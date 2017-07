49 MLS-spelare uttagna till Gold Cup

CONCACAF Gold Cup är bara dagar bort och totalt har 49 MLS-spelare tagits ut för spel i turneringen. Här listas samtliga MLS-spelare i turneringen.

Nu är det snart dags för CONCACAF Gold Cup igen, det vill säga Nord- och Centralamerikas och Karibiens motsvarighet till EM. Turneringen spelas mellan 7 och 26 juli och det är turnering nummer 14 i turordningen. I år är USA ensam arrangör igen efter att förra turneringen ha delat värdskap med Kanada.Tolv lag deltar i turneringen. I grupp A spelar Honduras, Costa Rica, Franska Guyana och Kanada. I grupp B hittar vi värdlandet USA tillsammans med Panama, Martinique och Nicaragua. Avslutningsvis har vi grupp C där de regerande mästarna Mexiko , El Salvador, Curaçao och Jamaica slåss om avancemang.Total 49 MLS-spelare har blivit uttagna för spel i Gold Cup. Dessa listas nedan uppdelat på landslag.Patrice Bernier (Montreal Impact)Maxime Crepeau (Montreal Impact)Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps FC)Raheem Edwards (Toronto FC)Marcel de Jong (Vancouver Whitecaps FC)Anthony Jackson-Hamel (Montreal Impact)Jonathan Osorio (Toronto FC)Tosaint Ricketts (Toronto FC)Russell Teibert (Vancouver Whitecaps FC)Francisco Calvo (Minnesota United FC)David Guzmán (Portland Timbers)Ronald Matarrita (New York City FC)Marco Ureña (San Jose Earthquakes)Johan Venegas (Minnesota United FC)Rodney Wallace (New York City FC)Darwin Cerén (San Jose Earthquakes)Alberth Elis (Houston Dynamo) Maynor Figueroa (FC Dallas)Óscar Boniek García (Houston Dynamo)Romell Quioto (Houston Dynamo)Andre Blake (Philadelphia Union)Oniel Fisher (Seattle Sounders FC)Kemar Lawrence (New York Red Bulls)Darren Mattocks (Portland Timbers)Alvas Powell (Portland Timbers)Jermaine Taylor (Minnesota United FC)Je-Vaughn Watson (New England Revolution)Romario Williams* (Atlanta United FC)* Utlånad till Charleston Battery i USLJordy Delem (Seattle Sounders FC)Miguel Camargo (New York City FC)Armando Cooper (Toronto FC)Aníbal Godoy (San Jose Earthquakes)Michael Amir Murillo (New York Red Bulls)Kellyn Acosta (FC Dallas)Juan Agudelo (New England Revolution)Alejandro Bedoya (Philadelphia Union)Matt Besler (Sporting Kansas City)Dom Dwyer (Sporting Kansas City)Brad Guzan (Atlanta United FC)Bill Hamid (D.C. United)Matt Hedges (FC Dallas)Sean Johnson (New York City FC)Dax McCarty (Chicago Fire)Jordan Morris (Seattle Sounders FC)Justin Morrow (Toronto FC)Cristian Roldan (Seattle Sounders FC)Kelyn Rowe (New England Revolution)Gyasi Zardes (Los Angeles Galaxy)Graham Zusi (Sporting Kansas City)