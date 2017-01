Seattle Sounders FC:s svenske mittfältare Erik Friberg flyttar hem till BK Häcken. Friberg kom till Sounders sommaren 2015, detta för en andra sejour i klubben efter att även ha spelat för dem 2011, och avslutade snyggt med en MLS-titel. Kontraktet med Häcken, där han också spelade mellan 2007 och 2010, är på fyra år.

MLS blir en svensk spelare fattigare. Erik Friberg, Seattle Sounders FC:s snart 31-årige svenske mittfältare, flyttar nämligen hem till Sverige och BK Häcken. Friberg spelade för Häcken mellan 2007 och 2010 och har nyligen i intervjuer avslöjat att han gärna skulle återvända dit någon gång. Nu är återkomsten ett faktum och Friberg har skrivit på ett fyraårskontrakt med Häcken.Friberg inledde sin seniorkarriär i Västra Frölunda, detta under säsongerna 2005 och 2006. Sedan gjorde han de tidigare nämnde fyra säsongerna i Häcken innan han flyttade över Atlanten för sin första sejour i Seattle. Säsongen 2011 gjorde han ett mål och två assists på 26 ligamatcher för Seattle och han var även med och tog hem Lamar Hunt U.S. Open Cup det året. Efter säsongen 2012 valde Friberg att flytta hem till Sverige av familjeskäl och han skrev då på för Malmö FF. Efter två säsonger, där den sista slutade med SM-guld, bar det ut i Europa för Friberg. Det blev kortare sejourer i Bologna och Esbjerg, båda utan jätteframgångar, och under sommaren 2015 återvände han till Seattle. Seattle befann sig då i en formmässig kris och radade upp förluster men repade sig sen mot hösten. Slutspelet tog dock slut i kvartsfinalen mot FC Dallas.Fjolårssäsongen blev även den svängig för Fribergs och Seattles del. Seattle inledde säsongen riktigt dåligt och i slutet av juli fick tränaren Sigi Schmid, som hade tränat laget ända sedan MLS-inträdet 2009, sparken. In kom den tidigare assisterande tränaren Brian Schmetzer och inte minst den uruguay anske mittfältaren Nicolás Lodeiro och Seattle kom då in i en riktig formtopp. Efter att ha slutat fyra i Western Conference slog de sen i slutspelet ut Sporting Kansas City, FC Dallas och Colorado Rapids i tur och ordning. Tack vare det tog de sig till final mot Toronto FC, en match som spelades på Torontos hemmaplan BMO Field tack vare deras jämfört med Seattle bättre grundseriefacit. Trots klart övertag för Toronto vann Seattle finalen, detta efter en dramatisk förlängning och straffsparksläggning. Erik Friberg startade finalen men fick kliva av i mitten av andra halvlek. Friberg var inte helt ordinarie den gångna MLS-säsongen men var ändå en populär och användbar spelare tack vare sitt hårda arbete och sitt passningsspel. Att han var en del av det lag som tog Sounders första MLS-titel någonsin gör honom såklart heller inte mindre populär.Häckens sportchef Sonny Karlsson säger i ett uttalande på Häckens hemsida att "När Erik bestämde sig för att flytta hem igen fanns det inget att tveka på. Erik är fantastisk spelare med rutin och erfarenhet. En spelare alla lag behöver!" Häcken kom den gångna säsongen tia i Allsvenskan, något som man i år med en formstark John Owoeri, veteraner som Alexander Farnerud, Rasmus Lindgren och Erik Friberg med från början av säsongen samt en skadefri Paulinho hoppas kunna förbättra avsevärt.