Bruce Arenas första landslagstrupp uttagen

Bruce Arenas första trupp som nygammal förbundskapten för USA har tagits ut. 32 spelare, där alla spelar eller senast spelade i MLS, har Arena kallat in varav sju spelare inte har gjort några tidigare A-landskamper. Ett träningsläger inleds 10 januari och avslutas med träningsmatcher mot Serbien och Jamaica vid månadsskiftet.

Efter att ha tagit över på nytt som amerikansk förbundskapten i november ifjol, då Jürgen Klinsmann fick sparken, har Bruce Arena nu tagit ut sin första landslagstrupp. Hela 32 spelare, där alla spelar i eller är klubblösa och senast spelade i MLS, har Arena tagit ut. Sju av dem har inga A-landskamper sedan tidigare. Dessa är Sebastian Lletget, Taylor Kemp, Keegan Rosenberry, Walker Zimmerman, Chris Pontius, Stefan Frei och Kekuta Manneh. De två sistnämnda är ännu inte amerikanska medborgare och får därför inte spela för USA , men de får delta i det träningsläger som inleds 10 januari. Träningslägret avslutas med träningsmatcher. 29 januari spelar USA mot Serbien på Qualcomm Stadium i San Diego och 3 februari väntar Jamaica på Finley Stadium i Chattanooga, Tennessee.Dessa spelare har Bruce Arena tagit ut:David Bingham (San Jose Earthquakes), Stefan Frei (Seattle Sounders FC), Bill Hamid (D.C. United), Nick Rimando (Real Salt Lake), Luis Robles (New York Red Bulls)DaMarcus Beasley (Klubblös), Steve Birnbaum (D.C. United), Brad Evans (Seattle Sounders FC), Greg Garza (Atlanta United FC), Matt Hedges (FC Dallas), Taylor Kemp (D.C. United), Chad Marshall (Seattle Sounders FC), Keegan Rosenberry (Philadelphia Union), Walker Zimmerman (FC Dallas), Graham Zusi (Sporting Kansas City)Kellyn Acosta (FC Dallas), Alejandro Bedoya (Philadelphia Union), Michael Bradley (Toronto FC), Benny Feilhaber (Sporting Kansas City), Jermaine Jones (Klubblös), Sacha Kljestan (New York Red Bulls), Sebastian Lletget (Los Angeles Galaxy), Kekuta Manneh (Vancouver Whitecaps FC), Dax McCarty (New York Red Bulls), Darlington Nagbe (Portland Timbers), Chris Pontius (Philadelphia Union), Wil Trapp (Columbus Crew SC)Juan Agudelo (New England Revolution), Jozy Altidore (Toronto FC), Jordan Morris (Seattle Sounders FC), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes), Gyasi Zardes (Los Angeles Galaxy)VM-kvalet, som blir Arenas första prövningar av tävlingskaraktär som nygammal amerikansk förbungskapten, drar igång igen 24 mars då USA möter Honduras på hemmaplan. USA har inlett den sista kvalomgången i CONCACAF med två raka förluster, detta mot Mexiko och Costa Rica.