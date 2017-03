John Goossens under en ligamatch förra året.

Chicagomittfältare långtidsskadad

Goossens gjorde ifjol 24 ligamatcher för Chicago varav 15 från start och på dessa gjorde han tre mål och fyra assists. Tidigare i den professionella karriären har han spelat för NEC och Feyenoord i hemlandet och därefter Pune City i Indien och FC Voluntari i Rumänien. I yngre år representerade han Nederländerna på U17- och U21-nivå. Chicago Fire har drabbats av en jobbig skada tidigt under MLS-säongen. Den 28-årige nederländske mittfältaren John Goossens, som efter ett lyckosamt provspel värvades av Fire inför fjolårssäsong, blir borta från spel i fem till sex månader. Ajaxfostrade Goossens ådrog sig en vristskada på övertid i premiären mot Columbus Crew SC och den är så allvarlig att han tvingas till operation. Matchen slutade 1-1 efter att David Accam kvitterat för Chicago. Sin vana trogen när en spelare i MLS tvingas till operation meddelas av klubben vem som kommer utföra operationen och var hen håller till. I detta fall utförs operationen av Dr. Simon Lee på Midwest Orthopaedics at Rush.Goossens gjorde ifjol 24 ligamatcher för Chicago varav 15 från start och på dessa gjorde han tre mål och fyra assists. Tidigare i den professionella karriären har han spelat för NEC och Feyenoord i hemlandet och därefter Pune City i Indien och FC Voluntari i Rumänien. I yngre år representerade han Nederländerna på U17- och U21-nivå.

JOHAN DYKHOFF

2017-03-08 21:05:00

