Inför MLS-säsongen 2017, Eastern Conference

Här följer en genomgång av Eastern Conference-lagen inför MLS-premiären på fredag.

Atlanta United FC

Chicago Fire

Columbus Crew SC

D.C. United

Montreal Impact

New England Revolution

New York City FC

New York Red Bulls

Orlando City SC

Philadelphia Union

Toronto FC

Igår lade jag upp min "Inför MLS-säsongen"-artikel för Western Conference och här kommer motsvarande för Eastern Conference. Precis som jag skrev i Western Conference-artikeln så kan felaktigheter förekomma och ifall man ser sådana får man gärna flagga för dem i kommentarsfältet, MLS-forumet eller till mig på Twitter.Hela truppenBobby Dodd Stadium (55,000)Gerardo "Tata" MartinoMichael Parkhurst, Miguel Almirón, Héctor Villalba, Brad GuzanMiles Robinson, Yamil Asad, Leandro González PirezKann, Mears – Parkhurst - González Pírez – Garza, Villalba – McCann – Almirón – Carmona – Martínez, JonesAtlanta är det expansionslag som har spenderat klart mest pengar på transfermarknaden och vars nyförvärv känns på pappret vassast. Den nye tränaren Gerardo "Tata" Martino har framförallt vänt blickarna mot Sydamerika och värvat bl.a. fyra spelare från argentinska ligan och två tidigare Serie A -baserade sydamerikaner. MLS-erfarenhet i mängder har också hämtats in i form av spelare som Michael Parkhurst, Jeff Larentowicz, Zach Loyd och Jacob Peterson och det finns även spännande unga spelare som Miles Robinson, Jeffrey Otoo, Chris Goslin och Andrew Carleton (de sistnämnda födda år 2000). I sommar ansluter också den amerikanske landslagsmålvakten Brad Guzan från Middlesbrough och då har man en av ligans bästa målvakter. På pappret ser truppen riktigt bra ut. Expansionslag brukar inte lyckas speciellt bra sina första år men jag tror faktiskt att Atlanta tar en slutspelsplats. Det enda man möjligen kan oroa sig över är om Kenwyne Jones är tillräckligt bra och kan göra mycket mål samt om försvaret lyckas spela ihop sig. Intresset för laget är enormt, med över 27,000 sålda säsongsbiljetter, och de lär därför få riktigt bra hemmastöd.Nemanja Nikolic (anfallare, Legia Warszawa), Juninho (mittfältare, Club Tijuana, lån), Jorge Bava (målvakter, Atlético Bucaramanga), Dax McCarty (mittfältare, New York Red Bulls), Daniel Johnson (mittfältare, University of Louisville), Djordje Mihailovic (mitttfältare, egen produkt), Stefan Cleveland (målvakt, University of Louisville), Brandt Bronico (mittfältare, University of North Carolina at Charlotte), Matej Dekovic (försvarare, University of North Carolina at Charlotte)Razvan Cocis (mittfältare, klubblös), Eric Gehrig (försvarare, lagt av), Nick LaBrocca (mittfältare, klubblös), Patrick McLain (målvakt, Minnesota United FC), Alex Morrell (mittfältare, Tampa Bay Rowdies), Rodrigo Ramos (försvarare, åter efter lån), Michael Stephens (mittfältare, San Francisco Deltas), Khaly Thiam (mittfätare, åter efter lån), Sean Johnson (målvakt, New York City FC)Tia i Eastern ConferenceToyota Park (20,000)Veljko PaunovicJuninho, Dax McCarty, Nemanja Nikolic, David AccamDaniel Johnson, Brandon VincentBava, Polster – Campbell – Kappelhof – Vincent, Accam – Juninho - de Leeuw – McCarty – Álvarez, NikolicVeljko Paunovic fick en tuff första säsong i MLS och kom sist i ligan med sitt Chicago Fire. Framförallt var de fruktansvärt dåliga på bortaplan och lyckades med bedriften att som enda lag i MLS inte vinna en enda bortamatch ifjol. Chicago har nu kommit sist i MLS två säsonger i rad. För att få ett slut på den sista trenden har man gjort ett par tunga värvningar under vintern. Den ungerske landslagsanfallaren Nemanja Nikolic, som gjorde 40 mål på 56 ligamatcher för Legia Warszawa och dessförinnan öste in mål för Videoton, har hämtats in liksom den f.d. Los Angeles Galaxy-mittfältaren Juninho