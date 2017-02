Primera División: Tre konstateranden

Redaktionen kikar närmare på ett par konstateranden efter sju spelade ligaomgångar.

Den grönvitrandiga klubben stod för en katastrofal säsong i fjolårets upplaga av Aperturan. De hamnade trea från slutet efter att endast ha tagit 16 poäng på de 17 spelade omgångarna. Endast Veracruz och Jaguares hamnade på en sämre tabellplacering, två klubbar som inte heller förväntas ligga lika högt upp som Santos Laguna. Santos brukar vi ofta se i ligaslutspelet. Så sent som 2015 vann klubben Aperturan. Det fanns inte mycket positivt att säga om klubbens förra säsong. En positiv ljusglimt, bland de dystra mörkgråa molnen, var att José Manuel de la Torre gav flera oprövade spelare från den egna akademin en ärlig chans. Jorge Sanchez(-97) och Gerardo Arteaga(-98) plockades upp, debuterade och placerades ute på kanterna i backlinjen. Extra anmärkningsvärt då "Chepo" redan då hade Abella och Villafaña till sitt förfogande. Mittfältaren Ulises Rivas(-96), även han från den egna akademin, debuterade redan 2014. Han har knappt fått någon speltid sedan debuten, men fick ordentligt med förtroende i andra halvan av förra säsongen. Lägg därtill att Ronaldo Cisneros(-97) och Gael Sandoval(-95) börjat slussas in där Ronaldo, som öst in mål i klubbens U-20 lag, är ett mycket intressant namn. Han spelar för närvarande i kvalet till U-20 VM med Mexiko , där han är ordinarie.José Manuel de la Torres förtroende för spelarna från akademin har nu en bit in på den här säsongen visat sig inte ha varit en temporär lösning under fjolårssäsongen. Arteaga, Sanchez, Sandoval och Rivas har alla spelat i varenda match i de sju spelade ligaomgångarna av den här säsongen. Klubben har inlett klart godkänt trots det tunga tappet av nyckelspelaren Agustin Marchesin. Marchesin som inför den här säsongen lämnade för Club América. Vi finner Santos på en femteplats med sina 11 poäng och +3 i målskillnad. Efter sju spelade omgångar under förra säsongen hade klubben tagit 5 poäng, låg tredje sist och -6 i målskillnad.I november 2015 plockade Tijuana in Miguel Herrera som ny tränare. Detta efter att Ruben Omar Romano fått kicken sedan han lett klubben till en rad dåliga resultat. Argentina ren hade varit i laget i fyra månader. Herreras intåg i klubben förde tankarna till bragden som Antonio Mohamed stod för när han som tränare ledde klubben till sitt första, och hittills enda, ligaguld i Aperturan 2012. I fjolårets Clausura fick Herrera sin första hela säsong med klubben. Det gick trögt och klubben hamnade på den nedre halvan av tabellen. Trots detta fick profiltränaren fortsatt förtroende - vilket visade sig vara ett genidrag från klubbledningen. När seriespelet summerades efter de 17 spelade omgångarna förra säsongen var det Tijuana som låg högst upp i tabellen. Detta sedan de plockat 33 poäng och hade en målskillnad på +12, endast tabelltvåan Pachuca hade bättre målskillnad med sina +15. I slutspelet åkte "Xolos" ut redan i kvarten mot León.Succén från ifjol har hållit i sig. Mycket är sig likt i truppen från förra säsongen. Det märkbara är att den colombia nska anfallaren Dayro Moreno, som var en viktig nyckel i framgångarna, lämnade för spel i Atletico Nacional. Efter sju spelade omgångar ligger Tijuana trea och har näst bäst målskillnad. Det är inte bara fina siffror. Rörligheten har sett bra ut i offensiven, det kollektiva försvarsspelet har imponerat, Aviles Hurtado har tagit större ansvar och haft en större roll och beslutsamheten hos spelarna sitter kvar från förra säsongen.Ifjol var Federico Vilar ordinarie i målet för Tijuana. Argentinaren valde att avsluta karriären vid årsskiftet. Han har hunnit bli 39 år och spelat i den mexikanska ligan sedan 2003. Dilan Nicoletti och Gibran Lajud fanns i klubben sedan tidigare och veteranen Luis Michel värvades till den här säsongen. Michel som har tappat en hel del i kvalité kommer närmast ifrån Lobos BUAP i division två. Lajud är förstahandsvalet den här säsongen. 23-åringen har vaktat målet i samtliga av de sju spelade ligamatcherna. Positivt för mexikansk fotboll med tanke på att tillväxten på målvaktssidan är väldigt skral jämfört med andra positioner. Gibran var med när Mexiko 2015 kvalade till OS.