U-20 CONCACAF: Mexiko kammade hem gruppen

Mexiko går som tåget i kvalet till U-20 VM som går av stapeln i sommar.

De mexikanska juniorerna gick in i mästerskapet som en av favoriterna till att vinna. Man hade hamnat i Grupp A tillsammans med Kanada, Honduras och Antigua&Barbuda. Mexiko spelade sin första match mot Antigua&Barbuda. En match som mexikanerna vann med komfortabla 3-0. Ronaldo Cisneros som till vardags spelar i Santos Laguna, där han i deras U-20 lag öste in mål förra säsongen, stod för två av målen. Detta följdes upp med en 5-0-seger mot Kanada. Cordova, Zamudio och Aguirre stod alla för varsitt mål medan Cisneros åter kom med i målprotokollet sedan han gjort två mål i matchen.Mexiko toppade gruppen inför den sista gruppspelsmatchen mot Honduras, tack vare bättre målskillnad än honduranerna. Honduras hade besegrat Kanada med 1-0 och Antigua&Barbuda med 1-4. I de tidigare matcherna hade Mexiko haft mycket boll. Marco Ruiz som är tränare för dessa mexikanska juniorer har använt sig av en 4-4-2-formation i samtliga matcher i gruppspelet. I anfallet har Zamudio spelat från start mot Honduras, medan Aguirre kamperat bredvid Cisneros i de andra två mötena. Cisneros har varit den givna anfallaren. I övrigt har Ruiz varit konsekvent i valet av spelare i startelvan. Bortsett från målvaktsposten där José Hernandez fick chansen istället för Fernando Hernandez mot Honduras.Matchen mot Honduras handlade om vilket lag som skulle stå som gruppsegrare. Det var en spretig första halvlek där målchanserna för båda lagen var få. I mitten av första halvlek fick Honduras med sig en straff sedan ett inlägg träffat armen på en mexikansk arm. Mittfältaren Rembrandt Flores, med nummer tio på ryggen, tog hand om straffen. Straffen var tamt slagen i den vänstra delen av målet och 19-åringen lyckades inte överlista José Hernandez i det mexikanska målet. Honduranerna hade ett fysiskt övertag i duellerna i både första och andra halvlek. Mittbackarna Ulises Torres och Edson Alvarez visade att dem båda är bolltrygga och deltog frekvent i speluppbyggnaden. Första halvlek var rätt jämn. I andra halvlek spelade Mexiko upp sig och skaffade sig ett spelövertag. Uriel Antuna som spelade ute till höger på det mexikanska mittfältet åkte på en hel del bryska smällar under matchens gång. I mitten av andra halvlek nickade Ronaldo Cisneros in 1-0 . Resultatet stod sig matchen ut och har hittills inte släppt in något mål, samt att man slutade på +9 i målskillnad. Honduras är, trots förlusten, vidare från gruppspelet tillsammans med Mexiko.Alla grupperna är inte färdigspelade än, men för närvarande toppar Ronaldo Cisneros skytteligan med sina fem mål. Tvåa ligger amerikanen Brooks Lennon med sina tre gjorda mål och då har USA endast spelat två matcher i gruppspelet.