på lån och New York Red Bulls lagkapten Dax McCarty. Mittfältet ser bra ut och Nikolic bör tillsammans med Michael de Leeuw kunna utgöra ett vasst anfall. David Accam är också livsfarlig med sin snabbhet när han väl spelar. Bakåt finns det dock frågetecken. Laget släppte in näst flest mål förra året tillsammans med Columbus och inga värvningar har gjorts till backlinjen, som rent numerärt också ser väldigt tunn ut. Den nye målvakten Jorge Bava får vi också se hur bra han lyckas i MLS. På det stora hela känns Chicago absolut bättre än förra året, faktiskt så mycket att en slutspelsplats inte känns helt osannolik, men om jag måste tippa en placering så tror jag att det blir precis under strecket.Josh Williams (försvarare, Toronto FC), Alex Crognale (försvarare, University of Maryland), Jukka Raitala (försvarare, Sogndal IL), Jonathan Mensah (försvarare, Anzhi Makhachkala), Alhassan Abubakar (försvarare, University of Dayton), Niko Hansen (mittfältare/anfallare, University of New Mexico), Mohammed Abu (mittfältare, Strømsgodset), Abuchi Obinwa (mittfältare, Hannover 96), Cristian Martínez (mittfältare, Chorillo), Artur (mittfältare, São Paulo, lån), Logan Ketterer (målvakt, Pennsylvania State University), Connor Maloney (försvarare, Bradley University)Steve Clark (målvakt, AC Horsens), Matt Pacifici (målvakt, klubblös), Corey Ashe (försvarare, klubblös), Cedrick Mabwati (mittfältare, UCAM Murcia CF), Conor Casey (anfallare, lagt av), Tyson Wahl (försvarare, lagt av), Michael Parkhurst (försvarare, Atlanta United FC), Mohammed Saeid (mittfältare, Minnesota United FC), Chad Barson (försvarare, klubblös), Bernardo Añor (mittfältare, Minnesota United FC)Nia i Eastern ConferenceMAPFRE Stadium (20,145)Gregg BerhalterEthan Finlay, Justin Meram, Ola Kamara, Nicolai NæssAlhassan "Lalas" Abubakar, Cristian Martínez, Zach SteffenSteffen, Afful – Mensah – Næss – Raitala, Finlay – Abu – Higuaín – Trapp – Meram, KamaraColumbus lyckades tillsammans med Portland Timbers med bedriften att missa slutspel förra året efter att ha varit i final året innan. Det var första gången någonsin som båda finallagen missar slutspel året därpå. Columbus hade stora defensiva problem förra året och var tillsammans med Chicago näst sämst i ligan sett till antal insläppta mål. Nu har man skeppat iväg veteranmålvakten Steve Clark till Danmark, som lär ersättas av Zach Steffen, och i backlinjen är det mycket nya ansikten i form av ghananen Jonathan Mensah, finnen Jukka Raitala och norrmannen Nicolai Næss, som dock kom i somras. Detta tror jag är enkom positivt och det finns även intressanta yngre namn i Alhassan "Lalas" Abubakar och Alex Crognale. Framåt ser det bra ut med de farliga yttrarna Ethan Finlay och Justin Meram och anfallaren norrmannen Ola Kamara gjorde ifjol en fenomenal första säsong i MLS. Kamara känns rentutav som en outsiderkandidat till skytteligatiteln. Federico Higuaín gjorde dock ett svagt fjolår och frågan är om inte det här kan bli hans sista säsong i MLS. Gregg Berhalter är kvar som tränare men sitter löst ifall det inte blir en klar uppryckning i år. Jag tycker dock att man har gjort bra justeringar av truppen och jag tippar att Columbus studsar upp ovanför strecket igen.Luciano Acosta (mittfältare, Boca Juniors), José Guillermo Ortiz (anfallare, Herediano, lån), Ian Harkes (mittfältare, Wake Forest University), Chris Odoi-Atsem (försvarare, University of Maryland), Sébastien Le Toux (mittfältare, Colorado Rapids), Maxim Tissot (försvarare, Ottawa Fury FC)Álvaro Saborío (anfallare, lagt av), Luke Mishu (försvarare, lagt av), Andrew Dykstra (målvakt, Sporting Kansas City), Chris Korb (försvarare, klubblös), Miguel Aguilar (mittfältare/anfallare, klubblös), Kennedy Igboananike (anfallare, Veria), Collin Martin (mittfältare, Minnesota United FC)Fyra i Eastern Conference, förlust i playoff-matchen mot Montreal ImpactRFK Stadium (20,000 under D.C. Uniteds matcher)Ben OlsenBill Hamid, Steve Birnbaum, Luciano Acosta, Patrick MullinsIan Harkes, Chris Odoi-AtsemHamid, DeLeon – Franklin – Birnbaum – Kemp, Sam – Sarvas – Acosta – Jeffrey – Neagle, MullinsDet har inte gjorts några kioskvältarvärvningar i huvudstaden under vintern men konstigt vore väl annars. D.C. United kör lågbudget och vissa likheter finns med det insomnade Chivas USA på så sätt att de med öppna armar tar emot spelare som andra lag vill skeppa iväg. En succéartad sådan värvning under fjolåret var Patrick Mullins från New York City FC. Mullins är en renodlad central anfallare som föga förvånande inte lyckades peta David Villa i sin gamla klubb. I D.C. United är han dock ordinarie och ifjol gjorde han åtta mål och två assists på 14 matcher för dem i grundserien. I år lär bli hans första säsong som helt ordinarie från omgång ett i MLS och det ska bli intressant att beskåda. Håll ett öga på vänsterbacken Taylor Kemp, som fick landslagsdebutera under vintern och vars vänsterdoja är en av ligans bösta, den lilla argentinske mittfältaren Luciano Acosta som har köpts loss från Boca Juniors och de båda rookiespelarna Chris Odoi-Atsem och Ian Harkes. I och med att Sean Franklin flyttas in centralt är högerbacksplatsen något av en oklar position i D.C. United, vilket kan öppna för University of Maryland-produkten Odoi-Atsem. Ian Harkes är son till den gamle amerikanska landslagsmittfältaren John Harkes och fick förra året priset som USA:s bästa collegespelare. Trots avsaknaden av dyra och namnstarka värvningar lyckas D.C. United märkligt ofta krångla sig vidare till slutspel och jag tror att de gör det i år också.Chris Duvall (försvarare, New York Red Bulls), Nick DePuy (anfallare, UC Santa Barbara), Shamit Shome (mittfältare, FC Edmonton), Blerim Džemaili (mittfältare, Bologna, ansluter i sommar), Adrián Arregui (mittfältare, Temperley, lån), Daniel Lovitz (försvarare/mittfältare, Toronto FC)Romario Williams (anfallare, Atlanta United FC), Didier Drogba (anfallare, klubblös), Donny Toia (försvarare, Orlando City SC), Johan Venegas (mittfältare/anfallare, Minnesota United FC), Amadou Dia (försvarare, klubblös), Kyle Bekker (mittfältare, San Francisco Deltas), Jeremy Gagnon-Laparé (mittfältare, AS Vitré), Lucas Ontivero (mittfältare, åter efter lån), Harry Shipp (mittfältare, Seattle Sounders FC)Femma i Eastern Conference, förlust i semifinalen mot Toronto FCSaputo Stadium (20,801)Mauro BielloIgnacio Piatti, Laurent Ciman, Matteo MancosuShamit Shome, Kyle Fisher, Adrián ArreguiBush, Camara – Cabrera – Ciman – Oyongo, Oduro – Bernardello – Donadel – Bernier – Piatti, MancosuDidier Drogbas stundtals succéartade och stundtals stormiga tid i Montreal är förbi. Få kan ha lämnats oberörd av ivorianens sejour i Montreal och han lämnar onekligen ett tomrum efter sig, framförallt som profil och till viss del också som spelare. Hans 2016 blev inte tillnärmelsevis lika bra som hans halva säsong 2015 och mot slutet av fjolåret fick han agera inhoppare, då italienaren Matteo Mancosu visade sig vara ett bättre val att starta med som "nia". Kvar är dock Ignacio Piatti, den briljante argentina ren som förra året gjorde 17 mål och sex assists på 31 grundseriematcher. Problemet är dock att han är den enda riktiga toppspelaren i Montreal, förutsatt att Laurent Ciman inte hittar tillbaka till 2015 års form. Mancosu må ha gjort en bra halv säsong förra året men jag har svårt att se att han gör mer än åtta-tio mål i MLS. Blerim Džemaili ansluter i sommar från "systerklubben" Bologna och kan bli ett nyttigt tillskott, men jag tycker inte att Montreal har blivit bättre i år och jag