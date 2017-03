Inför MLS 2017, Western Conference

På fredag börjar MLS-säsongen 2017 och därmed är det hög tid att spana in hur lagen ser ut inför säsongen. Vi börjar med Western Conference.

Colorado Rapids

FC Dallas

Houston Dynamo

Los Angeles Galaxy

Minnesota United FC

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Jose Earthquakes

Seattle Sounders FC

Sporting Kansas City

Vancouver Whitecaps FC

Då var det dags att sparka igång en ny MLS-säsong igen, vilket blir min nionde som redaktör och skribent för den här sidan. Tiden går onekligen fort! Säsongen börjar på fredag då Portland Timbers på hemmaplan tar emot ett av två expansionslag för året, nämligen Minnesota United FC. Därefter fortsätter premiäromgången både lördag och söndag och den sista matchen i omgången spelas natten mellan söndag och måndag svensk tid mellan Vancouver Whitecaps FC och Philadelphia Union.I och med att vi har två expansionslag den här säsongen, i form av tidigare nämnda Minnesota och även Atlanta United FC, består MLS nu av 22 lag. Både Western och Eastern Conference består av elva lag och de sex bäst placerade lagen i respektive conference efter 34 grundserieomgångar går till slutspel. Lag ett och två i respektive conference går direkt till semifinal medan lag tre till sex måste spela en playoff-match för att ta sig dit. Trean möter sexan och fyran möter femman i respektive conference i en match där det högst seedade laget får hemmaplan.Jag har som synes använt samma mall för "Inför säsongen"-artiklarna som tidigare år. Jag tycker att den är väldigt bra och ändamålsenlig men jag är ju bara människa och således inte immun mot slarvfel. Ifall man ser något som är fel eller tokigt uttryckt får man hemskt gärna påpeka detta i kommentarsfältet, på MLS-forumet eller till mig på Twitter.Här kommer då min genomgång och mina tippningar av Western Conference. Motsvarande artikel om Eastern Conference kommer imorgon eller på fredag.Kortne Ford (försvarare, University of Denver), Ricardo Perez (mittfältare, Creighton University), Sam Hamilton (mittfältare, University of Denver), Alan Gordon (anfallare, Los Angeles Galaxy), Bismark Adjei-Boateng (mittfältare, Manchester City)Joseph Greenspan (försvarare, Minnesota United FC), Sean St Ledger (försvarare, klubblös), Marco Pappa (mittfältare, Municipal), Zach Pfeffer (mittfältare, klubblös), Conor Doyle (anfallare, Puerto Rico FC) Jermaine Jones (mittfältare, Los Angeles Galaxy), Sébastien Le Toux (mittfältare, D.C. United)Tvåa i Western Conference, utslagna i semifinalen mot Seattle Sounders FCDick’s Sporting Goods Park (18,086)Pablo MastroeniTim Howard, Axel Sjöberg, Sam Cronin, Shkëlzen GashiBismark Adjei-Boateng, Dennis CastilloHoward, Miller – Watts – Sjöberg – Burch, Badji – Cronin – Adjei-Boteng-Powers-Gashi, DoyleColorado Rapids, med svenske Axel Sjöberg i mittförsvaret som en av de viktigaste spelarna, ska i år bygga vidare på en säsong som slog alla utom möjligen de själva med häpnad. Jag och många med mig hade ifjol tippat Colorado i botten av Western Conference, men istället slutade de bara två poäng bakom conferenceettan Dallas och gick sen till semifinal i slutspelet. Inför årets säsong har de inte gjort några stora förändringar i truppen. Positivt är att Tim Howard är med från start, även om den ljumskskada som han ådrog sig i en landskamp i november har förstört hela försäsongen och sannolikt innebär att han missar premiären mot New England. En landslagsveteran som däremot inte är kvar i Colorado är mittfältaren Jermaine Jones, som har flyttat ”hem” till Los Angeles där han har sin familj. En intressant