Alec Sundly, här under en New England Revolution-träning. Bilden är en skärmdump från ett klipp på New England Revolutions YouTube-kanal https://www.youtube.com/user/NERevolutionsoccer.

Across the Pond – Avsnitt #73: Alec Sundly, Hörvikens IF

Johan Dykhoff intervjuar Alec Sundly, amerikansk mittfältare i Blekingeklubben Hörvikens IF.





Mellan 2010 och 2013 höll Alec till på University of California, Berkeley (även känt som UC Berkeley eller bara Cal) där han studerade och spelade collegefotboll. Han spelade 73 matcher, varav 55 från start, och gjorde 13 mål och tre assists för Cal. Han spelade också med ett flertal nuvarande professionella spelare under sina collegeår.



Inför MLS-säsongen 2014 blev Alec Sundly draftad av New England Revolution som nummer 31 totalt, trots att han inte deltog i det årets MLS Combine, och han imponerade tillräckligt under försäsongen för att bli kontrakterad. Han kom dock inte att få någon speltid i MLS utan istället lånades han ut till Rochester Rhinos i det som då hette USL Pro, där han tog en ordinarie plats.



Efter säsongen 2014 släpptes Sundly av New England och han värvades då av Real Monarchs, som är Real Salt Lakes samarbetsklubb i USL. Där kom han att spendera två säsonger och båda säsongerna var han ordinarie på Real Monarchs innermittfält. Båda säsongerna blev dock besvikelser för laget. 2015 kom de sist i Western Conference i USL och 2016 kom de på elfte plats av femton lag och missade slutspel med fyra poängs marginal.



I slutet av januari i år meddelades det att Hörvikens IF, en division 4-klubb från den lilla tätorten Hörvik i Sölvesborgs kommun, hade värvat Alec Sundly. Alecs flickvän Rachel Mercik spelar sedan tidigare fotboll i Sverige, i Hässleholmsklubben Vittsjö, och därför låg det nära till hands för Alec att som så många andra nordamerikanska spelare söka sig till Sverige för att fortsätta sin fotbollskarriär.



I den här intervjun pratar vi bl.a. om Alecs collegetid, vi pratar om åren i Real Monarchs och hur samarbetet mellan dem och Real Salt Lake fungerar och vad det innebär för spelarna i Real Monarchs, hur flytten till Sverige gick till samt hans förhoppningar inför framtiden.



2017-02-19 09:00:00