tror att det innebär att de ramlar ned under slutspelsstrecket.Brian Wright (anfallare, University of Vermont), Antonio Delamea Mlinar (försvarare, Olimpija Ljubljana), Benjamin Angoua (försvarare, Guingamp, lån), Joshua Smith (försvarare, University of San Francisco)Jordan McCrary (försvarare, klubblös), Steve Neumann (mittfältare, lagt av), Darrius Barnes (försvarare, klubblös), José Gonçalves (försvarare, klubblös), Gershon Koffie (mittfältare, Hammarby), Bobby Shuttleworth (målvakt, Minnesota United FC)Sjua i Eastern ConferenceGillette Stadium (20,000 under New Englands matcher)Jay HeapsLee Nguyen, Xavier Kouassi, Kei KamaraCody CropperCropper, Farrell – Woodberry – Delamea Mlinar – Tierney, Agudelo – Kouassi – Caldwell – Rowe, Nguyen - KamaraHär har jag en dålig känsla och jag sticker ut hakan och tippar New England sist i Eastern Conference. Förra året missade de slutspel för första gången sedan 2012 och det finns lite saker att oroa sig över. De kommer troligen spela in en ny målvakt i form av Cody Cropper. De ska spela in ett nytt mittbackspar, där den nye slovenen Antonio Delamea Mlinar troligen kommer paras ihop med antingen London Woodberry eller den inlånade ivorianen Benjamin Angoua samtidigt som Andrew Farrell flyttas ut till höger igen. På mittfältet ska en annan ivorian i form av Xavier Kouassi så småningom spelas in på en av de defensiva positionerna när han är fit for fight efter sin svåra knäskada och längst fram ska Kei Kamara försöka göra skäl för lönen i ett spelsystem som inte riktigt passar honom. Möjligen kan New England istället spela med två renodlade anfallare i form av Kei Kamara och Juan Agudelo, eller om man rentutav flyttar ut Kamara till höger likt när han spelade i Kansas. Det finns kvalitet i det här laget och jag gillar tränaren Jay Heaps mycket, men något lag ska ju komma sist och för att för en gångs skull vara lite "gutsy" och gå på magkänslan så sätter jag New England på jumboplatsen. Faktum är att jag inte tycker att något lag i Eastern Conference känns dåligt, men som sagt – något lag måste ju komma sist.11Sean Johnson (målvakt, Chicago Fire), Sean Okoli (anfallare, FC Cincinnati), Miguel Camargo (mittfältare, Chorillo, lån), Jonathan Lewis (mittfältare/anfallare, University of Akron), Alexander Callens (försvarare, Numancia), Alexander Ring (mittfältare, Kaiserslautern), Yangel Herrera (mittfältare, Manchester City, lån), Maximiliano Moralez (mittfältare, Club León), Rodney Wallace (försvarare/mittfältare, Sport Recife), John Stertzer (mittfältare, Real Salt Lake), Kwame Awuah (mittfältare, University of Connecticut), Ben Sweat (försvarare, Tampa Bay Rowdies)Connor Brandt (försvarare, klubblös), Jason Hernandez (försvarare, klubblös), Diego Martínez (försvarare, Club Sportivo Estudiantes), Tony Taylor (anfallare, Paços de Ferreira), Federico Bravo (mittfältare, åter efter lån), Stiven Mendoza (anfallare, åter efter lån), Mehdi Ballouchy (mittfältare, lagt av), Andoni Iraola (försvarare/mittfältare, lagt av), Frank Lampard (mittfältare, lagt av), Jefferson Mena (försvarare, Barcelona SC, lån), Josh Saunders (målvakt, Orlando City SC)Tvåa i Eastern Conference, förlust i kvartsfinalenYankee Stadium (33,444 under merparten av NYCFC:s matcher)Patrick VieiraDavid Villa, Andrea Pirlo, Maxime ChanotAlexander Callens, Jonathan Lewis, Miguel Camargo, Yangel HerreraJohnson, Allen – Callens – Chanot – Matarrita, Harrison – Pirlo – Moralez – Ring – McNamara, VillaPatrick Vieira och hans Yankee Stadium-baserade skrytbygge laddar om, numera utan Frank Lampard men fortfarande med den regerande MVP-pristagaren David Villa och eleganten Andrea Pirlo. En ny Designated Player har värvats i Frank Lampards ställe i form av argentinaren Maximiliano Moralez, en liten offensiv mittfältare