ersättare har hämtats in i ghananen Bismark Adjei-Boateng. Han är fostrad i Right to Dream Academy och Manchester City men har spenderat de senaste fem säsongerna på lån i norska Strømsgodset. Som lag kan jag inte se att Colorado är sämre i år jämfört med ifjol. Ifall någon av de offensiva spelarna, typ Shkëlzen Gashi eller Kevin Doyle, förbättrar sin poängskörd något snäpp ser det ännu bättre ut. Även veteranen Alan Gordon kan bli nyttig framåt, men jag tror att det mest blir som inhoppare.Bryan Reynolds (anfallare, egen produkt), Jesus Ferreira (anfallare, egen produkt), Anibal Chalá (försvarare, El Nacional), Roland Lamah (mittfältare, Ferencváros), Reggie Cannon (försvarare, UCLA), Javier Morales (mittfältare, Real Salt Lake), Cristian Colmán (anfallare, Nacional), Jacori Hayes (mittfältare, Wake Forest University), Adonijah Reid (anfallare, ANB Futbol), Hernán Grana (försvarare, All Boys, lån), Carlos Cermeño (mittfältare, Deportivo Táchira, lån), Walker Hume (försvarare, University of North Carolina At Chapel Hill)Aubrey David (försvarare, åter efter lån), Carlos Lizarazo (mittfältare, åter efter lån), Getterson (anfallare, åter efter lån), Juan Esteban Ortiz (mittfältare, Rionegro Águilas), Mauro Rosales (mittfältare, Vancouver Whitecaps FC), Norberto Paparatto (försvarare, klubblös), Ryan Herman (målvakt, Miami FC), Zach Loyd (försvarare, Atlanta United FC), Carlos Ruíz (anfallare, lagt av), Fabián Castillo (mittfältare, Trabzonspor), Moisés Hernández (försvarare, Comunicaciones), Timo Pitter (mittfältare, lagt av), Colin Bonner (anfallare, lagt av)Etta i Western Conference, utslagna i kvartsfinalen mot Seattle Sounders FCToyota Stadium (20,500)Óscar ParejaMatt Hedges, Carlos Gruezo, Mauro DíazCristian Colmán, Aníbal Chalá, Reggie CannonSeitz, Grana – Hedges – Zimmerman – Figueroa, Barrios – Gruezo – Morales – Acosta – Lamah, ColmánDallas argentinske mittfältare Mauro Díaz är en av MLS:s skickligaste och mest sevärda spelare i sina bästa stunder. Han är också en av mina personliga favoriter. Tyvärr har hans MLS-karriär kantats av skador och i slutet av förra säsongen var det dags igen. I oktober slet han av en hälsena och kommer inte vara tillgänglig för spel förrän tidigast i sommar. En annan argentina re, en betydligt äldre sådan, i form av Javier Morales från Real Salt Lake har hämtats in som temporär ersättare. Den colombia nske yttern Fabián Castillo har också blivit såld till Trabzonspor, där han spenderade andra halvan av förra säsongen på lån. Dessa avbräck till trots ser FC Dallas mycket bra ut. Chris Seitz har vuxit ut till en fullt duglig MLS-målvakt, Matt Hedges fick ”Defender och the Year”-utmärkelsen förra året och hans mittbackskollega Walker Zimmerman imponerade också. Carlos Gruezo är en av ligans bästa defensiva mittfältare och Kellyn Acosta likaså bland unga inhemska spelarna på den positionen. Framåt är Michael Barrios i sina bästa stunder en mardröm för motståndarlagets ytterbackar och belgaren Roland Lamah, som ersätter Castillo, känns som ett spännande nyförvärv. Lite frågetecken finns allra längst fram eftersom ingen i laget har visat att han kan göra mycket mål i MLS. Nu hoppas man på nyförvärvet Cristian Colmán, en 22-årig paraguayan vars målsnitt är jämförbart med Maximiliano Urruti som redan spelar i Dallas. Dallas blir säkerligen ett topplag även i år, men det är tveklöst ett minus med Mauro Díaz svåra skada och jag kan inte riktigt släppa det här med målskyttet.Erick Torres (anfallare, åter efter lån), Dylan Remick (försvarare, Seattle Sounders FC), Alberth Elis (anfallare, Monterrey, lån), Adolfo Machado (försvarare, Deportivo Saprissa), Leonardo (försvarare, Los Angeles Galaxy), Romell Quioto (anfallare, CD Olimpia), Juan David Cabezas (mittfältare, Deportivo Cali, lån), A.J. DeLaGarza (försvarare, Los Angeles Galaxy), Vicente Sánchez (mittfältare, Defensor Sporting)Sebastien Ibeagha (försvarare, San Antonio FC), Rob Lovejoy (mittfältare, lagt av), Cristian Maidana (mittfältare, Al Ahli), Raúl Rodríguez (försvarare, Shanghai Shenxin), Zach Steinberger (mitttfältare, Jacksonville Armada), David Horst (försvarare, Real Salt Lake), Abdoulie Mansally (försvarare, PS Kemi), Yair Arboleda (mittfältare, åter efter lån), Keyner Brown (försvarare, åter efter lån), Collen Warner (mittfältare, Minnesota United FC), Sheanon Williams (försvarare, Vancouver Whitecaps FC), Will Bruin (anfallare, Seattle Sounders FC)Tia i Western ConferenceBBVA Compass Stadium (22,000)Wilmer CabreraAlex, A.J. DeLaGarza, Óscar Boniek GarcíaAlberth Elis, Romell Quioto, Mauro ManotasWillis, DeLaGarza – Leonardo – Machado – Beasley, Elis – Cabezas – García – Alex – Quioto, TorresHouston satsar syd- och centralamerikansk för att ta sig ur en trist period i klubbens historia med tre raka missade slutspel. De har en ny tränare i form av colombianen Wilmer Cabrera och mängder med spelare från Central- och Sydamerika har värvats under vintern. En spelare som har lyfts fram av experter är honduranen Alberth Elis, en oerhört snabb yttermittfältare som har haft svårt att få speltid i den mexikanska storklubben Monterrey men som sina blott tjugo år fyllda har briljerat både hemma i honduranska ligan och i landslaget. En annan spelare som man ska hålla koll på är givetvis Erick ”Cubo” Torres, som var fantastisk under Wilmer Cabrera i Chivas USA men som har floppat fullständigt i Houston Dynamo. Förhoppningsvis kan Cabrera få fart på Torres karriär igen och Torres har sett bra ut under försäsongen. Ytterligare en intressant värvning är A.J. DeLaGarza från Los Angeles Galaxy. DeLaGarza är en skicklig försvarare som flyttades runt på alla positioner i backlinjen under sina åtta säsonger i Galaxy, framförallt centralt och till höger, men hade svårt att etablera sig som ordinarie på en position. I Houston lär han ta platsen ute till höger initialt, men räkna med att det blir en och annan match som mittback också för DeLaGarza. Sammanfattningsvis tycker jag att Houston har värvat intressant och känns starkare än ifjol. Jag tror att de behövde ett omtag och jag sticker ut hakan och säger att de kniper den sista slutspelsplatsen.Jermaine Jones (mittfältare, Colorado Rapids), João Pedro (mittfältare, Vitória S.C.), Romain Alessandrini (mittfältare, Marseille)Robbie Keane (anfallare, klubblös), Steven Gerrard (mittfältare, lagt av), Landon Donovan (mittfältare, lagt av), Jeff Larentowicz (mittfältare, Atlanta United FC), Leonardo (försvarare, Houston Dynamo), Alan Gordon (anfallare, Colorado Rapids), Mike Magee (mittfältare/anfallare, lagt av), Oscar Sorto (försvarare, Orange County SC), A.J. DeLaGarza (försvarare, Houston Dynamo)Trea i Western Conference, utslagna i kvartsfinalen mot Colorado RapidsStubHub Center (27,000 under Los Angeles Galaxys matcher)Curt OnalfoJelle Van Damme, Giovani dos SantosJoão Pedro, Ariel LassiterRowe, Rogers – Steres – Van Damme – Cole, Boateng – Lletget – dos Santos – Jones – Alessandrini, ZardesEn era tog slut i Los Angeles Galaxy när Robbie Keane lämnade klubben efter fjolårets säsong. Keane lämnar som den kanske bästa Designated Player-värvningen någonsin i MLS och hans tomrum blir inte lätt att fylla, även om det inte blev så mycket speltid ifjol på grund av skador och spel i EM. Även Steven Gerrard har försvunnit, men det är sportsligt sett inte något jättetungt tapp för Galaxy, och tränaren Bruce Arena har också lämnat och återvänt till posten som