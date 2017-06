Salcedo klar för Eintracht Frankfurt

Mexikanen lämnar Fiorentina.

Carlos Salcedo lämnade Chivas förra sommaren. Fiorentina lånade in honom över hela säsongen och hade en köpoption. Serie A -klubben har valt att inte utnyttja köpoptionen på 3.5 miljoner €. Bundesliga -klubben Eintracht Frankfurt meddelar nu på sin hemsida att de har lånat in mexikanen. 23-åringen som har förflutet i Real Salt Lake är i grunden en mittback, men har använts som högerback både i Fiorentina och "El Tri". Fredi Bobic säger att den tyska klubben har haft ögonen på Salcedo under en längre tid.Frankfurt-klubben slutade elva i den gångna säsongen. Detta innebär att Salcedo blir lagkamrat med landsmannen Marco Fabian. Marco Fabian som även han har förflutet i Chivas.