som har förärats tröjnummer tio och det ska bli spännande att se vad han och David Villa kan hitta på tillsammans. Moralez kommer senast från spel i Mexiko men har även erfarenhet av spel för bl.a. Atalanta i Serie A och Vélez Sársfield hemma i Argentina. New York City FC:s stora problem förra året var defensiven. En ny målvakt har nu värvats i Sean Johnson från Chicago Fire, en lite ojämn målvakt som periodvis var bänkad förra säsongen i Chicago. Framför honom har en ny mittback i form av peruanen Alexander Callens värvats. Han kommer senast från Numancia i Spanien och har även spelat för Real Sociedad B. Vilka som kommer spela mittbackar under merparten av matcherna är inte helt klart, men jag gissar på att luxemburgaren Maxime Chanot paras ihop med antingen Callens eller Frédéric Brillant. Håll även ett öga på den finske defensiva mittfältaren Alexander Ring som har värvats från Kaiserslautern. NYCFC överraskade mig positivt förra året och jag tycker att årets upplaga känns intressant. Lampards frånvaro ska man dock inte underskatta, för han gjorde många och viktiga mål och Moralez är ingen poängspelare på samma sätt.Zeiko Lewis (mittfältare, Boston College), Rafael Díaz (målvakt, New York Red Bulls II), Evan Louro (målvakt, University of Michigan), Dan Metzger (mittfältare, New York Red Bulls II), Arun Basuljevic (mittfältare, Georgetown University), Hassan Ndam (försvarare, Rainbow FC), Anatole Abang (anfallare, åter efter lån), Michael Amir Murillo (försvarare, San Francisco F.C., lån), Aaron Long (försvarare, New York Red Bulls II)Omer Damari (anfallare, åter efter lån), Karl Ouimette (försvarare, San Francisco Deltas), Ronald Zubar (försvarare, Red Star FC), Chris Duvall (försvarare, Montreal Impact), Shaun Wright-Phillips (mittfältare, Phoenix Rising FC), Kyle Reynish (målvakt, Atlanta United FC), Dax McCarty (mittfältare, Chicago Fire)Etta i Eastern Conference, förlust i kvartsfinalenRed Bull Arena (25,000)Jesse MarschLuis Robles, Aurélien Collin, Sacha Kljestan, Bradley Wright-PhillipsSean Davis, Michael Amir Murillo, Aaron LongRobles, Murillo – Collin – Perrinelle – Lawrence, Kljestan – Davis – Felipe – Grella, Wright-Phillips - VerónNew York Red Bulls lyckas med jämna mellanrum driva sina supportrar till vansinne och den här försäsongen var det dags igen. Lagkaptenen och publikfavoriten Dax McCarty tradades till Chicago Fire i mitten av januari i utbyte mot $400,000 i allocation money. Ingen ersättare har plockats in, utan istället verkar man tycka att ersättare redan finns i truppen. Gissningsvis innebär detta att Sean Davis kliver in i startelvan bredvid Felipe på innermittfältet. En mer vågad gissning är att Dan Metzger, som inför årets säsong har flyttats upp från klubbens suveräna andralag i USL, får chansen. En annan spelare som har flyttats upp från andralaget är mittbacken Aaron Long, som förra året fick priset som USL:s bästa försvarare. Han kan också ha en chans på en plats i startelvan. Red Bulls Sporting Director Ali Curtis har fått lämna klubben efter två mycket framgångsrika säsonger, detta på grund av "differing views" med övriga i klubbledningen och vi får se ifall det får någon inverkan på resultaten på planen. Ny lagkapten efter Dax McCarty är Sacha Kljestan, som förra året vann assistligan i MLS i stor stil, och kvar i truppen finns målmaskinen Bradley Wright-Phillips. Bradley Wright-Phillips vann skytteligan ifjol med 24 mål och har osannolikt nog blivit en av de vassaste och mest pålitliga målskyttarna i MLS i modern tid. Red Bulls lär trots oroligheterna under vintern ta en slutspelsplats, men någon förstaplats i Eastern Conference tror jag inte på i år för starkast känns de inte.José Aja (försvarare, Club Nacional de Football), Will Johnson (mittfältare, Toronto