Spelarprofilernas söner

Javier "Chicharito" Hernandez är den tredje generation att göra en professionell spelarkarriär. Redaktionen har tittat närmare på ett par andra spelarprofiler vars söner knackar på dörren till seniorkarriären.

vaktade målet under många år i det colombia nska landslaget. 2000 lämnade han den colombianska ligan för spel i Pachuca. Han var den mexikanska klubben trogen fram till 2011 då han la handskarna på hyllan. Efter spelarkarriären jobbade han inom klubben som målvkatstränare. I slutet av 2012 dog Miguel i en mycket tragisk död. Den femte november 1998, under en tid då han spelade för Atletico Nacional, fick han en son. Sonen som fick namnet. 18-åringen tillhör Pachuca och är även skolad i klubben. Den 24 september 2015 gjorde han, med nummer 339 på ryggen, debut i mexikanska cupen. I den 87:e minuten kom han in istället för Jonathan Urretaviscaya mot Cruz Azul. Ligadebuten kom även den mot Cruz Azul, den kom 15 november samma år. Hittills har han slussats in i a-laget och mest fått agera inhoppare. Mot Pumas stod han för två mål ifjol när Pachuca, i ligan, vann med 3-0., även kallad "El Maestro", är det största namnet av spelarna i artikeln. Han var verksam som spelare mellan 1979 och 1999. Galindo spenderade stora delar av spelarkarriären i Chivas där han vart en stor ikon. En mittfältare som under många år spelade i det mexikanska landslaget. Han är pappa till, eller Benjamin Galindo Jr som han också går under. Cruz som är född 1999 är en av tre bröder och har även två systrar. Han är mittback och har Sergio Ramos och Carlos Salcedo som idoler. Till vardags spelar han i Chivas U-17 lag där han är lagkapten.föddes i Tijuana. 36-åringen har bland annat spelat i Chivas och Tijuana, men även en hel del landskamper för det mexikanska landslaget. Han var en del av det Tijuana som 2012 vann Aperturan och det är ett av de mest ihågkomna ligagulden under 2000-talet. Fernando som la skorna på hyllan ifjol var en ganska elegant mittfältare med ett fint tillslag i högerfoten. Hans sonär född -96, Kalifornien, och är även han mittfältare. 20-åringen har både mexikanskt och amerikanskt medborgarskap. Det är i Mexiko han har fått sin fotbollsfostran och seniordebuten kom för Tijuana redan i mars 2014 mot Cruz Azul i ligan, medan pappan fortfarande spelade i klubben. Han spelar till vardags i Dorados, som han är utlånad till från Tijuana., eller "Cabrito" som han också kallas, är en av dem största spelarna i Monterreys historia. Har var verksam under åren 1992-2011 som spelare. Han gjorde även avtryck i det mexikanska landslaget. Han hann med både VM 98, 2002 och 2006. En snabb, teknisk och svårfångad spelare som hunnit bli 43 år., född den andra juli 1997, är son till Jesús. Ian är precis som sin pappa född och skolad i Monterrey. Ian har gjort en(!) tävlingsmatch föd Rayados a-lag. I somras lånades han ut till FC Juarez på ett årslångt lån. Han har nummer 28 på ryggen - samma nummer som fadern bar i sina fornstora dagar.