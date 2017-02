Fredy Montero tillbaka i MLS

Den colombianske anfallaren Fredy Montero, med ett förflutet i Seattle Sounders FC, är tillbaka i MLS. Den snart 30-årige anfallaren har lånats in under hela 2017 av Vancouver Whitecaps FC. Senast kommer Montero från spel i kinesiska Tianjin Teda.

MLS blir ytterligare en profil rikare till säsongen 2017. Fredy Montero, den colombia nske anfallaren som gjorde mycket mål för Seattle Sounders FC mellan 2009 och 2012, har lånats in av Vancouver Whitecaps FC under hela den kommande säsongen. Han blir därmed en viktig förstärkning på en position där Whitecaps tidigare har sett mycket svaga ut. Under sina säsonger i Seattle gjorde Montero 119 matcher, 47 mål och 34 assists i MLS. 2009 blev han utsedd till "Newcomer of the Year" i MLS och året därpå ligans bästa spelare under 24 års ålder.Sedan Montero lämnade Seattle har han spenderat ett halvår på lån hemma i Colombia i Millonarios, två och en halv säsong i Sporting Clube de Portugal och nu senast ett år i kinesiska Tianjin Teda. Montero föll offer för de nya hårdare reglerna kring utländska spelare i kinesiska ligan och det är därför Tianjin Teda nu lånar ut honom. Whitecaps tränare Carl Robinson säger i ett uttalande till klubbens hemsida att "It's a great signing for us and we're delighted to welcome Fredy to our club. We have worked diligently throughout the offseason to strengthen the forward areas and today we have managed to add a very good striker in Fredy. He has proven throughout his career to be an elite attacking player and consistent goalscorer, and he is already familiar with the league and environment. We look forward to seeing him on the pitch wearing the Blue and White."Montero lär ta platsen som central anfallare i Whitecaps tremannaanfall, med Erik Hurtado och Kyle Greig som backup. Montero är bara 176 cm lång och därmed ingen klassisk centertank. Han är heller ingen extrem målskytt, men bör ha femton ligamål i sig om formen och medspelarna runtomkring inte sviker.