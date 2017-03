Axel Sjöberg blir borta åtminstone sex till åtta veckor på grund av en lårskada.

Axel Sjöberg lårskadad

Colorado Rapids svenske mittback Axel Sjöberg drog på sig en lårskada i helgens ligamatch mot New York Red Bulls och blir borta i åtminstone sex till åtta veckor.

Axel Sjöberg, den svenske mittbacken i Colorado Rapids som förra året kom med i "Årets lag" i MLS och var nominerad till "Defender of the Year"-utmärkelsen, blir borta i åtminstone sex till åtta veckor på grund av en lårskada. Sjöberg drog på sig skadan i slutminuterna i helgens bortamatch mot New York Red Bulls, som Colorado förlorade med 0-1 efter ett självmål av Sjöbergs försvarskollega Eric Miller, och skadan var så allvarlig att operation krävdes. Operationen genomfördes igår morse lokal tid och efter de nämnda sex till åtta veckorna kommer man utvärdera hur rehabiliteringen har gått och då kommer Rapids komma med ytterligare information om Sjöbergs status.

2017-03-15 07:53:00