amerikansk förbundskapten. Jermaine Jones har hämtats in som någon form av ersättare till Gerrard och han och Sebastian Lletget kommer bilda ett intressant innermittfält, med konkurrens från den nye portugisen João Pedro. Ifall Pedro tar platsen kan Lletget istället få spela yttermittfältare igen. Ett annat intressant mittfältsnyförvärv är fransmannen Romain Alessandrini, som hamnade längst bort på bänken när Marseille värvade Dimitri Payet från West Ham. Framåt ser Gyasi Zardes ut att äntligen få spela central anfallare igen istället för ytter. Zardes gjorde sexton ligamål säsongen 2014 som central anfallare och håller bra MLS-nivå på den positionen, men jag är långt ifrån såld på honom som ytter där han har spelat de senaste två säsongerna. Med Giovani dos Santos och Alessandrini som framspelare bör Zardes kunna göra ett tvåsiffrigt antal mål igen. Bakåt hoppas man på en lika bra säsong som ifjol från belgaren Jelle Van Damme samt att hans mittbackskollega Daniel Steres och målvakten Brian Rowe kan dra ned på antalet individuella misstag en aning. Som vanligt känns det givet att Galaxy grejar en slutspelsplats, men jag tror inte att de blandar sig i den absoluta toppen av Western Conference. Räkna dock med en tung sommarvärvning. Bland annat har det ryktats om Jonathan dos Santos, alltså Giovanis lillebror, från Villarreal.Hela truppen*ExpansionslagTCF Bank Stadium (52,525)Adrian HeathVadim Demidov, Kevin Molino, Johan VenegasAbu Danladi, Miguel Ibarra, Christian RamirezAlvbåge, Thiesson - Calvo – Demidov - Davis, Ibarra – Ibson – Molino – Schüller – Kadrii, VenegasMinnesota är ett av två expansionslag i år. Det andra är Atlanta och av de två expansionslagen har Minnesota varit klart mest återhållsamt vad gäller värvningar. Medan Atlanta har spenderat stora pengar på framförallt sydamerikaner har Minnesota scoutat hårt i Skandinavien och även plockat spelare här och var i Nordamerika. Man har också öppet sagt att det inte blir några Designated Player-värvningar under 2017. Mycket nordeuropeiska inslag finns det som sagt, i form av den norske mittbacken Vadim Demidov, den danske yttern/anfallaren Bashkim Kadrii och de f.d. allsvenska bekantingarna Mohammed Saeid, Rasmus Schüller och John Alvbåge. Bland spelarna som har hängt med upp från NASL kan nämnas brassemittfältaren Ibson, målspottaren Christian Ramirez och ytterbacken och lagkaptenen Justin Davis. Tre andra värvningar som ska lyftas fram är Miguel Ibarra, som fick A-landslagsdebutera som NASL-spelare innan han drog en sväng till Mexiko , trinidadiern Kevin Molino, som är en personlig favorit hos tränaren Adrian Heath och som värvades in för hela $650,000 i General och Targeted Allocation Money, samt förstavalet i draften Abu Danladi. Intressanta spelare finns som sagt, men expansionslag brukar få det svårt och jag tror inte att Minnesota räcker till i år.10= Flera spelare från klubbens trupp i NASL har hängt med upp i MLS, men är ändå att betrakta som nyförvärv.David Guzmán (mittfältare, Deportivo Saprissa), Roy Miller (försvarare, Saprissa), Victor Arboleda (mittfältare, Portland Timbers 2), Rennico Clarke (försvarare, Portland Timbers 2), Kendall McIntosh (målvakt, Portland Timbers 2), Jeremy Ebobisse (anfallare, Duke University), Dairon Asprilla (mittfältare/anfallare, åter efter lån), Chance Myers (försvarare, Sporting Kansas City), Sebastián Blanco (mittfältare, San Lorenzo), Lawrence Olum (försvarare/mittfältare, Sporting Kansas City)Jack Jewsbury (försvarare/mittfältare, lagt av), Ned Grabavoy (mittfältare, lagt av), Nick Besler (mittfältare, Real Monarchs SLC), Neco Brett (anfallare, klubblös), Wade Hamilton (målvakt, klubblös), Chris Klute (försvarare, klubblös), Chris