FC), PC (försvarare, Tampa Bay Rowdies), Pierre De Silva (mittfältare, Orlando City B), Jonathan Spector (försvarare, Birmingham), Josh Saunders (målvakt, New York City FC), Giles Barnes (mittfältare/anfallare, Vancouver Whitecaps FC)Luke Boden (försvarare, Tampa Bay Rowdies), Tyler Turner (försvarare, klubblös), Pedro Ribeiro (mittfältare/anfallare, klubblös), Júlio Baptista (anfallare, klubblös), Harrison Heath (mittfältare, Atlanta United FC), Mikey Ambrose (försvarare, Atlanta United FC), Kevin Molino (mittfältare, Minnesota United FC), Brek Shea (försvarare/mittfältare, Vancouver Whitecaps FC)Åtta i Eastern ConferenceOrlando City Stadium (25,500)Jason KreisKaká, Cyle Larin, Jonathan SpectorCarlos Rivas, José Aja, Hadji BarryBendik, Alston – Aja – Spector – Toia, Kaká – Nocerino – Johnson – Pérez García, Larin - RivasOrlando gillar man ju för deras oerhört snygga nya arena och hur classy de agerade ifjol när staden drabbades av det hemska terrordådet på nattklubben Pulse. Detta till trots kan jag inte tippa dem speciellt högt. Jason Kreis gör sin första hela säsong som Orlandotränare och honom har jag respekt kvar för sedan dagarna i Real Salt Lake, och framåt finns det kvalitet i Cyle Larin och Kaká, även om man inte kan påstå att den sistnämnde har riktigt levt upp till MLS-historiens högsta lön. Sannolikt är detta också hans sista år i Orlando. Ett problem under Orlandos båda säsonger i MLS har varit försvaret. Förra året släppte man in flest mål i hela MLS och nu hoppas man på att Jonathan Spector och José Aja i mittförsvaret ska stoppa läckaget. Jonathan Spector har närmare trehundra matcher under bältet i de två högsta ligorna i England och José Aja verkar stå högt i kurs hos Jason Kreis eftersom man under vintern skrev ett fyraårskontrakt med Aja efter att han spenderat andra halvan av fjolåret på lån i klubben. Ett överflöd av defensiva mittfältare finns också i truppen, där nyförvärvet Will Johnson säkerligen tar en av platserna. Sammantaget tror jag dock inte att detta räcker i konkurrensen i Eastern Conference och jag tippar därför att Orlando missar slutspel för tredje året i rad. Håll dock koll på vad de hittar på under sommaren, för då kan det mycket väl komma in en ny tung Designated Player-värvning.Giliano Wijnaldum (försvarare, Bochum), Jay Simpson (anfallare, fri transfer), Oguchi Onyewu (försvarare, fri transfer), Haris Medunjanin (mittfältare, Maccabi Tel Aviv), Fabrice Picault (anfallare, St. Pauli), Marcus Epps (mittfältare, University of South Florida), Adam Najem (mittfältare, University of Akron), Jack Elliott (försvarare, West Virginia University), Aaron Jones (försvarare, Clemson University)Matt Jones (målvakt, åter efter lån), Anderson Conceição (försvarare, åter efter lån), Taylor Washington (försvarare, Pittsburgh Riverhounds), Cole Missimo (mittfältare, klubblös), Wálter Restrepo (mittfältare, New York Cosmos), Tranquillo Barnetta (mittfältare, St. Gallen), Leo Fernandes (mittfältare, Tampa Bay Rowdies), Kevin Kratz (mittfältare, Atlanta United FC)Sexa i Eastern Conference, förlust i playoff-matchen mot Toronto FCTalen Energy Stadium (18,500)Jim CurtinAndre Blake, Alejandro Bedoya, Chris PontiusAuston Trusty, Derrick Jones, Adam NajemBlake, Rosenberry – Marquez – Tribbett – Wijnaldum, Pontius – Bedoya – Ilsinho – Medunjanin – Herbers, SapongKombinationen ligans bästa målvakt och ett av ligans skakigaste försvar återfanns hos Philadelphia Union förra året. Andre Blake är kvar mellan stolparna och som någon form av mentor till de yngre backarna har man värvat in den amerikanske landslagsveteranen Oguchi Onyewu. Ifall Onyewu spelar ett tvåsiffrigt antal matcher den här säsongen blir jag oerhört förvånad, för min bild av honom var att han i praktiken hade lagt av, men