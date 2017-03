Across the Pond – Avsnitt #74: Markus Sjöman och Marcus Bühlund, Eurosport

Markus Sjöman och Marcus Bühlund.

Johan Dykhoff intervjuar Markus Sjöman och Marcus Bühlund, som kommenterar bl.a. MLS på Eurosport.





Egentligen var tanken att den här intervjun skulle göras innan MLS-premiären, men dessvärre blev jag sjuk precis lagom till att vi skulle träffas och eftersom Markus och Marcus är beroende av god röstkvalitet i sina yrken och därför inte får bli förkylda så sköt vi upp intervjun och vi hittade ingen tid då alla kunde förrän en bit in på MLS-säsongen. Den här intervjun gjordes kvällen 12 mars, precis innan avsparken mellan Minnesota och Atlanta i omgång två i MLS, ni vet den där matchen som Minnesota förlorade med 1-6 och där John Alvbåge blev skadad.



En sak ska jag påpeka om ljudkvaliteten i det här avsnittet. Jag lyckades för Gud vet vilken gång i ordningen sätta mig för långt ifrån mikrofonen under intervjun, så jag har fått öka volymen på min röst i efterhand och det gör att min röst låter lite burkig. Markus och Marcus, som ju använder mikrofoner till vardags i yrket och vet precis hur man ska sitta, hörs dock alldeles utmärkt.



» Klicka här för att lyssna I det här avsnittet av "Across the Pond" blir det ett kärt återseende från avsnitt 70. Jag har nämligen återigen pallrat mig ut till Eurosports kontor i Sundbyberg i nordvästra Stockholm och intervjuat kanalens MLS-kommentatorer Markus Sjöman och Marcus Bühlund. Vi pratade i drygt en timme om vad som hade hänt sen senast, vad de har för förväntningar på MLS-säsongen 2017 och alla vi tre tog även ut varsin lista med spelare som vi såg fram emot att se under årets säsong i MLS.Egentligen var tanken att den här intervjun skulle göras innan MLS-premiären, men dessvärre blev jag sjuk precis lagom till att vi skulle träffas och eftersom Markus och Marcus är beroende av god röstkvalitet i sina yrken och därför inte får bli förkylda så sköt vi upp intervjun och vi hittade ingen tid då alla kunde förrän en bit in på MLS-säsongen. Den här intervjun gjordes kvällen 12 mars, precis innan avsparken mellan Minnesota och Atlanta i omgång två i MLS, ni vet den där matchen som Minnesota förlorade med 1-6 och där John Alvbåge blev skadad.En sak ska jag påpeka om ljudkvaliteten i det här avsnittet. Jag lyckades för Gud vet vilken gång i ordningen sätta mig för långt ifrån mikrofonen under intervjun, så jag har fått öka volymen på min röst i efterhand och det gör att min röst låter lite burkig. Markus och Marcus, som ju använder mikrofoner till vardags i yrket och vet precis hur man ska sitta, hörs dock alldeles utmärkt.

Colorado Rapids svenske mittback Axel Sjöberg drog på sig en lårskada i helgens ligamatch mot New York Red Bulls och blir borta i åtminstone sex till åtta veckor.Här följer en sammanfattning av omgång två i MLS, en omgång som bl.a. innehöll en ny storförlust för Minnesota, Portlands första bortaseger sedan oktober 2015 och en strålande prestation av David Villa mot D.C. United.Den jamaicanske landslagsanfallaren Deshorn Brown, som under en tid har ryktats vara på väg till AIK, är nu klar för Tampa Bay Rowdies i USL. Brown kommer senast från en tid i Kina och spelade dessförinnan för Vålerenga respektive Colorado Rapids.Chicagos nederländske mittfältare John Goossens blir borta från spel i fem till sex månader på grund av en vristskada som han ådrog sig i premiären mot Columbus Crew SC. 28-årige Goossens är inne på sin andra säsong i Chicago efter att ha provspelat sig till ett kontrakt inför fjolårssäsongen.Här kommer en sammanfattning av säsongens första omgång av MLS, en omgång där expansionslaget Minnesota United FC förlorade stort men där det i övrigt var målsnålt.Här följer en genomgång av Eastern Conference-lagen inför MLS-premiären på fredag.På fredag börjar MLS-säsongen 2017 och därmed är det hög tid att spana in hur lagen ser ut inför säsongen. Vi börjar med Western Conference.Johan Dykhoff intervjuar Alec Sundly, amerikansk mittfältare i Blekingeklubben Hörvikens IF.Den colombianske anfallaren Fredy Montero, med ett förflutet i Seattle Sounders FC, är tillbaka i MLS. Den snart 30-årige anfallaren har lånats in under hela 2017 av Vancouver Whitecaps FC. Senast kommer Montero från spel i kinesiska Tianjin Teda.