Konopka (målvakt, FC Edmonton), Ben Polk (anfallare, Orlando City B), Jermaine Taylor (försvarare, Minnesota United FC), Andy Thoma (försvarare, klubblös), Nat Borchers (försvarare, lagt av), Taylor Peay (försvarare, klubblös), Steven Taylor (försvarare, Ipswich), Lucas Melano (mittfältare, Atlético Belgrano, lån)Sjua i Western ConferenceProvidence Park (20,438)Caleb PorterDiego Valeri, Liam Ridgewell, Fanendo AdiJeremy Ebobisse, David GuzmánGleeson, Powell – Olum – Ridgewell - Andriuškevicius, Chará – Valeri – Guzmán, Blanco – Adi - NagbeEn av förra årets stora besvikelser var Portland Timbers, som efter sin MLS-titel 2015 missade slutspel efterföljande säsong. Ett par veteraner har lagt av inför årets säsong, framförallt då Jack Jewsbury och Nat Borchers, och den argentinske floppyttern Lucas Melano har skickats tillbaka på lån till Argentina. I hans ställe har en annan argentinare värvats, nämligen Sebastián Blanco från San Lorenzo. Blanco är 28 år gammal och är fostrad i Diego Valeris gamla klubb Lanús. Han har därefter spelat i Metalist Kharkiv, West Bromwich Albion och nu senast alltså San Lorenzo. Tidigare nämnde Nat Borchers slet av en hälsena i somras och valde att lägga av inför årets säsong. I hans frånvaro finns det frågetecken kring vem som ska spela bredvid Liam Ridgewell i mittförsvaret och det blev inte direkt bättre av att Gbenga Arokoyo även han slet av en hälsena under försäsongen och missar hela eller nästan hela ligasäsongen 2017. Något av nyförvärven Roy Miller och Lawrence Olum eller den mångsidige Amobi Okugo lär nu paras ihop med Ridgewell. Håll ett öga på den costaricanske landslagsmittfältaren David Guzmán, som har värvats under vintern, och den nydraftade amerikanske U20-landslagsmannen Jeremy Ebobisse, i den mån han får spela. Portland bör ha tillräckligt med kvalitet för att nå slutspel, men det trodde jag å andra sidan förra året också.Sebastian Saucedo (mittfältare, åter efter lån), Matt Van Oekel (målvakt, FC Edmonton), José Hernández (mittfältare, UCLA), Albert Rusnák (mittfältare, FC Groningen), David Horst (försvarare, Houston Dynamo), Chad Barrett (anfallare, San Jose Earthquakes), Luis Silva (mittfältare, Tigres), Brooks Lennon (anfallare, Liverpool, lån)Javier Morales (mittfältare, FC Dallas), Jamisón Olave (försvarare, klubblös), Boyd Okwuonu (försvarare, klubblös), Phanuel Kavita (försvarare, klubblös), John Stertzer (mittfältare, New York City FC), Emery Welshman (anfallare, klubblös), Olmes García (anfallare, klubblös), Pedro Báez (anfallare, åter efter lån), Devon Sandoval (anfallare, San Francisco Deltas), Juan Manuel Martínez (mittfältare, Vélez Sarsfield), Jeff Attinella (målvakt, Portland Timbers)Sexa i Western Conference, utslagna i playoff-matchen mot Los Angeles GalaxyRio Tinto Stadium (20,213)Jeff CassarNick Rimando, Kyle Beckerman, Joao PlataRicardo Velazco, José Hernández, Jordan AllenRimando, Beltran – Glad – Schuler – Wingert, Allen - Beckerman – Rusnák – Sunny – Plata, MovsisyanEn era tog slut i Real Salt Lake när argentinaren Javier Morales lämnade klubben efter fjolårets säsong. Den offensive mittfältaren Morales kom till Real Salt Lake redan inför säsongen 2007 och efter tio säsonger i klubben fick det räcka. Lite oväntat blev han dock kvar i MLS och ska, som tidigare sagt, nu spela för FC Dallas. Hans ersättare är slovaken Albert Rusnák från min gamla tillfälliga hemstads klubb FC Groningen, som har sålt en hel del spelare till MLS de senaste åren. Rusnák är en tekniskt skicklig offensiv mittfältare med en A-landskamp och en massa U-landskamper under bältet. Han tillhörde Manchester City mellan 2010 och 2015 men skickades runt på lån för att få speltid, bland annat till