Axel Sjöberg gjorde comeback för Colorado i 1-2-förlusten borta mot Philadelphia.

Förlust för Axel Sjöberg i comebacken

Colorado Rapids svenske mittback Axel Sjöberg gjorde inatt svensk tid comeback efter en åtta matcher lång skadefrånvaro, som berodde på en lårskada som han ådrog sig i matchen mot New York Red Bulls i början av mars. Comebackmatchen slutade med förlust med 1-2 borta mot Philadlephia Union, som tog seger nummer fyra på raken i ligan och därmed slog nytt klubbrekord.



Sjöberg spelade i Rapids mittbackspar tillsammans med den unge rookien Kortne Ford och de fick vara del av en väldigt händelserik match på alla håll och kanter. Efter en kvarts spel tog Rapids ledningen då Caleb Calvert fick mycket yta på offensiv planhalva, avancerade mot mål och sköt ett fint placerat högerskott strax under Unionmålvaktens Andre Blakes högra kryss. I mitten av andra halvlek fick Philadelphia straff efter att tidigare nämnde Kortne Ford liggande fått bollen på handen eller armen och straffen sköts i mål av C.J. Sapong, som hänger med bra i toppen av skytteligan. Nästan direkt efter Sapongs mål drabbades Rapids av ytterligare ett bakslag och det var av det mer bisarra slaget. Caleb Calvert fick gult kort nummer två för dagen då han kom in på planen utan domarens tillåtelse efter att ha fått läkarvård vid sidlinjen. Ytterligare några minuter senare tog Philadelphia ledningen då bosniern Haris Medunjanin skruvade in en frispark. Tim Howard var vansinnig på sin mur som nog hade kunnat täcka skottet ifall alla hade hoppat. 2-1 slutade matchen och Union var närmare 3-1 än Colorado var en kvittering.



Philadelphia ligger i skrivande stund sjua i Eastern Conference medan fjolårets sensationslag Colorado ligger sist i Western Conference med fyra poängs marginal. Framförallt är det bortaspelet som har spökat för Rapids i år. På sex spelade bortamatcher har de tagit genanta noll poäng.

2017-05-21

