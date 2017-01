Gustav Svensson klar för Seattle Sounders FC

Den tidigare IFK Göteborg-mittfältaren Gustav Svensson är klar för de regerande MLS-mästarna Seattle Sounders FC. Den snart 30-årige Svensson kommer senast från en säsong i kinesiska Guangzhou R&F, som han fick lämna efter att reglerna gällande utländska spelarna i kinesiska ligan ändrats.

Erik Friberg lämnade Seattle Sounders FC efter fjolårets guldsäsong och flyttade hem till BK Häcken. Han har nu ersatts av en annan mittfältare från Göteborg i form av Gustav Svensson. Den snart 30-årige Svensson kommer senast från en säsong i kinesiska Guangzhou R&F, som tränas av den gamle jugoslaviske landslagsmittfältaren Dragan Stojkovic. Svensson fick lämna Guangzhou efter att reglerna gällande utländska spelare ändrats i kinesiska ligan inför kommande säsong. Han har tidigare i karriären gjort två vändor i IFK Göteborg, två säsonger i turkiska Bursaspor och en och en halv säsong i Tavriya Simferopol i Ukraina. Han gjorde 24 U21-landskamper för Sverige i yngre år och har även spelat sex A-landskamper, den senaste i form av en träningslandskamp i januari förra året i Abu Dhabi mot Finland.Till Sounders hemsida säger Garth Lagerwey, som är General Manager och President of Soccer i klubben, att "We’re excited to add Gustav to our roster. He brings a wealth of experience, a track record of success and versatility to our team and we’re eager to see how he impacts our squad in 2017." Gustav Svensson är en defensiv innermittfältare och väntas därför konkurrera om speltid med spelare som Osvaldo Alonso och Cristian Roldan. Svensson blir svensk nummer fyra i Sounders historia efter Fredrik Ljungberg, Erik Friberg och Adam Johansson. Han blir också svensk nummer fyra i MLS i dagsläget efter Axel Sjöberg, John Alvbåge och Mohammed Saeid.