Birmingham och Cambuur. Några breddspelare har plockats in av Salt Lake såsom Luis Silva och David Horst, som båda har spelat i klubben tidigare, och den rivige men ineffektive anfallaren Chad Barrett. Real Salt Lake blir Barretts sjunde MLS-klubb i karriären. Utöver Morales är de namnstarkaste spelarna som har lämnat veteranmittbacken Jámison Olave och argentinaren Juan Manuel ”Burrito” Martínez. RSL brukar vara bra hemma och det lär inte förändras i år, men jag tror inte att de räcker till för att nå slutspel. Det som förändrar saker och ting är om offensiven fungerar problemfritt direkt och Yura Movsisiyan öser in mål, med hjälp av Joao Plata och Albert Rusnák.Nick Lima (försvarare, UC Berkeley), Harold Cummings (försvarare, Alajuelense), Danny Hoesen (anfallare, FC Groningen, lån), Jackson Yueill (mittfältare, UCLA), Marco Ureña (anfallare, Brøndby IF), Florian Jungwirth (försvarare/mittfältare, Darmstadt), Jahmir Hyka (mittfältare, FC Luzern), Lindo Mfeka (mittfältare, Unviersity of South Florida)Bryan Meredith (målvakt, Seattle Sounders FC), Clarence Goodson (försvarare, klubblös), Chad Barrett (anfallare, Real Salt Lake), Henok Goitom (anfallare, klubblös), Innocent Emeghara (anfallare, klubblös), Steven Lenhart (anfallare, FC Imabari), Mark Sherrod (anfallare, klubblös), Jordan Stewart (försvarare, Phoenix Rising FC), Alberto Quintero (mittfältare, åter efter lån)Nia i Western ConferenceAvaya Stadium (18,000)Dominic KinnearChris Wondolowski, Aníbal Godoy, David BinghamKip Colvey, Jackson Yueill, Nick LimaBingham, Lima – Bernárdez – Jungwirth – Francis, Dawkins – Alashe – Cerén – Hyka, Wondolowski - Hoesen”Nej, det här tror jag tyvärr inte riktigt på” var de exakta ord som jag inledde förra årets kommentar om San Jose Earthquakes och jag kör på samma spår i år för Henok Goitoms gamla lag. Det här ser helt enkelt inget vidare ut, om San Jose inte likt Colorado Rapids ifjol får till ett helt överjävligt svårslaget lag som knappt går att göra mål på. De enda nyförvärv som man lite grann hajar till av är Florian Jungwirth, med drygt 140 matcher i de två högsta ligorna i Tyskland, och albanen Jahmir Hyka, som gjorde en bra VM-kvalmatch mot Sverige för en massa år sedan. Chris Wondolowski lär som vanligt vara en garanti för tio-femton mål. Dock gjorde den uppsnackade Simon Dawkins en ganska svag comebacksäsong i San Jose och Danny Hoesen, som är inlånad från Groningen, är ett synnerligen oskrivet kort. Just offensiven var där det brast förra året i San Jose. De var ganska klart sämst i ligan sett till antal gjorda mål och på förhand tycker jag inte att något av de offensiva nyförvärven känns tillräckligt starka för att ändra på det. Håll dock ett öga på mittfältaren Jackson Yueill, som snackades upp inför draften och gjorde en bra Combine. Harold Cummings, panamansk landslagsmittback, är också ett bra nyförvärv men det återstår att se om han kan slå sig in i startelvan. En bra målvakt har de också i David Bingham, men sammantaget tycker jag att det här känns som ett av de svagare lagen i hela ligan i år och det säger jag trots att jag gillar Dominic Kinnear som tränare.11Bryan Meredith (målvakt, San Jose Earthquakes), Harry Shipp (mittfältare, Montreal Impact), Will Bruin (anfallare, Houston Dynamo), Henry Wingo (mittfältare, University of Washington), Seyi Adekoya (anfallare, UCLA), Brian Nana Sinkam (försvarare, Stanford University), Nouhou Tolo (försvarare, Seattle Sounders FC 2), Cristian Colmán (anfallare, Club Nacional), Gustav Svensson (mittfältare, Guangzhou R&F)Oalex Anderson (mittfältare, klubblös), Michael Farfan (mittfältare, lagt av), Erik Friberg (mittfältare, BK Häcken), Herculez Gomez (anfallare, lagt av), Andreas Ivanschitz (mittfältare, Viktoria Plzen), Darwin Jones (anfallare, Tampa Bay Rowdies), Damion Lowe (försvarare, Tampa Bay Rowdies), Charlie Lyon (målvakt, Orange County SC), Tyrone Mears (försvarare, Atlanta United FC), Jimmy Ockford (försvarare, Reno 1868), Dylan Remick (försvarare, Houston Dynamo), Nathan Sturgis (mittfältare, klubblös), Nelson Valdez (anfallare, Cerro Porteño), Zach Scott (försvarare, lagt av), Victor Mansaray (anfallare, FC Cincinnati, lån)Fyra i Western Conference, seger i finalen mot Toronto FCCenturyLink Field (38,500 under merparten av Seattles matcher)Brian SchmetzerNicolás Lodeiro, Chad Marshall, Osvaldo Alonso, Clint DempseyAaron Kovar, Oniel FisherFrei, Svensson – Marshall – Torres – Jones, Fernández – Alonso – Dempsey – Roldan – Lodeiro, BruinEfter en fenomenal andra halva av säsongen, som föregicks av ett tränarbyte där trotjänaren Sigi Schmid fick ge plats åt Brian Schmetzer, lyckades Seattle ifjol ta hem sin första MLS-titel någonsin. Förutom tränarbytet under sommaren fick laget också ett välbehövligt tillskott i uruguay anen Nicolás Lodeiro, som under sin halva säsong gjorde tillräckligt för att ta hem ”Newcomer of the Year”-utmärkelsen. Lodeiro har förutom fenomenala tekniska färdigheter också en otrolig arbetskapacitet. Förra året stod han för fyra mål och åtta assists på tretton grundseriematcher, följt av fyra mål på sex slutspelsmatcher. Nu återstår det att se hur väl han kan prestera under en hel MLS-säsong när alla motståndare lär lägga särskilt fokus på att sätta stopp för honom. Utöver Lodeiro finns annan offensiv kvalitet i form av fjolårets ”Rookie of the Year” Jordan Morris och nu är även Clint Dempsey redo för spel igen efter sina hjärtproblem. Det ska också bli intressant att se om Will Bruin kan få en nytändning efter ett svagt 2016 i Houston Dynamo och nu ryktas det att Keisuke Honda från Milan är på ingång. Även defensiven ser riktigt bra ut och jag har svårt att inte placera Seattle i toppen av Western Conference.Tyler Pasher (försvarare/mittfältare, Swope Park Rangers), Adrian Zendejas (målvakt, Swope Park Rangers), Andrew Dykstra (målvakt, D.C. United), Igor Julião (försvarare, Fluminense, lån), Latif Blessing (mittfältare, Liberty Professionals), Gerso Fernandes (mittfältare, Belenenses), Cameron Iwasa (anfallare, Sacramento Republic FC), Ilie Sánchez (mittfältare, 1860 München), Soony Saad (anfallare, BEC Tero Sasana), Colton Storm (försvarare, University of North Carolina at Chapel Hill)Brad Davis (mittfältare, lagt av), Ever Alvarado (försvarare, Olimpia), Emmanuel Appiah (mittfältare, klubblös), Connor Hallisey (mittfältare, klubblös), Jon Kempin (målvakt, klubblös), Justin Mapp (mittfältare, klubblös), Nuno André Coelho (försvarare/mittfältare, Chaves), Alec Kann (målvakt, Atlanta United FC), Chance Myers (försvarare, Portland Timbers), Paulo Nagamura (mittfältare, lagt av), Jacob Peterson (mittfältare/anfallare, Atlanta United FC), Lawrence Olum (försvarare/mittfältare, Portland Timbers), Benji Joya (mittfältare, klubblös)Femma i Western Conference, utslagna i playoff-matchen mot Seattle Sounders FCChildren's Mercy Park (18,467)Peter VermesDom Dwyer, Benny Feilhaber, Roger Espinoza Gerso Fernandes, Latif Blessing, Diego Rubio, Ilie SánchezMelia, Zusi – Opara – Besler – Medranda, Blessing – Espinoza – Feilhaber – Mustivar – Fernandes, DwyerHär har vi ett lag som känns rätt ljummet inför 2017 års MLS-säsong. Efter tre raka säsonger där man med ganska knapp marginal har tagit sig till slutspel för att där åka ut direkt i play off-rundan tror jag att Kansas i år ramlar ned under slutspelsstrecket med ungefär lika stor marginal. Ett problem är att flera nyckelspelare känns som att de