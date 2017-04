Dan Kennedy lägger av

Målvakten Dan Kennedy, som framförallt gjorde sig ett namn under sin tid i den numera nedlagda MLS-klubben Chivas USA, meddelade tidigare i veckan att han har valt att avsluta sin spelarkarriär. Kennedy spelade senast för Los Angeles Galaxy och kommer framöver bl.a. arbeta som expertkommentator i radio och tv.

En av det numera insomnade Chivas USA :s bästa spelare genom tiderna, målvakten Dan Kennedy, väljer att lägga av. Efter misslyckade ettårssejourer i FC Dallas respektive Los Angeles Galaxy meddelar Dan Kennedy att spelarkarriären nu är över.Dan Kennedy föddes 22 juli 1982 och är uppvuxen i det välmående Orange County i södra Kalifornien. Han spelade collegefotboll för University of California, Santa Barbara där han 2004 var med och tog sitt lag till final i collegeslutspelet, där dock Indiana University blev för svåra och vann på straffar. Kennedy draftades sen av det Los Angeles-baserade Chivas USA inför säsongen 2005 som nummer 38 totalt i det årets Supplemental Draft, men fick inget kontrakt och värvades istället av MetroStars på ett korttidskontrakt när de hade stora skadeproblem hos sina målvakter. Han fick ingen speltid i MLS för MetroStars och skrev istället i april på för Puerto Rico Islanders i USL First Division, där han gjorde två säsonger innan han flyttade till Chile och Municipal Iquique. Även i Chile gjorde han två säsonger, men sen återvände han till USA och Chivas USA.Under sina första tre säsonger i Chivas USA var Kennedy reserv bakom Brad Guzan respektive Zach Thornton. 2011 tog Kennedy över rollen som förstamålvakt från den åldrande Thornton och släppte den sen inte under resten av klubbens existens. Chivas USA presterade allt annat än bra under sina sista år som klubb. De missade slutspel under alla Kennedys säsonger som förstamålvakt, men Kennedy presterade däremot själv bra och gjorde sig ett namn i MLS. 2012 kom han tvåa i MLS:s "Goalkeeper of the Year"-utmärkelse och samma år kom han med i All-Star-laget och spelade 45 minuter när Chelsea besegrades med 3-2. När Chivas USA lades ned efter MLS-säsongen 2014 var Kennedy klubbens etta vad gäller antal spelade matcher, antal startade matcher, antal gjorda räddningar och antal hållna nollor.I den Dispersal Draft som hölls efter säsongen 2014, där de kvarvarande MLS-lagen fick plocka spelare från det som hade varit Chivas USA:s trupp, var de flesta experter överens om att Dan Kennedy skulle vara ett hett byte. FC Dallas, som genom lottdragning hade fått förstavalet i draften, såg till att experterna fick rätt genom att välja Dan Kennedy. Sejouren i Dallas blev dock inte riktigt vad Kennedy eller FC Dallas hade hoppats på eller förväntat sig. Kennedy drogs med skador i början av säsongen, vilket gav Chris Seitz en del speltid, och mot slutet säsongen tappade den då 33-årige Kennedy sin plats som förstemålvakt i Dallas till den tretton år yngre, egenfostrade och betydligt lägre avlönade Jesse Gonzalez. Kennedys framtid i FC Dallas såg mörk ut vid det här laget och detta löste man genom att inför säsongen 2016 trada tillbaka honom till Los Angeles, denna gång dock till Los Angeles Galaxy. I utbyte fick FC Dallas inte mer än två draftval i 2017 års MLS SuperDraft, vilket skvallrade om att Dallas inte var jätteangelägna att ha Kennedy kvar i truppen och att Kennedys status som en av ligans bästa målvakter nu låg ett antal år tillbaka i tiden.Även tiden i Los Angeles Galaxy skulle komma att bli ett misslyckande för Kennedy. I ligapremiären 2016 hemma mot D.C. United fick han bytas ut redan i 20:e minuten på grund av skada och in kom Brian Rowe. Kennedy hade då hunnit släppa in ett skott från distans av Lamar Neagle som inte såg helt otagbart ut. Efter det blev det bara två ytterligare framträdanden i MLS den säsongen. I bortamatchen mot Philadelphia Union i maj spelade han 90 minuter och stod för ett fumligt ingripande i samband med Philadelphias matchavgörande 2-2-mål och det som skulle bli hans sista framträdande i MLS var ett fem minuter långt inhopp borta mot Colorado Rapids i augusti. Mot slutet av säsongen var Kennedy inte ens andraval i Galaxys målvaktshierarki, då både Brian Rowe och Clément Diop hade gått om honom.Den nu 34-årige Dan Kennedy meddelade tidigare i veckan att han avslutar sin spelarkarriär. Han kommer nu istället att arbeta inom ungdomssidan hos Los Angeles Galaxy och som expertkommentator i både radio- och tv-sändningar av Los Angeles Galaxys och Los Angeles Galaxy II:s matcher.