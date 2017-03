Deshorn Brown är klar för Tampa Bay Rowdies.

AIK-aktuell anfallare klar för Tampa Bay Rowdies

Den jamaicanske landslagsanfallaren Deshorn Brown, som under en tid har ryktats vara på väg till AIK, är nu klar för Tampa Bay Rowdies i USL. Brown kommer senast från en tid i Kina och spelade dessförinnan för Vålerenga respektive Colorado Rapids.





Brown kommer ursprungligen från regionen Manchester på Jamaica och flyttade 2010 till USA. Han spelade under sina första år i USA collegefotboll för University of Mobile i Alabama och därefter University of Central Florida. Under sitt år på University of Central Florida gjorde han tretton mål och tre assists på sexton matcher, vilket gjorde honom ett aktat namn inom collegefotbollen. Inför MLS-säsongen 2013 skrev han på ett Generation Adidas-kontrakt med MLS och draftades som nummer sex total i 2013 års MLS SuperDraft. Under sitt första år i Colorado gjorde han tio mål och fyra assists på 31 matcher och blev nominerad till utmärkelsen "Rookie of the Year", en utmärkelse som dock gick till lagkamraten Dillon Powers. Året därpå gjorde han tio mål på 30 matcher och tidigt under 2016 blev han såld till Vålerenga i norska ligan. Efter en och en halv säsong i Norge, med blandad framgång, bar det vidare igen. Denna gång flyttade Deshorn Brown till kinesiska näst högsta ligan och Shenzhen F.C., ett lag som numera tränas av Sven-Göran Eriksson och tidigare av Clarence Seedorf.



I A-landslaget har det blivit 15 framträdanden och två mål för Deshorn Brown. Hans mest uppmärksammade ögonblick i landslaget var i Copa América sommaren 2015 då han efter en match mot Deshorn Brown, 26-årig vindsnabb jamaicansk landslagsanfallare, har de senaste veckorna ryktats vara på väg till AIK. I och med AIK:s värvningar av Henok Goitom och bosniern Sulejman Krpic kunde man dock anta att Brown inte längre var aktuell för AIK och nu har han istället återvänt till USA . Brown har skrivit på för Tampa Bay Rowdies i USL och blir därmed lagkamrat med bl.a. Joe Cole och den landslagsmeriterade danske mittfältaren Martin Vingaard.Brown kommer ursprungligen från regionen Manchester på Jamaica och flyttade 2010 till USA. Han spelade under sina första år i USA collegefotboll för University of Mobile i Alabama och därefter University of Central Florida. Under sitt år på University of Central Florida gjorde han tretton mål och tre assists på sexton matcher, vilket gjorde honom ett aktat namn inom collegefotbollen. Inför MLS-säsongen 2013 skrev han på ett Generation Adidas-kontrakt med MLS och draftades som nummer sex total i 2013 års MLS SuperDraft. Under sitt första år i Colorado gjorde han tio mål och fyra assists på 31 matcher och blev nominerad till utmärkelsen "Rookie of the Year", en utmärkelse som dock gick till lagkamraten Dillon Powers. Året därpå gjorde han tio mål på 30 matcher och tidigt under 2016 blev han såld till Vålerenga i norska ligan. Efter en och en halv säsong i Norge, med blandad framgång, bar det vidare igen. Denna gång flyttade Deshorn Brown till kinesiska näst högsta ligan och Shenzhen F.C., ett lag som numera tränas av Sven-Göran Eriksson och tidigare av Clarence Seedorf.I A-landslaget har det blivit 15 framträdanden och två mål för Deshorn Brown. Hans mest uppmärksammade ögonblick i landslaget var i Copa América sommaren 2015 då han efter en match mot Argentina tog en selfie med Lionel Messi.

0 KOMMENTARER 100 VISNINGAR 0 KOMMENTARER100 VISNINGAR JOHAN DYKHOFF

2017-03-09 10:42:00

ANNONS:

Fler artiklar om USA

USA

2017-03-09 10:42:00

USA

2017-03-08 21:05:00

USA

2017-03-07 09:00:00

USA

2017-03-02 09:00:00

USA

2017-03-01 09:00:00

USA

2017-02-19 09:00:00

USA

2017-02-15 17:32:00

USA

2017-02-04 19:19:00

USA

2017-02-04 18:50:00

USA

2017-02-03 08:34:00

ANNONS:

Den jamaicanske landslagsanfallaren Deshorn Brown, som under en tid har ryktats vara på väg till AIK, är nu klar för Tampa Bay Rowdies i USL. Brown kommer senast från en tid i Kina och spelade dessförinnan för Vålerenga respektive Colorado Rapids.Chicagos nederländske mittfältare John Goossens blir borta från spel i fem till sex månader på grund av en vristskada som han ådrog sig i premiären mot Columbus Crew SC. 28-årige Goossens är inne på sin andra säsong i Chicago efter att ha provspelat sig till ett kontrakt inför fjolårssäsongen.Här kommer en sammanfattning av säsongens första omgång av MLS, en omgång där expansionslaget Minnesota United FC förlorade stort men där det i övrigt var målsnålt.Här följer en genomgång av Eastern Conference-lagen inför MLS-premiären på fredag.På fredag börjar MLS-säsongen 2017 och därmed är det hög tid att spana in hur lagen ser ut inför säsongen. Vi börjar med Western Conference.Johan Dykhoff intervjuar Alec Sundly, amerikansk mittfältare i Blekingeklubben Hörvikens IF.Den colombianske anfallaren Fredy Montero, med ett förflutet i Seattle Sounders FC, är tillbaka i MLS. Den snart 30-årige anfallaren har lånats in under hela 2017 av Vancouver Whitecaps FC. Senast kommer Montero från spel i kinesiska Tianjin Teda.Portland Timbers har värvat en ny argentinare, denna gång i form av yttermittfältaren Sebastián Blanco från San Lorenzo. 28-åringen har även ett förflutet i bl.a. West Bromwich Albion och Metalish Kharkiv.Atlanta United FC fortsätter att värva sydamerikaner och har nu lånat in Josef Martínez från Serie A-laget Torino. Martínez är en 23-årig anfallare från Venezuela och har spelat i Torino sedan sommaren 2014.Johan Dykhoff intervjuar Anton Melin, skribent för Marseilleredaktionen på SvenskaFans, med anledning av Los Angeles Galaxys värvning av Marseillemittfältaren Romain Alessandrini.