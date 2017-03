Bastian Schweinsteiger lämnar Manchester United för Chicago Fire.

Bastian Schweinsteiger klar för Chicago Fire

Chicago Fire har värvat Manchester Uniteds tyske mittfältare Bastian Schweinsteiger. 32-årige Schweinsteiger blir Designated Player nummer tre i Chicagos trupp och har skrivit på ett ettårskontrakt, med option på ett år till.

2017-03-21 19:50:00

Bastian Schweinsteigers sedan länge omskrivna eventuella flytt till Chicago Fire är nu klar. Den 32-årige tyske mittfältaren ryktades vara på väg till Chicago i vintras, men en övergång blev då inte av när Manchester United krävde en för hög transfersumma och Chicago värvade istället andra mittfältare. Undertecknad och säkert många med mig trodde då att Schweinsteigers övergång till Chicago Fire aldrig skulle bli av, men de senaste dagarna har saker och ting gått snabbt och nu har både Chicago Fire och Manchester United bekräftat Schweinsteigers övergång. Schweinsteiger ansluter som en Designated PLayer till Chicago Fire och blir nummer tre i deras trupp efter Nemanja Nikolic och David Accam.Schweinsteiger behöver väl egentligen ingen närmare presentation, men om man ska dra hans karriär i korthet så kom han upp genom Bayern Münchens ungdomsakademi och debuterade i A-laget säsongen 02/03. Schweinsteiger gjorde totalt tretton säsonger i Bayern Münchens A-lag och tog under den tiden bl.a. åtta ligatitlar, sju cuptitlar och en Champions League -titel. Sommaren 2015 såldes Schweinsteiger till Manchester United men har fått begränsat med speltid både under Louis van Gaal och José Mourinho. Under van Gaal spelade han arton ligamatcher och under Mourinho har han inte spelat en minut i ligan. Under en tid blev han till och ned nedflyttad till U23-laget och han fanns inte med på Manchester Uniteds lagfoto inför pågående säsong.Schweinsteiger har utöver den fina klubblagskarriären även en lång och framgångsrik karriär i det tyska landslaget bakom sig. I yngre år representerade han Tyskland på U16-, U18-, U19- och U21-nivå. Han debuterade i A-landslaget 2004 och avslutade landskagskarriären tio år senare, detta efter 121 A-landskamper, 24 mål, ett VM-guld, två VM-brons och ett EM-silver. Säsongen 12/13 fick han priset som Tysklands bästa spelare och samma säsong kom han sjua i UEFA:s "Best Player in Europe"-utmärkelse.Det kontrakt som Schweinsteiger nu har skrivit under sträcker sig över årets säsong och därefter finns en option på ytterligare ett år, något som båda parter då måste komma överens om. Schweinsteiger har fått tröjnummer 31 i Chicago Fire och lär användas som en offensiv innermittfältare framför vintervärvningarna Juninho och Dax McCarty. Det kan tilläggas att Chicago Fire långt ifrån alltid har lyckats med sina Designated Player-värvningar. Bland annat har de gjort sig skyldiga till floppvärvningar som Nery Castillo, Fedrico Puppo och Sherjill MacDonald. Det återstår att se om Schweinsteiger sällar sig till den skaran.Chicago Fire har värvat Manchester Uniteds tyske mittfältare Bastian Schweinsteiger. 32-årige Schweinsteiger blir Designated Player nummer tre i Chicagos trupp och har skrivit på ett ettårskontrakt, med option på ett år till.Real Salt Lake har sparkat sin tränare Jeff Cassar, som har suttit på sin post sedan säsongen 2014. Målvaktstränaren Daryl Shore tar över som huvudtränare på interimsbasis medan arbetat med att hitta en permanent ersättare till Cassar pågår.Här följer en sammanfattning av omgång tre i MLS, en omgång som bl.a. innehöll Minnesotas första poäng någonsin i MLS, ytterligare en imponerande seger av Atlanta samt inte mindre än fyra röda kort.Johan Dykhoff intervjuar Markus Sjöman och Marcus Bühlund, som kommenterar bl.a. MLS på Eurosport.Colorado Rapids svenske mittback Axel Sjöberg drog på sig en lårskada i helgens ligamatch mot New York Red Bulls och blir borta i åtminstone sex till åtta veckor.Här följer en sammanfattning av omgång två i MLS, en omgång som bl.a. innehöll en ny storförlust för Minnesota, Portlands första bortaseger sedan oktober 2015 och en strålande prestation av David Villa mot D.C. United.Den jamaicanske landslagsanfallaren Deshorn Brown, som under en tid har ryktats vara på väg till AIK, är nu klar för Tampa Bay Rowdies i USL. Brown kommer senast från en tid i Kina och spelade dessförinnan för Vålerenga respektive Colorado Rapids.Chicagos nederländske mittfältare John Goossens blir borta från spel i fem till sex månader på grund av en vristskada som han ådrog sig i premiären mot Columbus Crew SC. 28-årige Goossens är inne på sin andra säsong i Chicago efter att ha provspelat sig till ett kontrakt inför fjolårssäsongen.Här kommer en sammanfattning av säsongens första omgång av MLS, en omgång där expansionslaget Minnesota United FC förlorade stort men där det i övrigt var målsnålt.Här följer en genomgång av Eastern Conference-lagen inför MLS-premiären på fredag.