är på nedåtgående eller åtminstone inte blir bättre. Graham Zusi har dragits med skador och gör knappt några poäng längre och verkar nu flyttas ned som högerback, Matt Besler var bänkad periodvis under förra säsongen, Benny Feilhaber håller fortfarande bra klass men börjar bli till åren och Roger Espinoza likaså och jag har svårt att förstå hur man motiverar att betala Espinoza en årslön på $800,000. Det som kan skicka Kansas uppåt i tabellen är om Dom Dwyer gör femton plus mål igen och rentutav letar sig uppåt mot de 22 mål han gjorde säsongen 2014. Man vet heller inte riktigt var man har de nya yttrarna Gerso Fernandes och Latif Blessing och den chile nske anfallaren Diego Rubio. Jag håller också en tumme för att mittbacken Ike Opara får vara skadefri i år och äntligen får spela åtminstone trettio ligamatcher. Opara har spelat i MLS sedan 2010 och förra året, då han spelade 25 matcher varav 16 från start, var personligt rekord för honom i antal spelade matcher och minuter. Ifall allt fungerar kan Kansas utmana i toppen, men så tror jag inte att det blir.Sheanon Williams (försvarare, Houston Dynamo), Spencer Richey (målvakt, Whitecaps FC 2), Kyle Greig (anfallare, Whitecaps FC 2), Jakob Nerwinski (försvarare, University of Connecticut), Yordy Reyna (anfallare, Red Bull Salzburg), Fredy Montero (anfallare, Tianjin Teda, lån), Brek Shea (försvarare/mittfältare, Orlando City SC), Mauro Rosales (mittfältare, FC Dallas)Pedro Morales (mittfältare, Colo-Colo), Marco Carducci (målvakt, klubblös), Fraser Aird (försvarare, åter efter lån), Jordan Smith (försvarare, åter efter lån), Blas Pérez (anfallare, Árabe Unido), Masato Kudo (anfallare, Sanfrecce Hiroshima), Kianz Froese (mittfältare, Fortuna Düsseldorf), Giles Barnes (mittfältare/anfallare, Orlando City SC)Åtta i Western ConferenceBC Place (21,000)Carl RobinsonDavid Ousted, Kendall Waston, Matías Laba, Fredy MonteroAlphonso Davies, Jacob NerwinskiOusted, Williams – Parker – Waston – de Jong, Bolaños – Laba – Mezquida – Jacobson – Shea, MonteroEfter stora frågetecken kring anfallet gjorde Whitecaps i mitten av februari slag i saken och tog in en bra anfallsvärvning i form av den före detta Seattlestjärnan Fredy Montero. Montero lånas in under hela säsongen 2017 från Tianjin Teda i Kina och lär gå rätt in i startelvan. Någon extrem målskytt är dock inte Montero. Som mest har han gjort tretton mål under en MLS-säsong och under åren i Seattle gjorde sig Montero känd som en ojämn spelare. Den gamle mittfältsstjärnan Pedro Morales har flyttat hem till Chile och är det tyngsta spelartappet för Vancouver. Någon form av ersättare har plockats in i form av peruanen Yordy Reyna, men vi får se ifall han kommer användas centralt på mittfältet, som yttermittfältare eller rentutav som central anfallare. Bakåt ser Vancouver bra ut med en alldeles utmärkt målvakt i David Ousted och en backlinje där det finns både rutinerat och ungt och dessutom ganska bra bredd. Dock släppte Whitecaps in näst flest mål i Western Conference förra året och det med i mångt och mycket samma spelare då som nu. Håll ett öga på högerbacken Jacob Nerwinski, som imponerade stort i årets MLS Combine, Kekuta Manneh, som jag som alltid hoppas tar ytterligare kliv framåt och blir en toppspelare i MLS, och supertalangen Alphonso Davies. Vancouver känns svårtippade i år, men det får bli en placering strax under slutspelsstrecket.Sammanfattningsvis tippar jag Western Conference så här:1. Seattle Sounders FC2. FC Dallas3. Los Angeles Galaxy4. Portland Timbers5. Colorado Rapids6. Houston Dynamo------------------------------------7. Sporting Kansas City8. Vancouver Whitecaps FC9. Real Salt Lake10. Minnesota United FC11. San Jose Earthquakes