions League.Nyheter om bestraffningarna blandas med egna tankar.Säsongen är över för den paraguayanske 22-åringen.Veracruz skrällvann, ett skadedrabbat América besegrade Monterrey och det går fortsatt trögt för Tigres.La Fierra får klara sig utan den argentinske försvarare.Tijuanas tränare stängs av efter scenerna i matchen mot Santos Laguna.Diego Reyes stod för matchens enda mål i en knepig match.