han gjorde uppenbarligen tillräckligt under sitt provspel hos Philadelphia för att få ett kontrakt. Ett tungt skadeavbräck i defensiven är att Josh Yaro missar tre-fyra månader på grund av en skadad axel. På mittfältet har man också drabbats av ett tungt avbräck i form av att Tranquillo Barnetta har flyttat hem till Schweiz, men en intressant ersättare har hämtats in i form av bosniern Haris Medunjanin. Allra längst fram kommer det i år att stå mellan C.J. Sapong, Charlie Davies och nyförvärvet Jay Simpson. Den sistnämnde är ett helt oskrivet kort i MLS som dock har gjort mycket mål i League One och möjligen hoppas man på en jackpot likt Red Bulls har gjort med Bradley Wright-Phillips. Både Sapong och Davies kan en bra säsong göra tio-elva mål men de kan lika gärna stanna på fem. Även Chris Pontius målskörd kan komma upp i tvåsiffigt, visade han förra året, men han har också visat under sin MLS-karriär att han inte kan hålla sig skadefri under längre perioder. Sammantaget ser inte det här Philadelphialaget superstarkt ut. Jag har svårt att se att de når slutspel och vill det sig riktigt illa får tränaren Jim Curtin sparken innan säsongens slut. Räkna också med att Andre Blake kan komma att bli såld.10Armando Cooper (mittfältare, Árabe Unido), Sergio Camargo (mittfältare, Syracuse University), Brandon Aubrey (försvarare, University of Notre Dame), Chris Mavinga (försvarare, Rubin Kazan), Víctor Vázquez (mittfältare, Cruz Azul)Clément Simonin (försvarare, klubblös), Chris Mannella (mittfältare, klubblös), Daniel Lovitz (försvarare/mittfältare, Montreal Impact), Quillan Roberts (målvakt, klubblös), Josh Williams (försvarare, Columbus Crew SC), Will Johnson (mittfältare, Orlando City SC), Mark Bloom (försvarare, Atlanta United FC)Trea i Eastern Conference, förlust i finalen mot Seattle Sounders FCBMO Field (30,000)Greg VanneyMichael Bradley, Sebastian Giovinco, Jozy Altidore, Armando CooperBrandon Aubrey, Chris MavingaIrwin, Beitashour – Zavaleta – Moor – Mavinga – Morrow, Cooper – Bradley – Vázquez, Altidore - GiovincoEfter fjolårets finalförlust mot Seattle laddar Toronto om och de gör det med i princip samma lag som ifjol. Tränaren Greg Vanney är kvar och alla bärande delar i truppen likaså. Det innebär att motståndarlagen även i år får det tveksamma uppdraget att hålla koll på Sebastian Giovinco, som trots en del rykten om ännu mer lukrativa erbjudanden från Kina är kvar i Toronto. Sebastian Giovinco och Jozy Altidore, som stod för ett fenomenalt slutspel förra året, är onekligen ett anfallspar i toppklass i MLS. Bakåt ser det sedan förra året också bra ut för Toronto. För ovanlighets skull släppte man in lite mål förra året och under vintern har man förstärkt försvaret ytterligare med kongolesen Chris Mavinga, som kommer från en synnerligen misslyckad tid i ryska Rubin Kazan. Mavinga är egentligen vänsterback men är nu tänkt att ta en av tre mittbacksplatser i Toronto och det kommer innebära att antingen Nick Hagglund eller Eriq Zavaleta förlorar sin ordinarie plats. Även den draftade mittbacken Brandon Aubrey kan vara ett namn för startelvan och bakom dem blev Clint Irwin kvar i Toronto efter att ha hämtats tillbaka från Atlanta, som plockade honom i expansionsdraften. Kort sagt, detta ser jättebra ut och jag har mycket svårt att inte se att Toronto slutar i toppen av Eastern Conference. En solklar guldkandidat är de dessutom om de inte åker på allt för många jobbiga skador och/eller spelarförsäljningar.Sammanfattningsvis tippar jag Eastern Conference så här:1. Toronto FC2. New York Red Bulls3. New York City FC4. Columbus Crew SC5. Atlanta United FC6. D.C. United------------------------------------7. Chicago Fire8. Orlando City SC9. Montreal Impact10. Philadelphia Union11. New England Revolution